Bodrum'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü
04.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü
Haber Videosu

Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 sanık hakkında dava açıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 1'i organizatör şüphelisi 18 kişinin cesedine ulaşıldığı, kayıp 2 kişinin de yaşamlarını yitirdiği değerlendirilen olayda 11'i tutuklu, 15 sanık hakkında 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan da 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, 5 kişilik motoru arızalı tekneye 22 kişinin bindirildiğine dikkat çekildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, 24 Ekim 2025'te saat 01.06'da arayan kişi, Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarındaki Ada Burnu mevkisinde kıyıdaki kayalık bölgede olduğunu belirterek yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yardım talebinden bulunan Afganistan uyruklu kaçak göçmeni kurtardı. Afgan göçmen ifadesinde, Bodrum Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alıp battığını, kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığı anlattı. Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 1'i göçmen kaçakçısı ve 17'si kaçak göçmen olmak üzere 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kaçak göçmen ise yüzerek sağ olarak kurtuldu.

Öte yandan, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 SAYFALIK İDDANAME YAZILDI

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 sayfalık iddianame yazıldı. İddianamede tutuklu sanıklar Akif Ç., Atilla B., Cemal Ç., Fadıl E., Fırat A., Gökhan Y., Mustafa Duğan E., Ömer Ç., Serdar T., Sühyettin Y., Zafer Ş. ile tutuksuz yargılanan Berke Ü., Halil U., Osman Sedat D., Eyüp G. 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20'şer kere ağırlaştırılmış müebbet ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama'dan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, olayda göçmen kaçakçısı Özkan Kerpiç ile aralarında çocukların da olduğu 18 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi. Sağ kurtulan Abdullah Kohestani'nin ifadesinde, tekneye beraber bindikleri arkadaşı Soroush Jamali'nin ölenler arasında olmadığını belirttiği, kaçmak için ailesinden 5 kişinin Bodrum'a geldiğini söyleyen Masihullah Painda'nın da ifadesinde, cesetler arasında kardeşi Mohammed Elyas Painda'nın bulunmadığını ifade ettiği iddianameye girdi. İddianamede, Painda ve Jamali'nin cesetlerinin bu vakte kadar bulunmaması nedeniyle yaşamını yitirdiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan, Kohestani'nin yanı sıra Sayed Muslim Azimi'nin de olayda kurtulanlar arasında olduğu ifade edildi.

TEPELERDEN TEKNEYİ GÖZETLEMİŞLER

İddianamede, şüpheliler Akif Ç., Fadıl E. ve Serdar T.'nin GNL isimli tekneyi 23 Ekim 2025'te sahilden denize indirdikleri, Serdar T.'nin tekneyi kullanarak Gümbet Limanı'na gittikleri belirtildi. Diğer şüpheliler Sühyettin Y. ve Fırat A.'nin, teknenin kaptanı olan Özkan Kerpiç'i de alarak Gümbet Limanı'na gittikleri, burada teknedeki şüphelilerle görüşme yaptıkları kaydedildi. Şüpheliler Serdar T. ve teknenin kaptanı Özkan Kerpiç'in, bölgedeki şüpheli Fadıl E. ile son kez görüştükleri, ardından tekneye binip Bitez Akvaryum Koyu'na gittikleri, burada göçmenleri tekneye bindirdikten sonra yola çıktıkları iddianameye girdi.

Yaklaşık 10 dakika yol aldıktan sonra teknenin motorunun kopup, su almaya başladığı, kaptan Kerpiç ile olayda sağ olarak kurtulan Abdullah Kohestani ve Sayed Muslim Azimi ile birlikte 4-5 kişinin denize atladıklarına iddianamede dikkat çekildi. Kohestani ve Azimi'nin uzun süre yüzerek kurtuldukları, bu sırada şüpheliler Fadıl E., Suhyettin Y. ve Fırat A.'nın bölgeye hakim tepelerde teknenin durumunu gözlemledikleri, battığını gördükten sonra ise ayrıldıkları ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde, en fazla 5 kişinin seyahat edebileceği GNL isimli tekneye, kaptan Kerpiç ile birlikte toplamda 22 kişiyi bindirmek suretiyle Yunanistan'a göçmenleri geçirmeye çalıştıklarına dikkat çekildi. Teknede şişme yelek gibi yolcu güvenliğini sağlayacak herhangi bir teçhizatın bulunmadığı, tekne motorunun da arızalı olduğu, bu suretle şüphelilerin, arızalı olduğunu bildikleri tekneye, kapasitesinin çok üzerinde göçmenleri bindirip, yolcu güvenliğine dair hiçbir önlem almayarak toplamda 20 kişinin ölümüne neden oldukları vurgulandı. Şüphelilerin bahse konu teknenin batabileceğini ve tekne motorunun arızalanabileceğini öngördüklerinin kabulünün gerektiği, öngördükleri ve olası muhtemel duruma rağmen 'olursa olsun' kastıyla hareket ederek eylemi gerçekleştirdikleri ifade edildi.

OTELDE KONAKLAMIŞLAR

İddianamede, şüpheliler Osman Sedat D., Berke Ü., Halil U. ve Eyüp G.'nin, yurt dışına kaçmak amacıyla Bodrum'a gelen göçmenlere konaklamaları için otellerinde oda ayarladıkları, otel kayıt sistemine girişlerini yapmadıkları ve kolluk görevlileri tarafından yapılacak kontrollerini engelleyerek kaçma aşamasına kadar saklanmalarını sağlayarak eyleme iştirak ettikleri belirtildi.

Öte yandan, suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin göçmen kaçakçılığı olayıyla alakalarının olmadıklarını söylediği de iddianamede yer aldı. İddianame Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 11'i tutuklu 15 sanığın, 27 Nisan'da yargılanmalarına başlanacak.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Bodrum, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Çocuklara iğrenç tuzak 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
10:08
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:14:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kaçak Göçmen Botu Battı: 20 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.