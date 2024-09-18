Bora Eşiz'den 'Mitoloji ve Kadın' Sergisi - Son Dakika
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Bora Eşiz'den 'Mitoloji ve Kadın' Sergisi

Bora Eşiz'in mitolojik kadın karakterler üzerine sergisi Selçuk Efes Kent Belleği'nde açıldı.

18.09.2024 13:47
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(İZMİR) - Selçuk Efes Kent Belleği, arkeolog ve ressam Bora Eşiz'in 5. Kez sergilediği "Mitoloji ve Kadın" isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Arkeolog ve ressam Bora Eşiz'in, antik çağda efsanelere konu olmuş ölümlü ve ölümsüz kadın karakterlerin hikayelerinden esinlenerek çizdiği resimler sanat severlerle buluştu.

Arkeolog ve ressam Bora Eşiz'in 5. Kez sergilediği "Mitoloji ve Kadın" isimli resim sergisi Selçuk Efes Kent Belleği ev sahipliğinde açıldı.

Arkeolog ve ressam Bora Eşiz, resim sergisini ziyaret eden sanat severlere her tablonun hikayesini derinlemesine anlattı. Her tablonun farklı bir hikayesi olduğuna değinen Bora Eşiz, anlattığı mitolojik hikayeler ile sanat severleri etkileyerek, katılımcıların her tabloyu anlamlandırmasını ve bağ kurmasını sağladı. Antik Yunan mitolojisindeki kadın karakterlerin farklı bir yorumla ifade edilmesiyle oluşturulan resim sergisinde aynı zamanda Anadolu'nun kültürel mozaiğini oluşturan mitolojik kadın karakterlere de yer verildi. Mitolojik tanrıça ve mitolojik kadın karakterlerin ifade ettikleri kavramlar, efsanelerde yer alan kişi, olay ve yerler arasındaki bağlantı, sikkeler ve vazo görselleri ile yansıtılmaya çalışıldı. Mitolojik tanrıça ve mitolojik kadınların kim oldukları, kadınların taktıkları takılar ve yaşadıkları döneme ait günümüzde arkeoloji ve bilim sayesinde elde edilen somut kalıntılar ile ifade edildi.

Selçuk Efes Kent Belleği sorumlusu Tolga Mert, eşsiz bir resim sergisi ile Efes Selçuk Kent Belleği'nde sanat severler ile buluşan Bora Eşiz'e teşekkür ederek Efes Selçuk'un simgesi olan kadın tanrıça Artemis heykeli hediye etti.

"Mitoloji ve Kadın" resim sergisi Selçuk Efes Kent Belleği'nde 28 Eylül tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bora Eşiz'den 'Mitoloji ve Kadın' Sergisi - Son Dakika

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