Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.12.2020 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)41.498,90-1,0837,50
İş Bankası (C)6,40-0,31-0,16
İş Bankası (Kur.)373.000,00

77,62
İş Fin.Kir.3,711,09-2,37
İş Girişim17,11-0,64350,26
İş GMYO2,121,4420,45
İş Y. Men. Değ.13,380,90232,28
İş Yat. Ort.3,341,21107,28
İşbir Holding3.080,00-0,29616,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,25-2,34101,61
İttifak Holding2,745,38110,15
İz Hayvancılık Tarım14,08-4,22438,13
İzmir Demir Çelik18,904,30130,77
İzmir Fırça5,61-3,44211,67
Jantsa Jant Sanayi249,00-1,43368,15
Kafein Yazılım17,88-0,1161,00
Kaplamin25,802,38364,86
Kardemir (A)5,260,3898,49
Kardemir (B)4,840,6283,33
Kardemir (D)5,232,7596,62
Karel Elektronik19,580,5134,76
Karsan Otomotiv3,143,2998,73
Karsu Tekstil7,20-2,04122,22
Kartonsan2.741,702,92609,66
Katmerciler Ekipman3,164,64106,71
Kent Gıda415,00-4,821687,13
Kerevitaş Gıda6,770,00107,67
Kervan Gıda11,979,92

Kervansaray Yat. Holding1,164,50110,91
Kiler GMYO2,48-0,80132,00
Klimasan Klima19,05-5,60-10,20
Koç Holding18,620,49-6,94
Konfrut Gıda16,250,25107,80
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,351,66

Konya Çimento1.080,70-0,49298,34
Kordsa Teknik Tekstil14,420,2813,40
Koza Altın78,750,006,35
Koza Madencilik13,350,6833,10
Körfez GMYO5,921,37147,70
Kristal Kola2,96-2,3196,03
Kron Telekomünikasyon27,084,64112,89
Kuştur Kuşadası Turizm160,00-2,74581,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-0,44103,34
Kütahya Porselen38,382,35479,76
Lider Faktoring3,34-5,9282,02
Link Bilgisayar47,16-0,25162,17
Logo Yazılım106,80-1,1175,66
Lokman Hekim Sağlık11,28-0,0996,67
Lüks Kadife27,240,67215,28
Makina Takım2,84-2,0751,06
Marka Yatırım Holding6,30-4,40433,90
Marmaris Altınyunus100,000,1040,85
Marshall327,70-0,12589,31
Martı GMYO2,89-0,34186,14
Martı Otel2,21-1,34142,86
Mavi Giyim48,58-3,23-16,10
Mazhar Zorlu Holding18,00-1,1548,88
Mega Polietilen10,430,29722,26
Menderes Tekstil3,19-0,93143,51
Merit Turizm82,001,23321,81
Merko Gıda11,76-1,921020,00
Metemtur Otelcilik13,50-2,53658,43
Metro Holding2,23-0,8961,59
Metro Petrol ve Tesisleri3,16-0,6361,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,761,47-48,24
Migros Ticaret39,62-0,7063,58
Milpa4,520,67106,39
Mistral GMYO4,380,00133,40
MLP Sağlık19,08-1,9019,25
MMC San. ve Tic. Yat.5,49-0,18381,58
Mondi Tire Kutsan6,56-0,6158,45
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,38-0,06178,14
Net Holding3,192,9022,69
Netaş Telekom.20,12-2,1454,06
Niğbaş Niğde Beton73,35-10,001083,06
Nuh Çimento47,42-0,55331,69
Nurol GMYO8,093,59126,61
Odaş Elektrik3,551,43145,55
Olmuksan-IP8,459,60229,95
Orge Enerji Elektrik7,32-1,6147,58
Orma Orman Mahsulleri12,34-1,83347,10
Osmanlı Menkul22,282,48434,13
Ostim Endüstriyel Yat3,98-1,24136,90
Otokar230,000,6656,42
Oyak Çimento8,05-0,3746,43
Oyak Yat. Ort.6,380,00176,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,09-1,5564,79
Özak GMYO4,929,8291,44
Özbal Çelik Boru6,92-1,28329,32
Özderici GMYO2,231,3642,04
Özerden Plastik8,40-1,18268,42
Pamukova Elektrik27,900,002079,69
Panora GMYO6,44-0,7714,97
Papilon Savunma19,60-1,51154,33
Park Elek.Madencilik5,06-0,3965,90
Parsan23,240,6937,19
Pegasus63,650,16-26,33
Peker GMYO2,373,95162,06
Penguen Gıda5,140,78461,51
Pera GMYO2,17-1,36130,85
Pergamon Dış Ticaret16,291,50110,53
Petkim4,89-4,1254,02
Petrokent Turizm911,00-8,63611,16
Pınar Et ve Un23,40-0,68157,44
Pınar Su7,37-0,67217,67
Pınar Süt20,96-2,1566,22
Plastikkart13,16-0,1541,96
Polisan Holding3,930,0030,24
Politeknik Metal332,007,83336,43
Prizma Press Matbaacılık6,304,6546,51
QNB Finans Fin. Kir.132,001,542,25
QNB Finansbank72,953,0494,53
Ral Yatırım Holding4,830,2184,04
Ray Sigorta22,980,70571,93
Reysaş GMYO5,823,5626,80
Reysaş Lojistik9,332,98113,01
Rhea Girişim4,195,01252,10
Rodrigo Tekstil12,98-6,35617,13
Royal Halı5,259,83283,21
RTA Laboratuvarları40,580,741649,14
Sabancı Holding10,412,1614,15
Safkar Ege Soğutmacılık14,87-9,99582,11
Sanel Mühendislik3,88-3,7232,24
Sanifoam Sünger14,007,69180,00
Sanko Pazarlama7,95-1,249,11
Saray Matbaacılık8,21-1,56535,07
Sarkuysan8,05-2,07153,35
Sasa Polyester20,22-1,75161,58
Say Yenilenebilir Enerji8,05-0,37259,38
Sekuro Plastik11,95-0,91122,95
Selçuk Ecza Deposu18,169,99204,45
Selçuk Gıda4,200,24289,71
Senkron Güvenlik7,799,87185,35
Serve Film Prodüksiyon15,480,85873,58
Servet GMYO58,35-1,10586,47
Seyitler Kimya23,721,89249,34
Silverline Endüstri5,989,93176,85
Sinpaş GMYO3,822,96229,31
Smartiks Yazılım7,680,13-21,71
Sodaş Sodyum Sanayii23,72-1,17516,71
Söktaş5,220,58206,97
Sönmez Filament47,201,37867,21
Sönmez Pamuklu21,029,99327,24
Sumaş Suni Tahta35,20-9,97258,71
Şeker Fin. Kir.5,709,8319,25
Şekerbank1,380,7326,58
Şişe Cam7,134,0940,07
Şok Marketler11,830,609,94
T. Halk Bankası5,310,19-10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,30-0,6041,80
T.S.K.B.1,862,7653,72
T.Tuborg18,650,0056,72
Taç Tarım Ürünleri10,464,50235,26
Tat Gıda10,940,0979,82
TAV Havalimanları20,38-0,78-24,97
Taze Kuru Gıda260,00-2,623491,16
Tek-Art Turizm1,99-0,5057,94
Tekfen Holding15,292,62-15,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,83-8,09205,48
Temapol Polimer Plastik10,705,00104,98
TGS Dış Ticaret9,20-0,3397,00
Tofaş Oto. Fab.30,863,7032,43
Torunlar GMYO3,812,7038,55
Trabzon Liman33,08-0,30215,83
Trabzonspor Sportif4,51-4,04109,77
Trend GMYO13,88-3,54530,91
TSKB GMYO4,40-0,45360,74
Tuğçelik7,70-3,1494,94
Tukaş11,50-0,86-6,88
Turcas Petrol5,10-3,4191,01
Turkcell15,480,6514,87
Tümosan Motor ve Traktör10,86-1,9069,42
Tüpraş95,15-1,55-24,96
Türk Hava Yolları12,21-0,49-15,56
Türk Prysmian Kablo13,463,46421,60
Türk Telekom8,023,7511,15
Türk Traktör141,80-0,49168,00
Türker Proje Gayrimenkul91,00-0,66116,67
Türkiye Sigorta5,85-1,18168,62
Ufuk Yatırım14,483,50461,24
Ulaşlar Turizm Yat.4,42-0,90374,32
Ulusoy Elektrik46,80-0,3875,94
Ulusoy Un Sanayi11,60-0,94203,66
Umpaş Holding1,029,6864,52
Uşak Seramik2,34-1,2792,84
Utopya Turizm31,02-1,84530,49
Uzertaş Boya36,02-7,691522,52
Ülker Bisküvi21,560,56-3,58
Vakıf Fin. Kir.4,10-1,9193,62
Vakıf GMYO3,700,27113,75
Vakıf Yat. Ort.7,70-0,13322,81
Vakıflar Bankası4,44-0,45-19,42
Vakko Tekstil5,970,0031,50
Vanet Gıda8,151,88469,93
Verusa Holding43,90-1,92136,65
Verusaturk Girisim9,781,7785,97
Vestel20,160,2059,75
Vestel Beyaz Eşya34,500,0663,52
Viking Kağıt6,200,16231,55
Yapı Kredi Koray GMYO4,59-1,0889,67
Yapı ve Kredi Bank.2,850,7114,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.40,984,38555,04
Yataş13,04-0,4677,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,93-2,24144,10
Yeni Gimat GMYO12,46-0,884,08
Yeşil GMYO1,427,58121,87
Yeşil Yapı1,679,87153,03
Yeşil Yatırım Holding80,003,36612,38
Yibitaş İnşaat Malzeme16.499,90-4,62460,27
Yonga Mobilya29,76-2,94222,34
Yükselen Çelik7,112,60131,97
Yünsa13,80-0,7237,07
Zorlu Enerji2,69-1,1065,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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