Başkan Yılmaz, şehir gündemini değerlendirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz basın mensuplarıyla bir araya gelerek göreve geldiği süre içinde yaptıkları çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgiler verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz basın mensuplarıyla bir araya gelerek göreve geldiği süre içinde yaptıkları çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgiler verdi. Başkan Yılmaz basınla yaptığı buluşmada Balıkesirspor, belediye borçları ve İstanbul, Ankara ziyaretleri konularında açıklamalarda bulundu.



Göreve geldikten sonra iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan 20 ilçe belediye başkanıyla ortak çalışma yürüttüklerini belirten Yücel Yılmaz, geçen dönemden kalan projelerin devam edeceğini kaydetti. Yücel Yılmaz, bazı ilçelerdeki göçü azaltacak projelere de imza atacaklarını dile getirerek, yapılan çalışmalara değindi.



20 ilçe bir arada çalışıyoruz



Balıkesir'deki çalışmaların planlanmasını 20 ilçe belediye başkanı ile hazırladıklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Tek başına planladığımız bir şey yok. Güzel bir yönetişim kurduk Büyükşehir belediyesinde. Özlenen bir tablo olduğunu söylüyor herkes., İnşallah sürdürülebilir olur. Biz 20 belediye başkanımıza da gelin beraber yönetim çağrısıyla çıktık. Her ne kadar meclislerimiz hareketli geçse de aslında içeride bir uyum içerisinde geçiyor. Çünkü onlar komisyonların belirlenmesiydi, başkan vekillerinin meclis başkanının belirlenmesi süreciydi. Burada tabi kendi içinde denge gözüktüğünden dolayı siyasetin gereği biz oradaki oylama hakkımızı kullanarak sonucu bizim açımızdan şehrimiz için faydalı olacak bir neticeyle sonuçlandı. Komisyonlarımız neticelendi. Şu anda icraat vakti. Ne yaptık? 20 belediye başkanımıza da çağrıda bulunduk. Dedik, biz büyükşehir olarak sizlerle ortak hizmet alanı oluşturmak istiyoruz. Büyükşehirin bölgesi, Karesi'nin bölgesi, Edremit'in bölgesi, sahil senin miydi tartışmayı yapmayalım. Bir 5 yıllık plan yapalım. Bu planda şehrimiz için öncelikler nelerse, o öncelikleri tespit edelim, bunları da paylaşarak sorumlulukları yerine getirelim. Çünkü hangi parti kazanmış olursa olsun kazanan belediye başkanına oy vermeyen yine neredeyse 4'te 2 gibi çok oy farkları var. Demek ki herkes eşit hizmeti hak ediyor ve diğer seçmenlerin de taleplerini yerine getirecek projeleri gündemde tutmak lazım. Bu noktada 20 belediye başkanımızla beraber hareket etme prensibinde anlaştık. İftardan sonra ilçelerinde iftarı yapan arkadaşların hepsi soluğu Büyükşehir Belediyesi'nin altıncı katında alıyor. Orada belediye başkanlarımız gelip, hep şehri konuşuyoruz. Çünkü seçim vaadinde bulunduğumuz her ne varsa beş yıl içerisinde 52 hafta x5 yıl hangi bütçeyle ne yapacağımızı konuşuyoruz, stratejik planlamayı yapıyoruz. Bunda da inanın kenetlenmiş bir şekilde muhalefeti, meclis üyeleri hepsi beraber çalışıyorlar. Bunlarla ilgili planlarımızı yaptıktan sonra artık ödevlerimizi yerine getirmeye gelecek iş. Bunu da Eylül'e kadar netleştirmiş olacağız" diye konuştu.



Merkezi yönetimle uyum içindeyiz



Merkezi yönetimle de uyumlu bir çalışma sergilediklerini ifade eden Yücel Yılmaz, "Bu arada Kızılcahamam'a gittik. Buradan elimizden bir sürü müjdeyle geldik. Bilindiği gibi seçimden kısa bir süre önce Murat Kurum Çevre Bakanımız bütün ekibiyle beraber ilimize gelmişti. Bazı bölgelerde Millet Parkı, bazı bölgelerde TOKİ evleri, bazı bölgelerde imarla ilgili değişikliklerle ilgili yardımcı olma müjdeleri vermişti. Bunların hem takibini, hem yeni sözler aldık. Mevcut durumumuzu bakanlarla beraber paylaşıyoruz. En son bürokratlar Ankara Balıkesirliler Derneği'nin her sene düzenlediği iftara bizi de çağırdılar. Biz de bir nebze katkıda bulunmak için ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle beraber gittik. Tabi hem şehir büyüğümüz, hem de devlet bürokrasisinde Sayıştay, Yargıtay ve meclisin olduğu yerde bir büyük ağabeyimiz var bizim İsmail Rüştü Cirit, onu da ziyaret etmesek olmazdı. Ona hayırlı olsuna gittik. Bir tane arazilerle ilgili tasfiye komisyonu dediğimiz bir komisyonda kararlar vardı. Bunları da bakanlıkla görüşmemiz gerekiyordu, onu da en başıyla konuştuk. Bazı konularda Tarım Bakanlığımızla görüşmemiz gerekiyordu. Mera alanlarıyla ilgili yapılacak tarım OSB ile ilgili, bunları Tarım Bakanımızla görüştük. Zeytin ilaçlama problemini çözmek için Tarım Bakanlığıyla görüştük. Yani bunlar silsileyle hem belediyenin işlerini yaparken bir yandan da nezaket, tebrik ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.



Piyasayı rahatlatacak ödemelere başladık



Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde piyasayı rahatlatacak ödemelere başladıklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Bugün de fark etmişsinizdir piyasaya artık rahatlatacak büyükşehirin ödemelerini yapmaya başladık. Yani teknik olarak artık belediyenin iş ve işlemleri yoluna girmeye başladı. Kısa vadeli olarak ödenecek borçları bitirdik. Bunun etkileri bayramda görülür zaten. Bu maddi kısım bitti, bunu hallettik. Bununla ilgili güzel bir çalışma yaptık. Ben diyorum Balıkesir Türkiye'nin en şanslı ili, en güzel ili, bende en şanslı belediye başkanıyım. Biz yoktan değer yaratan ve ekonomik döngü sağlayan iş dünyasından geliyoruz. Kimsenin yapmadığı işleri yaparak belli noktalara getirdik. Bu kadar imkan olan şehirde bunları yapacağız. Kolay para kazanmak isteyen insanlar bazen çıkabilir. Bazen imzasının karşılığında kendisini çok değerli zanneden insanlar çıkabilir. Ama diyorum devlet her zaman 18 yaşında. Kimsenin kimseyi şikayet etmesine gerek yok. Zaten belediyelerde çalışan bazı süreçler var. Yani Sayıştay denetçileri gelir denetler, imzalara bakar, malın eşitliğine, karşılığına bakar, bununla ilgili bir bulgu vurursa bunu yuvarlak olarak belediyeye yazar, gerekli şekilde savcılığa bilgi verir. Savcılık da bununla ilgili araştırma varsa araştırmasını yapar ve suç teşkil eden bir şey varsa zimmet çıkarır, tutuklama yapar. Bunlar hep olabilir. Belediyelerin yaptığı en büyük hatalardan birisi şu olur: 100 kişiye ödemen var, sadece iki kişiye düzenli ödeme yapıyorsun, diğerlerine ödeme yapmıyorsun ve kasadaki parayı dengeli kullanmıyorsun. Yaptıktan sonra yerine gelen adam ödeme yapacak bir kaynak bulamıyor. Ama düzenli gelirler 1-2 ay içerisinde onu toparlıyor. Bütün belediyelerde bu yaşanıyor" ifadelerini kullandı.



Personele sürekli eğitim veriliyor



Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personel ile ilgili tasarrufları konusunda da açıklamalarda bulunan Yücel Yılmaz liyakata önem verdiklerinin altını çizdi. Yılmaz, "Daire başkanlarımızı önce şöyle belediyede bir çalışma yaptık. Kim, hangi vasıfta; yani bu adam bulunduğu pozisyonu hak eden biri mi, daha üstte bir yeri hak eden biri mi, bunların özel psikometrik testlerden tutun altyapısal olarak insanları doğru yerde, insan envanteri olduğu zaman başka bir birimde ihtiyaç varsa oraya kaydırabiliriz, performansı düşük arkadaşları tespit edebiliriz, bunlarla ilgili yoğun çalışma yapılıyor. Belediyede sürekli eğitimler veriliyor. Yapılanmamızı tamamlıyoruz. Bir taraftan da belediyede yeni yapılacak işlerle ilgili birimleri oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel bir çalışma tempo var. Bir dakikamız boşa geçmiyor" dedi.



Hal hatır soramıyoruz kusura bakmayın



Yoğun belediye çalışmaları nedeniyle vatandaşları ihmal ettiklerinin farkında olduklarını ifade eden Yücel Yılmaz herkesten helallik istedi. Yılmaz, "Sizin vasıtanızla herkese selam gönderelim; kimse kusura bakmasın, gerçekten bir insanın günü 24 saat ve herkesle eşit süreyi yaşıyoruz. Ama 20 ilçenin ziyaretçisi, aynı zamanda planlama, anlık sorunlara cevap vermekten en yakınlarımızı bile arayıp 'ağabey nasılsın' diye hal hatır soramıyoruz. Genelde bu durumda seçilmiş insanlar karşı tarafta havalandı gibi bir noktada değerlendirilebiliyor. Ama hiçbir özel vakit ayırmıyor belediye başkanı arkadaşlarımız. Yani çoğu arkadaş sabah ezanı okunurken belediyeden ayrılıyor ve bir sonraki ün herkes güne hangi saatte başlıyorsa dinç bir şekilde tekrar başlıyor ve ziyaretçiler, günlük konularla geçiyor. Ben hepsi adına helallik istiyorum. Çünkü imal ettiğimiz çok insan olabilir. Herkes de ne yapıyorsunuz, bize niye bilgi vermiyorsunuz, ne oluyor, seçimi beraber kazandık, ne olacak gibi sorular soruyor. Ama zaten ödevlerimizi halk bize verdi. Yani seçim zamanı, seçim beyannamemizi oluşturmadan 320 küsur bin kişiyle el sıkıştım ben tüm 20 ilçede. Her ilçedeki muhtarlarla kesin bir araya geldik, STK'larla bir araya geldik, köylümüzle, pazarcımızla, esnafımızla, oranın sakinleriyle, ev hanımlarıyla, çocuklarıyla bir araya geldik. Arkada asistanlarımız notlar tuttu. Onları seçim beyannamesine dönüştürdük. Bir de olması gerekeni İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a göre planladık, şimdi de onların uygulama aşamaları. Bizle beraber seçilen meclis üyelerinin de, belediye başkanlarının da bir birikimi var. Şimdi onları tekrar harmanlıyoruz. Karesi'de yaptığımız o 5 yıllık planlamadan hiç taviz vermedik. 7 tane seçim geçirdik, 1 tane darbe geçirdik. Ama 2014 seçim beyannamesinde söylediğimiz ne varsa bunları 3,5 yıl gibi bir sürede tamamlamıştık. Şimdi elimiz daha güçlü. İnanmış bir kadromuz, ne yapacağını bilen bir arkadaş ekibimiz ve geçmişin bize verdiği tecrübe bunların hepsini Büyükşehir belediyesine yansıtacak. Ben şunu fark ettim; ne ben, ne ekip arkadaşlarım Büyükşehir'e hiç uzak değilmişiz, yani konularına çok vakıfmışız. Burası da değişik bir yer dedirttirmedi bize. Herkesi tanıyor, her şeyi biliyormuşuz, hepsi önümüze gelmiş. Sorunlarla nasıl mücadele edeceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.



Gelir-gider dengemiz bozuk



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin borçları hakkında da açıklamalarda bulunan Yücel Yılmaz, "Diyorlar siz belediye başkanı olarak nasıl bir borçla devraldınız? Bunların hepsi zaten açıktır. Olabilirliğin üstünde, olağanüstü bir borç da değil. Sadece bizim yaşadığımız şu dönemdeki sıkıntı sürdürülebilirliği etkileyecek kesintilerin olması. Yani anlık gelir-gider dengesinin bozuk olması. Bunu da planladık zaten. Sağ olsun hiç kimse bizi geri çevirmedi. Bununla ilgili güzel çalışma yapıldı. Şu kadar borçla devraldınız derseniz olmaz. Aynı borç miktarını İsmail Ok da gündeme getirmişti zamanı. Ödeyemeyeceğini düşünüyorsan niye aday oldun o zaman öyle söyledik. Bu gelirle, giderle kapatılacak bir şey. Ben kendimi şöyle görüyorum; Türkiye'nin en güzel şehrinin, en şanslı belediye başkanıyım. Çünkü her şeyimiz var bizim. Sadece insanları bir araya getirip, sonuca gidecek süreç gerekli. Balıkesir ne olursa olsun her şeyiyle yönetilebilir bir şehir. Geliri-gideri kendi içinde artırılabilecek bir şehir. Personel yükü ağır olan bir belediye, doğru. Ama bu yöneticilerden kaynaklı bir şey değil. Devletimizin son zamanlarda büyükşehir yaptığı bütün belde belediyelerindeki tüm personel, işçi büyükşehire kaldı. Arkasından İl Özel İdare kapatıldı, oradaki bütün çalışan personel belediyeye kaldı. Arkasından bir yasa çıktı, hizmet aldığımız sektördeki herkesi belediye personeli yapacaksınız dedi. Şimdi burada bir yığışma oldu. Bütçeleri artırmamız, bu personelin giderlerinin azda kalması lazım ama şu anda yüzde 56'da. Bu planlanması gereken bir süreç. Bu işçileri çıkardınız diyorlar. Mesela Ahmet Akın bile ağzına aldı ama siyasetin cilvesi. Bu arkadaşlar belediyenin çalışanı olsa belediyeden çıkardı. Bunlar şirkette çalışıyor. Şirkette çalışıp da belediyeye alınmayanlar zaten farklı statüde olan insanlar. Herkes belediyeye alınmadıysa ya sonradan alınmıştır ya da farklı statüde olandır. Çünkü tüm belediyelere hizmet veren personeller, şirketlere alınırken bu arkadaşlar ilaçlama ve mezarlık temizleme için alınmış arkadaşlar. Bir şirketin önceden yaptığı ihaleden kaynaklı araç artı personel olarak alınmış personel. Şimdi bunlarla ilgili karar verilmesi gerekiyordu. Biz de bu kararı verelim bu işleri kendimiz yapalım. Bu personelin işten çıkmasıyla da hizmette bir aksama olmadı, çünkü devlette devamlılık esas, hizmette aksama olmaz. Biz tekrar yapılanma yapıyoruz" diye konuştu.



Atılan olumsuz manşetlere gülüyorum



Balıkesir'deki yerel basından isteklerini de açıklayan Yücel Yılmaz, belediye hakkında olumsuz haber yapanlara prim verilmemesini istedi. Yılmaz, "Bir de sizden bir istirhamım var; çapsızların bizi hırpalamasına, eleştirmesine, gündem oluşturmasına fırsat vermeyin. Çünkü çok ciddi manada gündemsiz kalan Balıkesir ne yapacağını bilmeyen bir duruma gidiyor. Gerçekten yapılabilecek güzel şeyler varken, yönlendirmeler varken, atılan manşetler, söylenen cümleler, kendi dünyaları küçük insanlara ben gülüyorum da sonuçta etkileyebildikleri insanlar olursa veya bir şekilde başarısız demek isteyen insan sayısında bir mutsuzluğa neden oluyor. Buna çok fırsat vermemek lazım" dedi.



Göçü engelleyecek projeler üretiyoruz



Önceki dönem belediye yönetiminin projelerin devam edeceğini vurgulayan Yücel Yılmaz, küçük çaplı projelerle göç yaşanan ilçelerde bu durumu engellemek istediklerini kaydetti. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:



"Projelerin hepsi kesinlikle devam edecek. İl genelinde yapacağımız çok proje var. Bizim Balıkesir'e temel sorununuz nedir diye sorduğumuzda net olarak söyleyebildikleri, herkesin ortak olduğu sorun yok. Şurada bir anket yapalım, yaptığımız ankette insanlar birinci sorun olarak işsizlik diyor. Ailenizde işsiz olan var mı diye sorduğumuzda hayır, yok ama işsizlik sorun diyor. İkinci derece sorulara geçiyorsunuz ve Balıkesir'de ne gibi sorunlar var diye sorduğunuzda yine söyleyemiyor trafik diyor, ondan sonra da su parası diyor. En son kaç para geldi su parası diye ikinci bir soru soruyorsun hatırlamıyorum diyor. Yani su faturası neden pahalı diye sorduğunda bunlar öğrenilmiş ilk cevaplar. Nasılsın dendiğinde Allah razı olsun sen nasılsın gibi verilen kamuoyunun cevapları. Şimdi Susurluk'ta yapmak istediklerimiz var. Çünkü buradan göç başlamış. Kepsut'ta, Savaştepe'de yapmak istediklerimiz var. Bunlar büyük yatırımlar değil. Bunlar oradaki insanların yaşam kalitesini artırıp, yeni neslin orada hayatını idame ettirip nüfusun sabit kalmasını sağlamak. Mesela Dursunbey'de göçten kaynaklı şu anda yaşlılarımıza bakacak insan yok. Oraya başkanımız OSB açıyor, fabrikaları davet ediyor. Bunları yaparken imtiyazlarda bulunuyor, arsa, su bedava diyor, bir şeyler veriyor. Ki bir sanayici gelsin, buradaki 300 tane insan çalıştırsın, aynı zamanda hayvanını yetiştirsin, gençler gitmesin istiyor. Bunlar da bizim sorunumuz. Erdek'te gerçek manada doğalgaz gelmezse hava kirliliği, çevre kirliliği oluyor. Bununla ilgileniyoruz. SİT alanı olduğu için her yeri imara açamıyorsun, yol yapamıyorsunuz. İnsanlar artık hız ve güvene geliyorlar. Oraya çift şeritli yol yapmazsanız, insanlar bu yol tehlikeli diye gidip-gelme yapmak istemiyorlar. Avşa Adası'na daha seri araçlar olması lazım. İnsanlar zaman geçirmek istemiyor yollarda. Bunlarla ilgili çok çalışma yapıyoruz. Bunlar büyük projeler değil. Ama bunları yaptığınızda yatırım geliyor, bereket geliyor."



Yalancı pehlivanlıklarla gündeme gelen siyasetçi istemiyorum



Önümüzdeki 4,5 yıllık dönemde seçimin olmayacağını kaydeden Yücel Yılmaz siyasi çekişmelerin olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Yılmaz, "Ben sonuca giden, sistem oluşturan ve süreklilik sağlayan tarafta iş yapma taraftarıyım. Bugün 4,5 yıl boyunca seçim gündemde yok. Son altı ay seçim olacak. Bu altı ay içerisinde de benim partim beni aday gösterecek, ondan sonra ben kamuoyuna çıkacağım, beni seçecekler ve öyle başkan olacağım. Şimdi bakıyoruz, Edip Bey, Zekai Bey, Dursun Mirza, Kamil Saka bırakmayı düşünmedi. Haftalarca gündemde onların kendi arasında yaşadıklarını sizler manşetlere taşıdınız, ilçeler arasında bir gerilim oldu. Kime yar oldu? Demek ki sistemin çalışması gerekiyor: Bizim biraz siyaset üstü bakmamız gerekiyor. Ana ihtiyaç kanalizasyonsa, hemen gidip yapmamız, ana ihtiyaç fabrika yeriyse hemen bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü yalancı pehlivanlıktan gündemde kalmaya çalışan siyasinin ben olmasını istemiyorum. Bunlarla da mücadele ettiğimizi göreceksiniz. Konuşmamız gereken yerde konuşacağız, konuşmamamız gereken yerde konuşmayacağız.



Balıkesirspor'a siyaset üstü yaklaşılmalı



Açıklamaların sonunda kötü günler geçiren Balıkesirspor hakkındaki düşüncelerini de açıklayan Yücel Yılmaz, "Balıkesirspor Baltok sadece bir avukata tek bir iş için 2 milyon 700 bin lira para ödemiş. Ben bu parayı veren adamada bu parayı alan avukata da hesap soramıyorsam niye para bulacağım. Üniversite, Bandırmaspor, Edremitspor işin içine girecek. Dışarıdan futbolcu bulmayacağız. Kendi şehrimizin futbolcular ile 1. Lig'de oynayamıyorsak öyle hevesimiz olasın. 3 milyon Avro birine vereceksin 800 bin Avro menajere vereceksin sonra birileri diyecek ki 10 Avro menajerde kaldı, 790 bin Avroyu buradaki adamlar paylaştı. Bu parayı da şehrin imkanlarını kullanarak belediye başkanı olarak ben dağıtacağım ben bu işte yokum. Ben kendime laf getirecek bir iş yapmam. Biz bunu yaşıyoruz. Bir kere futbolcu transferi en az olacak 1 kişi, 2 kişi. Bunu Edremitspor'dan, Bandırmaspor'dan transfer edeceksin. Burada kondisyonu yükseltecek akademik kadro oluşturacaksın. Tek bir antrenörle eğil tam bir kadroyla. Beslenmesinden koşusuna kadar çocuğu yetiştirip alt liglerde oynatacağız. Bununla ilgili Cuma günü kongrede nasıl olacağını görürsünüz. Balıkesirli iş adamları buna gönül verenler çıkacak. Ben öyle inanıyorum. Siyaset üstü yaklaşacak. Bu Yücel Yılmaz'ın derdi değil bu. Bal-Kes sevdamız ama doğru kurumsallaşmayan bir şey sürdürülebilir değil. Ben bu şehrin şehri eminiyim. Kaynakları doğru şekilde aktarmalıyız. Biz meclisimizde CHP'lisi, MHP'lisi alacağız karar ile BALGÜÇ'e arsa devredeceğiz. BALGÜÇ bunun üstüne hayır toplar bina yapar. Sonra buranın kiralarını düzenli olarak Balıkesirspor'a verir. Balıkesirspor yönetimi niyeti bozarsa parayı keser. Bunlar akil insanlar cami, lise yaptırmış takıma göğüs reklamı veren insanlar. Şu andaki sistem ben yemedim sen ye. Alttan adam yetişmiyor, üsttem adam yetişmiyor paranın nereye gittiği belli değil. Mantık silsilesi yok. Niye yabancı oyuncu oynuyor. Balıkesir çocukları kabiliyetsiz mi? iyi eğitim ve alt yapıyı yapacağız bunu başaracağız" dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti

Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı