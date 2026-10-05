BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı - Son Dakika
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BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı

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BLG Savunma, Bakü\'deki ADEX 2026\'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılan BLG Savunma, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı geliştirdiği AYBARS Entegre İleri Teknoloji Gaz Tespit ve Analiz Sistemi'ni sergiledi. Şirkete göre sistem, 5 bin 600'den fazla kimyasal gazı tespit edip tanımlayabiliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da şirketin standını ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakü'de düzenlenen ADEX 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, farklı ülkelerden savunma sanayii kuruluşlarını, devlet yetkililerini, askeri heyetleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuara Türkiye'den katılan BLG Savunma, güvenlik ve KBRN alanındaki çözümlerini tanıttı.

HEYETLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

BLG Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Bilge, fuar kapsamında başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere farklı ülkelerden gelen üst düzey devlet yetkilileri, askeri heyetler ve savunma sanayii temsilcileriyle görüştü. Şirketin standı fuar süresince çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı

"GELECEĞİN GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEK HEDEFİMİZ"

AYBARS sisteminin geliştirilmesinin şirket açısından büyük önem taşıdığını belirten Bilge, şöyle konuştu: "BLG Savunma olarak hedefimiz yalnızca mevcut teknolojileri kullanmak değil, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin güvenlik teknolojilerini geliştirmek ve bu teknolojileri uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek seviyeye taşımaktır. ADEX 2026'da sergilediğimiz AYBARS sistemi de bu vizyonumuzun önemli bir örneğidir."

5 BİN 600'DEN FAZLA KİMYASAL GAZI TANIMLIYOR

Şirketin verdiği bilgilere göre AYBARS, KBRN tehditlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tespit edilmesi amacıyla geliştirildi. FTIR (Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi) teknolojisini kullanan sistemin, 5 bin 600'den fazla kimyasal gazı tespit ve tanımlama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Sistem, kimyasal tehditlerin tespitinden verilerin toplanmasına, konum bilgisinin belirlenmesinden bu bilgilerin merkezi sistemlere aktarılmasına kadar birçok işlevi tek platformda yerine getiriyor.

GAZIN TÜRÜ, YOĞUNLUĞU VE KONUMU KAYDEDİLİYOR

AYBARS, ortamdaki kimyasal gazları tespit ettikten sonra gazın türünü, yoğunluğunu, tespit edildiği konumu ve tespit zamanını kayıt altına alabiliyor. Sahadan elde edilen bilgiler AYBARS kontrol merkezine ya da ilgili harita uygulamasına aktarılabiliyor. Bu sayede saha ekipleri ve komuta merkezleri, tehdidin niteliği ve bulunduğu bölge hakkında hızla bilgi edinebiliyor.

BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı

GPS DESTEKLİ GERÇEK ZAMANLI TAKİP

Sistem, GPS verilerini kullanarak gaz tespit edilen noktaları harita üzerinde işaretleyebiliyor. İşaretlenen noktalar gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Şirkete göre bu özellik, güvenlik personelinin, saha ekiplerinin ve komuta kademesinin durumu daha hızlı değerlendirmesine ve müdahale kararlarını daha etkin şekilde almasına imkan tanıyor.

Bu özelliğin özellikle geniş ve riskli sahalarda önem taşıdığını vurgulayan Bilge, "AYBARS'ı sadece bir gaz tespit cihazı olarak değerlendirmiyoruz. Biz AYBARS'ı; sahadan veri toplayan, tespit edilen tehdidi tanımlayan, konumlandıran, haritalandıran ve elde edilen bilgiyi karar vericilere hızlı şekilde ulaştıran entegre bir güvenlik teknolojisi olarak tasarladık. Amacımız, sahadaki tehdidin mümkün olan en kısa sürede görülmesini, anlaşılmasını ve doğru kararın verilmesini sağlamaktır" dedi.

BAKAN GÜLER STANDI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, fuar kapsamında BLG Savunma'nın standını ziyaret ederek şirketin geliştirdiği sistemler hakkında bilgi aldı. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Bilge, "Sayın Bakanımız Yaşar Güler'in ve Sayın Bakan Yardımcımız Salih Ayhan'ın standımızı ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi almaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu ziyaretleri, ülkemizin savunma sanayiinde yerli ve milli teknoloji geliştiren firmalara verdiği desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

ADEX 2026'yı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayii iş birliği açısından önemli bir platform olarak nitelendiren Bilge, şunları söyledi: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik ve stratejik iş birliği, savunma sanayii alanında da her geçen gün daha ileri bir noktaya taşınıyor. BLG Savunma olarak biz de geliştirdiğimiz teknolojilerle bu güçlü iş birliğine katkı sunmayı ve sahip olduğumuz bilgi birikimini dost ve kardeş ülkelerle paylaşmayı hedefliyoruz."

BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı

"TEMASLARIN YENİ İŞ BİRLİKLERİNE DÖNÜŞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Fuara katılımın yalnızca ürün tanıtımı açısından değil, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Bilge, sözlerini şöyle tamamladı: "BLG Savunma olarak Türkiye'nin savunma sanayii ekosistemine katkı sağlayan, teknoloji üreten ve geliştirdiği teknolojileri uluslararası pazarlara taşıyan bir şirket olmayı hedefliyoruz. AYBARS ve geliştirdiğimiz diğer ileri teknoloji çözümlerimizle Türkiye'nin güvenlik teknolojilerindeki kabiliyetini dünyaya göstermeye devam edeceğiz. ADEX 2026'da gerçekleştirdiğimiz temasların yeni iş birliklerine ve ortak projelere dönüşeceğine inanıyoruz."

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SON DAKİKA: BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı - Son Dakika
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