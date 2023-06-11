Başakşehir'de bulunan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de bulunan fabrikada yangın çıktı

11.06.2023 08:51

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında yangın çıktı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, binada mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan kurtarıldı. Yangının kaynak yapılırken çıktığı iddia edildi. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kırtasiye ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İçinde çalışanların da bulunduğu binayı söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis, alanda güvenlik önlemleri aldı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Alevler içindeki fabrikadan 8 işçi kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TOMA'LAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, alevlerin büyümesi sonucunda yan binaya da sıçradı. Söndürme çalışmalarına TOMA'larla da destek verildi. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

VALİ GÜL DE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Gece saatlerinde olay yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, İkitelli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de bulunan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
09:18 Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
09:10 Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu
09:06 Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı
08:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
08:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BAE lideri Al Nahyan'dan Türkçe paylaşım: Ekonomik ortaklıkları ilerletmeyi konuştuk
08:15 İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamadı
08:11 İngiliz muhafız törende sıcaktan bayıldı
08:06 Türk Komando Taburu Kosova'ya gönderildi
08:02 ABD basınından bomba iddia: Türkiye, gerilimin zirve yaptığı Kosova'da komutayı İtalya'dan devralabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 09:34:06. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de bulunan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement