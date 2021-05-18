Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı - Son Dakika

Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı

18.05.2021 17:46

Maltepe Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılarıyla Türkiye'ye umut olan üç gencin hikayesini, "Kendi Hikayeni Yaz" sloganıyla çekilen kısa filmlerle ölümsüzleştirdi.

Maltepe Üniversitesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başarılarıyla Türkiye'ye umut olan üç gencin hikayesini, "Kendi Hikayeni Yaz" sloganıyla çekilen kısa filmlerle ölümsüzleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün Ümidim Gençliktedir" sözünden hareketle Türkiye'nin geleceğini yazan gençlere ses veren Maltepe Üniversitesi, başarılarıyla ülkenin göğsünü kabartan gençlerin umut veren hikayelerini ekrana taşıdı.

İzmir, Antalya ile İstanbul'da gerçekleştirilen ve "Kendi Hikayeni Yaz" sloganıyla hayata geçirilen kısa filmlerde bu yıl; Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek 17 yaşındaki artistik cimnastikçi milli sporcu Nazlı Savranbaşı, akıllı şehir ve afet iletişim sensörü projeleriyle Dünya Robotik Olimpiyatları'na katılan 15 yaşındaki genç bilim insanı Ece Nisanoğlu ve Polonya'dan Almanya'ya sayısız uluslararası müzik yarışmasında birincilikleri olan 14 yaşındaki keman sanatçısı Elif Eroğlu'nun hikayeleri konu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Samsun'da yakılan meşaleyi aynı kararlılık ve gururla taşıyan Türk gençlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi, gelişmesi ve büyümesinin en büyük güvencesi olduğunu belirtti.

Özgürlüğün, egemenliğin ve cumhuriyetin teminatının Türk gençliği olduğunu vurgulayan Karasar, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edildikten sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri yapılmakta olan Cimnastik Şenlikleri de aynı güne alınmış. Böylece 19 Mayıs sporla bütünleştirilmiş, şenliklerde cimnastik gösterileri geleneksel olarak devam etmiş. Biz de bu yıl başarılarıyla gurur duyduğumuz milli cimnastikçimiz Nazlı Savranbaşı'nın filmiyle 19 Mayıs'a ve geleneksel cimnastik gösterilerine selam gönderiyoruz. Nazlı gibi, kemanıyla büyüleyen genç sanatçımız Elif Eroğlu da insanlık için buluşlarıyla icatlarıyla faydalı olmaya çalışan Ece Nisanoğlu da Türkiye'nin gençlerini, aydınlık geleceğimizi temsil ediyor. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlar da yollarında emin adımlarla yürüyorlar."

Kısa filmlere konu olan gençlerin hikayeleri

Artistik cimnastikçi ve milli sporcu Nazlı Savranbaşı, bu yıl Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek. Türkiye'nin en genç olimpiyat sporcusu olan Savranbaşı, cimnastikle 4 yaşında tanıştı. Haftanın 6 günü, günde 6 saat idman yapan ve 7 yaşından beri yarışmalara katılan Savranbaşı'nın 70'i aşkın madalya ve kupası bulunuyor. Savranbaşı, ilk kez 10 yaşında Türk milli formasını taşıdığı ve Bulgaristan'da ikincilik kürsüsüne çıktığı günden bu yana başarılarıyla gurur kaynağı oluyor.

Keman sanatçısı, 8. sınıf öğrencisi Elif Eroğlu, kemanla 6-7 yaşlarındayken tesadüfen tanıştı. Eroğlu, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Keman Bölümü yarı zamanlı öğrencisi oldu. Enstrümanıyla genç yaşında uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sahneye çıkan ve önemli keman sanatçılarının masterclass programlarına katılan Eroğlu'nun ABD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kazakistan, Polonya, Sırbistan ve Ukrayna'da katıldığı uluslararası yarışmalarda sayısız birinciliği bulunuyor. Günde en az 5-6 saat keman çalan Eroğlu, dünyaca ünlü bir keman sanatçısı olmayı hedefliyor.

Genç bilim insanı Ece Nisanoğlu, robotik ve kodlama ile ilgileniyor. 11 yaşına kadar bilgisayar kullanmayı dahi bilmeyen ancak kodlarla tanıştığı anda hayatı değişen Nisanoğlu, kod bloklarıyla neler yapabileceğini öğrendikçe, kendi sınırlarını da zorlamaya başladı. Sensörlü robotlar yapan ve "First Lego League" yarışmalarına katılan Nisanoğlu, yıllardır kodlama ve robotik çalışmalarında yer alıyor, projeler üretiyor. Dünya Robot Olimpiyatları'na "Akıllı Şehirler" projesiyle seçilen Nisanoğlu, proje kapsamında akıllı dur levhaları, güneş panelleri, akıllı trafik ışıkları, geçiş sistemleri üreten ekibiyle birlikte daha sonra doğal afetlerde insanların birbirlerinden haberdar olmalarını sağlayacak bir telekomünikasyon sistemi de geliştirdi. Bu projeyle şampiyon olan ve ulusal yarışmaya girmeye hak kazanan Nisanoğlu, halen okulun robotik takımının kaptanı olarak proje üretmeye devam ediyor.

Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı
Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı
Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı
Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı

Mustafa Kemal Atatürk, Maltepe Üniversitesi, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başarılarıyla Türkiye'ye umut veren gençlerin hikayesi kısa filmlerle ekrana taşındı - Son Dakika


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