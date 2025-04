İki saatlik yol bir saate düşecek

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Antalya Havalimanı'nın yeni terminal binaları hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndan CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanına ilişkin yeni projeyi duyurdu. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanına aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akdeniz bölgesinde ulaşım ve turizme büyük katkı sağlayacak projeyi anlattı. Antalya- Alanya arasındaki seyahat süresinin 1 saate düşeceğini duyurdu. "Antalya-Alanya otoyolu inşaatına başladık" diyen Uraloğlu, daha hızlı ve etkin bir ulaşım ağı, bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamına büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.

"İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN HEDEFİMİZ 200 MİLYON YOLCU"

Bakan Uraloğlu konuşmasına şöyle devam etti: Türkiye'de turizm anlamında çok güzel gelişmeler var. Ulaştırma sektöründe gelişmeler var. Antalya Havalimanı turizmin başkenti olan Antalyamız, havalimanımız da destinasyonumuz. 35 milyon kişilik terminal kapasitesi vardı geçen yılı 39 milyon kişiyle kapattık. İç ve dış hatlar terminali yapılması gerekiyordu, terminalleri yaptık. 35 milyon olan kapasiteyi 82 milyona çıkardık. İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 90 milyondur, hedefimiz 200 milyondur, burası da en büyük kapasiteye sahip ikinci havalimanı oldu. Tören yoğunluğu var, Salı günü kullanılacak.

Kendimizden ölçelim, birkaç saatlik uçuş mesafesi, bazen daha da fazla ABD, Çin vs... O uçuş sizi yormaz da sizin havalimanındaki pasaport kontrol, valiz bekleme, check-in işlemleri vs... bunlara çok tahammül edemeyiz. Havalimanında ortamlar güzelse keyifli vakit geçiririz. İnsanlar 2-3-4 saat seyahatten sonra gelip buralarda istemedikleri takdirde zaman geçirmelerini istemiyoruz. Otellerine vs... gitsinler istiyoruz.

İç hatlarda 37 bin metrekareden 75 bin metrekareye, dış hatlarda 90 binden 224 bin metrekareye kapasiteyi çıkardık. Bir devlet konukevi yaptık. Dünyanın her tarafından gelen üst düzey misafirleri konukevinde ağırladık. VIP çıkışının orada konukevi. Bu sadece iç mekanları rahatlatmak değil, son zamanlarda yapılan binalar akıllı binalar, otomasyon, ısı yönetimi var. Gelen misafirlerin hızlı şekilde giriş çıkışlarını sağlamak için 1960 olan araç parkını 7200'e çıkardık.

Deniz limanından akaryakıt ikmali için yıllık 60 bin tanker havalimanına geliyordu, 29 km'lik boru hattıyla kaldırdık, havalimanına tanker trafiği yok. Güvenlik ve egzoz emisyonu açısından önemli.

"30 YIL GİBİ PERİYOTTA HİÇBİR KAPASİTE PROBLEMİMİZİ OLMAYACAK"

Bu sene 40 milyonu Antalya geçecek. 2030'lara kadar 45 milyonu geçeceğini öngörüyoruz. 30 yıl gibi periyotta hiçbir kapasite problemimizin olmadığını söyleyebilirim. Geçen yıl 20 milyon turist sayısıyla Antalya sezonu kapattı.

LİBERYA'DAN HAVALİMANI İŞLETMESİ TALEBİ

Akşamki yemekte aynı masada Liberya dışişleri bakanı vardı. Bizden ülkesindeki havalimanlarını işletmemizi istiyor. Gerekli iletişim bilgilerini verdik. Kesinlikle sıcak bakıyoruz. Yemeğin devamında Cumhurbaşkanımıza gitti, bu konudan bahsetti. Ekip göndereceğiz, işletilmesi, genişletilmesi konusunda katkı sağlayacağız. Bu bir anlık gelişen bir durumdu. Benzer şekilde talepler geliyor. THY uçuşunu istiyorlar.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyadaki en büyük 40 müteahhitin olması, son zamanlarda büyük yapılar yapmış olmamızdan dolayı ulaştırma alanında ve işletilmesinde ciddi talep var. Madagaskar lütfen buyurun diyor. Oraya gidip para kazanma değil, ilişkileri de geliştiriyorsunuz.

HAVA KAMPÜSLERİ

Hava kampüsleri diyoruz. Serbest iniş ve kalkışların yapılabileceği kampüsler olacak. Özel jetler, eğitim uçakları, acil durumda müdahale uçaklarının kullanacağı kampüsler olacak. 9 civarında noktada düşünüyoruz. Antalya ve Niğde'yi düşünüyoruz ilk etapta. Akdeniz yangın riskinin yüksek olduğu yerlerden biri. Yoğun hava aracı kullandığımız dönemlerde hava trafiği etkileniyor. Alternatif kampüs kurarsak mevcut hava trafiğini etkilememiş oluruz diye düşünüyoruz. Önümüzdeki sene bu konuda adım atmış oluruz.

ANTALYA-ALANYA ARASI 1 SAATE DÜŞÜYOR

Ercan Havalimanı'nın 10 milyon kapasitesi vardır. Serbestlik olmadı yaptırımlardan dolayı. Antalya'ya biraz önce gelip havalimanında çok beklememelerini istediğimizi söyledik. Alanya'ya gidilecekse 3-4 saatte gidiliyor. Antalya-Alanya otoyolunun inşaatına başladık 1 saatte gidilecek. Kemer tarafından gidilirken trafik yoğunluğu olan kavşakları köprülü kavşaklara çeviriyoruz. Kuzeye doğru açılan bölünmüş yolları bitirmiştik. Konya-Antalya arasında Demirkapı Tüneli'ni bitirmiştik. Karayolu halen kapıdan kapıya ulaşım sağlayan tek ulaşım modu ve kıymetli. Onu da bütünleştirici anlamda yatırım yapmaya devam ediyoruz.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NA 3 UÇAK AYNI ANDA İNİP KALKACAK"

Şu anda İGA'ya dünyadan 110 civarında farklı uçak firması seyahat ediyor. ABD dışına çok da gitmiyor. Onların kendi iç pazarları var, dışarıya pek gitmiyorlar. İstanbul Havalimanı 90 milyon kapasiteli, 80 milyonla geçen yılı kapattık. Hedefimiz 200 milyon, bunu yakalamak için orada çokça piste ihtiyacımız var. Kuzey güney aksında pist var, doğu batı aksındaki pist yapılıyor bitecek. Pistlerimizi 5'e çıkaracağız. Altyapı yatırımları pahalı ve maksimum şekilde kullanmamız lazım. 3 pist var İGA'da şu an ikisine aynı anda uçak inip kalkıyor. ABD'den sonra dünyada ilk defa 17 Nisan'dan itibaren 3'lü uçak kombinasyonunu sağlayacağız. Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek.

Atatürk Havalimanı'nın kulesinden yönlendirilmeye başlanacak. 3 uçak gelsin insin diyebilirler ama kolay değil. Marmara Denizi'nin üzerinden İGA'ya 3 pistine paralel yaklaştırıp indireceksiniz ve kaldıracaksınız. Bu çok kıymetli.

Atatürk Havalimanı kış aylarında 80, yaz aylarında 130 uçuş gerçekleştiriyor, genel ve kargo havacılığı. Türkiye'deki ilk 10 havalimanı arasında halen. Genel havacılık, kargo, yoğun şekilde uçak bakım faaliyetleri devam edecek. Orada Sanayi Bakanlığı'yla yürüttüğümüz terminal binalarında silikon vadisini hayata geçireceğiz.

Mayıs ayına Sabiha Gökçen'in yeni terminali yetişmeyecek. Sonbahara kalmış olacak. Öngördüğümüzün üzerinde iş çıktı. Biz mevcut havalimanında düzenlemeler yaparak orada rahatlama elde etmiş olduk. Yeni terminal açısından mevcut işletmeciyle görüşülüyor. Başlandıktan sonra ihalenin 2 yıl içinde olacağı düşünülüyor. SSB'nin işlettiği bir havalimanı. Mayıs içinde netleştirmiş olacağız. Yeni terminal yapılması, yatırımlar yapılması sözleşmenin revizesi gerekebilir. Mevcut işletmeciyle görüşüyoruz.

Esenboğa'da tek pist yeterli değil, üçüncü pisti yaptık. Bazılarını bakıma alacağız. Kuleyi yaptık, pistleri iyi görsün diye, bu ay içerisinde bitirip açılışını yapabileceğiz. Ankara'yı yurt dışı uçuşlarda aktif hale getirelim istiyoruz.