Bodrum\'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1'i organizatör şüphelisi 18 kişinin cesedine ulaşıldığı, kayıp 2 kişinin de yaşamlarını yitirdiği değerlendirilen olayda 11'i tutuklu, 15 sanık hakkında 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan da 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, 5 kişilik motoru arızalı tekneye 22 kişinin bindirildiğine dikkat çekildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, 24 Ekim 2025'te saat 01.06'da arayan kişi, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarındaki Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yardım talebinden bulunan Afganistan uyruklu kaçak göçmeni kurtardı. Afgan göçmen ifadesinde, Bodrum Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alıp battığını, kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığı anlattı. Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1'i göçmen kaçakçısı ve 17'si kaçak göçmen olmak üzere 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kaçak göçmen ise yüzerek sağ olarak kurtuldu.

Öte yandan, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 SAYFALIK İDDANAME YAZILDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 sayfalık iddianame yazıldı. İddianamede tutuklu sanıklar Akif Ç., Atilla B., Cemal Ç., Fadıl E., Fırat A., Gökhan Y., Mustafa Duğan E., Ömer Ç., Serdar T., Sühyettin Y., Zafer Ş. ile tutuksuz yargılanan Berke Ü., Halil U., Osman Sedat D., Eyüp G. 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20'şer kere ağırlaştırılmış müebbet ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama'dan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, olayda göçmen kaçakçısı Özkan Kerpiç ile aralarında çocukların da olduğu 18 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sağ kurtulan Abdullah Kohestani'nin ifadesinde, tekneye beraber bindikleri arkadaşı Soroush Jamali'nin ölenler arasında olmadığını belirttiği, kaçmak için ailesinden 5 kişinin Bodrum'a geldiğini söyleyen Masihullah Painda'nın da ifadesinde, cesetler arasında kardeşi Mohammed Elyas Painda'nın bulunmadığını ifade ettiği iddianameye girdi. İddianamede, Painda ve Jamali'nin cesetlerinin bu vakte kadar bulunmaması nedeniyle yaşamını yitirdiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan, Kohestani'nin yanı sıra Sayed Muslim Azimi'nin de olayda kurtulanlar arasında olduğu ifade edildi.

TEPELERDEN TEKNEYİ GÖZETLEMİŞLER

İddianamede, şüpheliler Akif Ç., Fadıl E. ve Serdar T.'nin GNL isimli tekneyi 23 Ekim 2025'te sahilden denize indirdikleri, Serdar T.'nin tekneyi kullanarak Gümbet Limanı'na gittikleri belirtildi. Diğer şüpheliler Sühyettin Y. ve Fırat A.'nin, teknenin kaptanı olan Özkan Kerpiç'i de alarak Gümbet Limanı'na gittikleri, burada teknedeki şüphelilerle görüşme yaptıkları kaydedildi. Şüpheliler Serdar T. ve teknenin kaptanı Özkan Kerpiç'in, bölgedeki şüpheli Fadıl E. ile son kez görüştükleri, ardından tekneye binip Bitez Akvaryum Koyu'na gittikleri, burada göçmenleri tekneye bindirdikten sonra yola çıktıkları iddianameye girdi.

Yaklaşık 10 dakika yol aldıktan sonra teknenin motorunun kopup, su almaya başladığı, kaptan Kerpiç ile olayda sağ olarak kurtulan Abdullah Kohestani ve Sayed Muslim Azimi ile birlikte 4-5 kişinin denize atladıklarına iddianamede dikkat çekildi. Kohestani ve Azimi'nin uzun süre yüzerek kurtuldukları, bu sırada şüpheliler Fadıl E., Suhyettin Y. ve Fırat A.'nın bölgeye hakim tepelerde teknenin durumunu gözlemledikleri, battığını gördükten sonra ise ayrıldıkları ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, en fazla 5 kişinin seyahat edebileceği GNL isimli tekneye, kaptan Kerpiç ile birlikte toplamda 22 kişiyi bindirmek suretiyle Yunanistan'a göçmenleri geçirmeye çalıştıklarına dikkat çekildi. Teknede şişme yelek gibi yolcu güvenliğini sağlayacak herhangi bir teçhizatın bulunmadığı, tekne motorunun da arızalı olduğu, bu suretle şüphelilerin, arızalı olduğunu bildikleri tekneye, kapasitesinin çok üzerinde göçmenleri bindirip, yolcu güvenliğine dair hiçbir önlem almayarak toplamda 20 kişinin ölümüne neden oldukları vurgulandı. Şüphelilerin bahse konu teknenin batabileceğini ve tekne motorunun arızalanabileceğini öngördüklerinin kabulünün gerektiği, öngördükleri ve olası muhtemel duruma rağmen 'olursa olsun' kastıyla hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri ifade edildi.

OTELDE KONAKLAMIŞLAR

İddianamede, şüpheliler Osman Sedat D., Berke Ü., Halil U. ve Eyüp G.'nin, yurt dışına kaçmak amacıyla Bodrum'a gelen göçmenlere konaklamaları için otellerinde oda ayarladıkları, otel kayıt sistemine girişlerini yapmadıkları ve kolluk görevlileri tarafından yapılacak kontrollerini engelleyerek kaçma aşamasına kadar saklanmalarını sağlayarak eyleme iştirak ettikleri belirtildi.

Öte yandan, suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin göçmen kaçakçılığı olayıyla alakalarının olmadıklarını söylediği de iddianamede yer aldı. İddianame Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 11'i tutuklu 15 sanığın, 27 Nisan'da yargılanmalarına başlanacak.