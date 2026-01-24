Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz - Son Dakika
Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz

Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz
24.01.2026 12:29
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Torbacısıyla, baronuyla sokaklara zehir saçanları inlerine kadar takip ediyor, suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Torbacısıyla, baronuyla sokaklara zehir saçanları inlerine kadar takip ediyor, suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz. Fişekçisinden torbacısına varıncaya kadar uyuşturucuyla ilgili tüm zincirin tüm unsurlarıyla ilgili yapmış olduğumuz tutuklamanın sayısı dün itibarıyla bu kabine döneminde 101 bini geçti" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaretlerde bulanmak için Samsun'a geldi. Bakan Yerlikaya, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Vefa Buluşması'na katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda düzenlenen programda Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ve partililer yer aldı.

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE, TEKNOLOJİDE KENDİ İMZASINI ATAN BİR ÜLKE'

Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, "Bir dönem vesayet odaklarının yön vermeye çalıştığı, terörle kuşatılmak istenen, iradesi baskı altına alınmaya çalışılan bir Türkiye vardı. Bugünse dünyada sözü dinlenen, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, altyapıda devrim niteliğinde adımlar atan bir Türkiye var. Türkiye; savunma sanayisinde, teknolojide, yazılımda, kendi imzasını atan bir ülkedir. İHA ve SİHA'larıyla gökyüzünde gücünü hissettiren bir iradeye sahiptir. Teknolojide öz güven kazanan, 'Yapamaz' denileni bir bir gerçeğe dönüştüren bir millet yürüyüşü vardır. Bu hamleler, bağımsızlığın teknolojiyle buluşmasıdır. Gücün yerli akılla şekillenmesidir. Türkiye Yüzyılı idealinin savunma sanayimize yansıyan kararlılığıdır" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ KÖKLÜ BİR DEVLET İRADESİNİN ÜRÜNÜDÜR'

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu yürüyüş günübirlik hesapların, geçici yaklaşımların değil; milletimizin huzurunu, kardeşliğini ve ortak geleceğini esas alan samimi ve köklü bir devlet iradesinin ürünüdür. Dışarıdan ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, içeride nifak tohumları ekerek kaleyi içten yıkmak isteyenlere inat, birliğimizi daha da tahkim ediyor, kardeşliğimizi daha da büyütüyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu süreç; birliğe yönelen tehditlere karşı ortak duruşun, aynı vatanda yan yana, aynı kaderde omuz omuza durmanın adıdır. Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin 40 yıldır kanayan yarasını samimi bir şekilde çözme mücadelesidir. İşte bu anlayışla terörü besleyen kaynakları kurutan, milletin arasına örülmek istenen duvarları yıkan, devlet ile millet arasındaki güven bağını daha da güçlendiren bir irade sahadadır. Bu irade, güvenliği tahkim ederken kardeşliği büyüten, huzuru kalıcı hale getiren, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arınmış bir gelecek üzerine inşa eden güçlü bir devlet aklının yansımasıdır. Allah'ın izniyle; birliğimizi bozmak isteyenler kaybedecek, kardeşliğimizi büyütenler kazanacak, Terörsüz Türkiye, milletimizin ortak eseri olarak, tarih sahnesindeki yerini alacaktır. İşte bu değişimin mimarı, Türkiye'yi edilgen değil, yön veren bir ülke konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince, zihinlerde ilk, bu aziz millet canlanıyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost-düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor" diye konuştu.

'TOPLUMUMUZU ZEHİRLEMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bu kabine döneminde uyuşturucuyla bağlantılı olarak tutuklama sayısının 101 bini geçtiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda milletimizin huzur ve güvenliği için tüm azmimiz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız. Asayiş olaylarının önlenmesinde suçun oluşmasını bekleyen değil, suçu kaynağında engellemeyi esas alan önleyici bir güvenlik anlayışını sahaya yansıtıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana; Samsun'da olduğu gibi, ülkemizin tamamında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını azaltırken, suçların aydınlatma oranlarını sürekli artırıyoruz. Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, milletimizin emeğine göz dikenlere nefes aldırmıyoruz. Torbacısıyla, baronuyla sokaklara zehir saçanları inlerine kadar takip ediyor, suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz. Fişekçisinden torbacısına varıncaya kadar uyuşturucuyla ilgili tüm zincirin tüm unsurlarıyla ilgili yapmış olduğumuz tutuklamanın sayısı dün itibarıyla bu kabine döneminde 101 bini geçti. Daima durmuyoruz. Sizlerle beraber aynı kararlılıkla, aynı azimle bunların hiçbir şekilde gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi, toplumumuzu zehirlemesine sizlerle beraber el birliğiyle müsaade etmeyeceğiz ve devam ediyoruz. Organize suç ağlarının kirli çarklarını tek tek durduran kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Finans kaynaklarını kurutuyor, ulusal ve uluslararası bağlantılarını çökertiyoruz" dedi.

'TRAFİKTE TEK ÖNCELİĞİMİZ, İNSAN HAYATI'

Trafikte insan hayatının tek öncelik olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Trafikte tek önceliğimiz var; insan hayatı. Denetimleri artırdık. Kuralları caydırıcı hale getirdik. Can kayıplarını azaltmayı bir hedef değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnşallah yeni trafik kanununun caydırıcı etkisiyle de trafikte kurallara saygıyı kalıcı bir kültüre dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Suç yuvalarını tamamen dağıtıyoruz - Son Dakika
