Başkan Güder: "Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat" - Son Dakika

Başkan Güder: "Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Riskli Bölge ilan edilen ve kentsel dönüşümün yapılacağı Malatya merkez ilçe Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bölgede uygulanacak olan çalışmaların bölge için tarihi bir...

Başkan Güder:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Riskli Bölge ilan edilen ve kentsel dönüşümün yapılacağı Malatya merkez ilçe Battalgazi Şehit Fevzi Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bölgede uygulanacak olan çalışmaların bölge için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün yapılacağı Şehit Fevzi Mahallesi muhtarlık binasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından açılan çalışma ofisini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki uygulanacak olan geri dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine genel bilgiler veren Başkan Güder, 2020 Türkiye'sinde merkeze bu kadar yakın olan bir mahallenin geliştirilmesi adına yapılması gereken yatırımlardan yoksun kaldığının altını çizerek, bölgenin daha yaşanabilir bir alana dönüşmesi için devlet imkanlarından yararlanması gerektiğini belirtti.

"Dönüşüm bölgeye rol model olacak"

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Şırnak, Adana, Sakarya, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay ve Manisa gibi kentsel dönüşümün başını çeken illerden örnek veren Başkan Güder, yeniliklerin gelmesinin başlıca şartının fırsatları değerlendirmek olduğunu dile getirdi. 24 Ocak depreminin ardından Şehit Fevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alanda kentsel dönüşüm gereklilik değil, şart olduğunu ve bu kentsel dönüşümün çalışmalarının ise sadece Belediye olarak yapılamayacağını vurgulayan Başkan Güder, yapılacak olan konutların bölgeye rol model olacağını ifade etti. Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Şehit Fevzi Mahallesi için devletin imkanlarını bölgeye getirmekten de mutluluk duyduğunu bildirdi.

"Mahalle sakinlerini aydınlatmamız lazım"

Muhtarlık binasında hizmet veren çalışma ofisinde kentsel dönüşüm hakkında vatandaşlara gerekli tüm bilgilerin verildiğini aktaran Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak Üniversitenin karşısını imara açmışız. Orduzu bölgesinin karşısını imara açıyoruz, Hanımınçiftliği'nin açık alanlarını da imara açıyoruz. İlçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına çalışmalar yaparken, merkeze birkaç dakikalık mesafede olan Şehit Fevzi Mahallemiz neden bu çalışmalardan yararlanmasın. Depremden büyük hasar alan Şehit Fevzi Mahallemizin çarpık yapılaşmasından dolayı hizmet götürme noktasında eksik kaldığımızı düşünüyoruz. Devletimiz bu bölgeye ciddi paralar harcayacak. Kentsel dönüşüm çalışmasını bu bölgeye getirmek için çok büyük çabalar ortaya konulacak. Kentsel yenileme alanında 282 binamız mevcut. Bu binalar 2 ya da 3 katlı ve ortalama 50 yıllık binalar. Sadece 1-2 binamız 4 katlı. 2 odası olsa dahi biz onu konut olarak kabul ediyoruz. Burada vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Kentsel dönüşüm bu bölge için gerçekten tarihi bir fırsat. Bazı vatandaşlarımız kentsel dönüşüm istemediklerini ifade ediyorlar. Bence bunlar normal. Karşıt görüşler tabi ki olacak. Eminim kentsel dönüşüm bittiği zaman ilk olarak o karşı çıkanlar bizlere teşekkür edecekler. Bu süreç boyunca gerek çalışma ofisinde görevli arkadaşlar gerekse de bizler vatandaşlarımıza bilgiler vereceğiz. İnsanımızı konu hakkında aydınlatmak için sürekli çalışacağız. Zaten vatandaşlarımıza devletimiz tarafından kira desteği veriliyor. Vatandaşlarımız burayı ne kadar kısa sürede boşaltırsa yıkım işlemi de o kadar kısa sürede başlar ve en kısa sürede yeni evlerine taşınmış olurlar. Biz burada arsa bedellerinin yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim görevimiz devletin imkanlarını maksimum oranda getirmek. Amacımız ülkemizin bir gerçeği olan depreme tamamen hazırlıklı bir kent oluşturmaktır. İnsanımızın canları bizim için her şeyden önce gelir" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi, Dönüşüm, Malatya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder: 'Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat' - Son Dakika


Son Dakika

"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması UEFA'nın tüm turnuvalarında 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olacak Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var         
18:48
İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı         
17:36
Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin hangi fay kolunda olacağını işaret etti         
17:09
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı         
16:12
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı         
12:29
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 18:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder: "Kentsel dönüşüm Şehit Fevzi için tarihi bir fırsat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei