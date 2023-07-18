Bodrum'da makilik alanı yakıp kaçmaya çalışan kişi, boğulmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da makilik alanı yakıp kaçmaya çalışan kişi, boğulmak üzereyken kurtarıldı

18.07.2023 14:57

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, makilikte çıkardığı yangın sonrası denize kaçtı. Yangın çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 50 dönüm alan zarar gördü. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarıldı ve polise teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan V.İ., boğulmak üzereyken bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

YANGINI ÇIKARIP DENİZE KAÇTI

Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı. V.İ., ardından da denize kaçtı.

Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

50 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü.

Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti.

Bodrum'daki yangını çıkaran zanlı denizde boğulmak üzereyken kurtarıldı

"KENDİMİ DENİZDE BOĞMAYA ÇALIŞTIM"

Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, "3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar" dedi.

POLİSLERİN TABANCASINI ALMAYA ÇALIŞTI

V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.'yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Bodrum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da makilik alanı yakıp kaçmaya çalışan kişi, boğulmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da makilik alanı yakıp kaçmaya çalışan kişi, boğulmak üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
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