13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları

Haberin Videosunu İzleyin
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen\'in ailesine tehdit mesajları
21.01.2026 21:09  Güncelleme: 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen\'in ailesine tehdit mesajları
Haber Videosu

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'a yumruk atarak ölümüne sebep olan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. 13 yaşındaki tutuklu sanığın olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından tabancalı fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca acılı aileye yurt dışına kayıtlı numaralardan, tehdit mesajları geldiği öğrenildi.

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden olan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Olay öncesi sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımların yapıldığı ve Alperen'in ailesine tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı.

ALPEREN'İ YUMRUKLA ÖLDÜRDÜ

Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Toprak'a yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Toprak'ın kalbi durdu.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı ile Alperen Ömer Toprak'ı hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın ikinci celsesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ailesine, yurt dışına kayıtlı numaralardan, 'Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal', 'Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?' gibi tehdit mesajları geldiği öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE SİLAHLI PAYLAŞIM

Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden olan olayda tutuklu sanık S.Ş.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Alper Coşkun, ailenin tehditlere maruz kaldığını belirterek, "Bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Adli tıptan rapor bekliyoruz. Şu an dosyanın kararı çıkması için tek eksik adli tıptan beklenen rapor. Umarım bir an önce sonuçlanır. Aile bu süreç boyunca 'Alperen ne güzel öldü' gibi mesajlar aldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ömer Toprak, Cinayet, 3-sayfa, Medya, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman A Osman A:
    Hayvanları serbest bırakıp bunları barınağa bağlayın. 11 0 Yanıtla
  • Serafettin Eren Serafettin Eren:
    Bunun, Anne ve Babası şimdi Oğullarıyla Gurur mu duyuyalardır acaba !! 1 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    aileleri bu çocukları görmüyormu.bu yaştaki çocuklar okula gitmiyormu. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu
İran’daki protestolarda 25. gün Ölü sayısı 4 bin 519’a yükseldi İran'daki protestolarda 25. gün! Ölü sayısı 4 bin 519'a yükseldi
Trump’ın uçağında panik anları Tedbir amacıyla ABD’ye geri döndü Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü
Trump’tan muhabirin Grönland sorusuna olay yanıt: Göreceksin Trump'tan muhabirin Grönland sorusuna olay yanıt: Göreceksin
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
İki ilden endişelendiren görüntü İki ilden endişelendiren görüntü

23:18
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
22:38
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21:40
Beşiktaş’ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin kayıp Rus yüzücüye ait olduğu DNA testiyle belirlendi.
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:21
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 23:30:21. #7.11#
SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.