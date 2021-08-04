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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi

04.08.2021 11:08

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehirde yaşayan mültecilere yönelik su ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını söylemesine destek verenler olduğu gibi tepki gösterenler de olmuştu. Özcan'ın önergesi Bolu Belediye Meclisi'nde kabul edilerek komisyona gönderildi. Sığınmacılara seslenen Özcan, "Bolu'da kalmak bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi.

Özcan, Belediye Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Yangınları doğal bir afet değil kasıtlı bulduğunu belirten Özcan, cumhuriyet savcılarına bu konuyu titizlikle inceleme çağrısında bulundu.

Özcan, yabancılarla ilgili ifadelerinin ardından birçok kesimin kendisini eleştirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Önergesinin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savunarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar. Anayasada bahsedilen eşitlik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından geçerlidir." ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı'nın yabancıların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam önergesi kabul edildi

"BOLU'DA KALMAK BİR TERCİHTİR"

Birçok ülkenin kendi vatandaşlarına sunulan hizmetlerden para almadığını, yabancılardan ise yüksek miktarlarda para aldığını söyleyen Özcan, kendisine yurt dışından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Özcan, sığınmacılara seslenerek şunları kaydetti:

"Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz. Yani özetle eşit vatandaş, bu ülkenin asli unsurları olan Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar gibi ataları bu vatan için şehit düşmüş olanların çocukları ve torunlarıdır. Bu konuyu gündeme getirmenin asil sebebinde konunun tartışıp bir devlet meselesi oluşturulmasıdır."

"HALKIMIZA SORALIM"

Hükümete de çağrıda bulunan Özcan, "Milli irade diyorsunuz. İşte ben de onu diyorum. Koyun sandığı, referandum yapalım. Halkımıza soralım sığınmacıları gönderelim mi? Kalmalı mı? Halkımız gönderin derse milli irade doğrultusunda programınızı yapar gönderirsiniz. Ben yanılıyorsam, halk sizin gibi düşünüyorsa kalsın diyorsa o zamanda bu kadar göçmeni sosyal hayata, ekonomik hayata nasıl entegre edeceğimizi nasıl bunlara iş bulacağımıza, nasıl eğitim vereceğimize karar veririz." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı'nın yabancıların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam önergesi kabul edildi

CHP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Özcan'ın konuşmasının ardından önerge oylamaya sunuldu. CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen önerge, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bolu Belediye Meclisi'nde 14 CHP'li, 11 AK Partili, 4 İYİ Partili ve 2 MHP'li üye bulunuyor.

AK PARTİ GRUBUNDAN TEPKİ

Öte yandan toplantının ardından AK Parti Bolu Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve meclis üyeleri, Bolu Belediyesi önünde açıklama yaparak Özcan'ın kararının ve sergilediği tavrın yanlış olduğunu belirterek, kararından bir an önce dönmesi gerektiğini kaydetti.

TANJU ÖZKAN NE DEMİŞTİ?

Daha önceki açıklamasında Özcan, "Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız." demişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecileri kapsayan zam önergesi kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


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