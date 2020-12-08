Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.498,90 -1,08 37,50 İş Bankası (C) 6,40 -0,31 -0,16 İş Bankası (Kur.) 373.000,00 77,62 İş Fin.Kir. 3,71 1,09 -2,37 İş Girişim 17,11 -0,64 350,26 İş GMYO 2,12 1,44 20,45 İş Y. Men. Değ. 13,38 0,90 232,28 İş Yat. Ort. 3,34 1,21 107,28 İşbir Holding 3.080,00 -0,29 616,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,25 -2,34 101,61 İttifak Holding 2,74 5,38 110,15 İz Hayvancılık Tarım 14,08 -4,22 438,13 İzmir Demir Çelik 18,90 4,30 130,77 İzmir Fırça 5,61 -3,44 211,67 Jantsa Jant Sanayi 249,00 -1,43 368,15 Kafein Yazılım 17,88 -0,11 61,00 Kaplamin 25,80 2,38 364,86 Kardemir (A) 5,26 0,38 98,49 Kardemir (B) 4,84 0,62 83,33 Kardemir (D) 5,23 2,75 96,62 Karel Elektronik 19,58 0,51 34,76 Karsan Otomotiv 3,14 3,29 98,73 Karsu Tekstil 7,20 -2,04 122,22 Kartonsan 2.741,70 2,92 609,66 Katmerciler Ekipman 3,16 4,64 106,71 Kent Gıda 415,00 -4,82 1687,13 Kerevitaş Gıda 6,77 0,00 107,67 Kervan Gıda 11,97 9,92 Kervansaray Yat. Holding 1,16 4,50 110,91 Kiler GMYO 2,48 -0,80 132,00 Klimasan Klima 19,05 -5,60 -10,20 Koç Holding 18,62 0,49 -6,94 Konfrut Gıda 16,25 0,25 107,80 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 18,35 1,66 Konya Çimento 1.080,70 -0,49 298,34 Kordsa Teknik Tekstil 14,42 0,28 13,40 Koza Altın 78,75 0,00 6,35 Koza Madencilik 13,35 0,68 33,10 Körfez GMYO 5,92 1,37 147,70 Kristal Kola 2,96 -2,31 96,03 Kron Telekomünikasyon 27,08 4,64 112,89 Kuştur Kuşadası Turizm 160,00 -2,74 581,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -0,44 103,34 Kütahya Porselen 38,38 2,35 479,76 Lider Faktoring 3,34 -5,92 82,02 Link Bilgisayar 47,16 -0,25 162,17 Logo Yazılım 106,80 -1,11 75,66 Lokman Hekim Sağlık 11,28 -0,09 96,67 Lüks Kadife 27,24 0,67 215,28 Makina Takım 2,84 -2,07 51,06 Marka Yatırım Holding 6,30 -4,40 433,90 Marmaris Altınyunus 100,00 0,10 40,85 Marshall 327,70 -0,12 589,31 Martı GMYO 2,89 -0,34 186,14 Martı Otel 2,21 -1,34 142,86 Mavi Giyim 48,58 -3,23 -16,10 Mazhar Zorlu Holding 18,00 -1,15 48,88 Mega Polietilen 10,43 0,29 722,26 Menderes Tekstil 3,19 -0,93 143,51 Merit Turizm 82,00 1,23 321,81 Merko Gıda 11,76 -1,92 1020,00 Metemtur Otelcilik 13,50 -2,53 658,43 Metro Holding 2,23 -0,89 61,59 Metro Petrol ve Tesisleri 3,16 -0,63 61,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,76 1,47 -48,24 Migros Ticaret 39,62 -0,70 63,58 Milpa 4,52 0,67 106,39 Mistral GMYO 4,38 0,00 133,40 MLP Sağlık 19,08 -1,90 19,25 MMC San. ve Tic. Yat. 5,49 -0,18 381,58 Mondi Tire Kutsan 6,56 -0,61 58,45 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,38 -0,06 178,14 Net Holding 3,19 2,90 22,69 Netaş Telekom. 20,12 -2,14 54,06 Niğbaş Niğde Beton 73,35 -10,00 1083,06 Nuh Çimento 47,42 -0,55 331,69 Nurol GMYO 8,09 3,59 126,61 Odaş Elektrik 3,55 1,43 145,55 Olmuksan-IP 8,45 9,60 229,95 Orge Enerji Elektrik 7,32 -1,61 47,58 Orma Orman Mahsulleri 12,34 -1,83 347,10 Osmanlı Menkul 22,28 2,48 434,13 Ostim Endüstriyel Yat 3,98 -1,24 136,90 Otokar 230,00 0,66 56,42 Oyak Çimento 8,05 -0,37 46,43 Oyak Yat. Ort. 6,38 0,00 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 5,09 -1,55 64,79 Özak GMYO 4,92 9,82 91,44 Özbal Çelik Boru 6,92 -1,28 329,32 Özderici GMYO 2,23 1,36 42,04 Özerden Plastik 8,40 -1,18 268,42 Pamukova Elektrik 27,90 0,00 2079,69 Panora GMYO 6,44 -0,77 14,97 Papilon Savunma 19,60 -1,51 154,33 Park Elek.Madencilik 5,06 -0,39 65,90 Parsan 23,24 0,69 37,19 Pegasus 63,65 0,16 -26,33 Peker GMYO 2,37 3,95 162,06 Penguen Gıda 5,14 0,78 461,51 Pera GMYO 2,17 -1,36 130,85 Pergamon Dış Ticaret 16,29 1,50 110,53 Petkim 4,89 -4,12 54,02 Petrokent Turizm 911,00 -8,63 611,16 Pınar Et ve Un 23,40 -0,68 157,44 Pınar Su 7,37 -0,67 217,67 Pınar Süt 20,96 -2,15 66,22 Plastikkart 13,16 -0,15 41,96 Polisan Holding 3,93 0,00 30,24 Politeknik Metal 332,00 7,83 336,43 Prizma Press Matbaacılık 6,30 4,65 46,51 QNB Finans Fin. Kir. 132,00 1,54 2,25 QNB Finansbank 72,95 3,04 94,53 Ral Yatırım Holding 4,83 0,21 84,04 Ray Sigorta 22,98 0,70 571,93 Reysaş GMYO 5,82 3,56 26,80 Reysaş Lojistik 9,33 2,98 113,01 Rhea Girişim 4,19 5,01 252,10 Rodrigo Tekstil 12,98 -6,35 617,13 Royal Halı 5,25 9,83 283,21 RTA Laboratuvarları 40,58 0,74 1649,14 Sabancı Holding 10,41 2,16 14,15 Safkar Ege Soğutmacılık 14,87 -9,99 582,11 Sanel Mühendislik 3,88 -3,72 32,24 Sanifoam Sünger 14,00 7,69 180,00 Sanko Pazarlama 7,95 -1,24 9,11 Saray Matbaacılık 8,21 -1,56 535,07 Sarkuysan 8,05 -2,07 153,35 Sasa Polyester 20,22 -1,75 161,58 Say Yenilenebilir Enerji 8,05 -0,37 259,38 Sekuro Plastik 11,95 -0,91 122,95 Selçuk Ecza Deposu 18,16 9,99 204,45 Selçuk Gıda 4,20 0,24 289,71 Senkron Güvenlik 7,79 9,87 185,35 Serve Film Prodüksiyon 15,48 0,85 873,58 Servet GMYO 58,35 -1,10 586,47 Seyitler Kimya 23,72 1,89 249,34 Silverline Endüstri 5,98 9,93 176,85 Sinpaş GMYO 3,82 2,96 229,31 Smartiks Yazılım 7,68 0,13 -21,71 Sodaş Sodyum Sanayii 23,72 -1,17 516,71 Söktaş 5,22 0,58 206,97 Sönmez Filament 47,20 1,37 867,21 Sönmez Pamuklu 21,02 9,99 327,24 Sumaş Suni Tahta 35,20 -9,97 258,71 Şeker Fin. Kir. 5,70 9,83 19,25 Şekerbank 1,38 0,73 26,58 Şişe Cam 7,13 4,09 40,07 Şok Marketler 11,83 0,60 9,94 T. Halk Bankası 5,31 0,19 -10,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,30 -0,60 41,80 T.S.K.B. 1,86 2,76 53,72 T.Tuborg 18,65 0,00 56,72 Taç Tarım Ürünleri 10,46 4,50 235,26 Tat Gıda 10,94 0,09 79,82 TAV Havalimanları 20,38 -0,78 -24,97 Taze Kuru Gıda 260,00 -2,62 3491,16 Tek-Art Turizm 1,99 -0,50 57,94 Tekfen Holding 15,29 2,62 -15,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,83 -8,09 205,48 Temapol Polimer Plastik 10,70 5,00 104,98 TGS Dış Ticaret 9,20 -0,33 97,00 Tofaş Oto. Fab. 30,86 3,70 32,43 Torunlar GMYO 3,81 2,70 38,55 Trabzon Liman 33,08 -0,30 215,83 Trabzonspor Sportif 4,51 -4,04 109,77 Trend GMYO 13,88 -3,54 530,91 TSKB GMYO 4,40 -0,45 360,74 Tuğçelik 7,70 -3,14 94,94 Tukaş 11,50 -0,86 -6,88 Turcas Petrol 5,10 -3,41 91,01 Turkcell 15,48 0,65 14,87 Tümosan Motor ve Traktör 10,86 -1,90 69,42 Tüpraş 95,15 -1,55 -24,96 Türk Hava Yolları 12,21 -0,49 -15,56 Türk Prysmian Kablo 13,46 3,46 421,60 Türk Telekom 8,02 3,75 11,15 Türk Traktör 141,80 -0,49 168,00 Türker Proje Gayrimenkul 91,00 -0,66 116,67 Türkiye Sigorta 5,85 -1,18 168,62 Ufuk Yatırım 14,48 3,50 461,24 Ulaşlar Turizm Yat. 4,42 -0,90 374,32 Ulusoy Elektrik 46,80 -0,38 75,94 Ulusoy Un Sanayi 11,60 -0,94 203,66 Umpaş Holding 1,02 9,68 64,52 Uşak Seramik 2,34 -1,27 92,84 Utopya Turizm 31,02 -1,84 530,49 Uzertaş Boya 36,02 -7,69 1522,52 Ülker Bisküvi 21,56 0,56 -3,58 Vakıf Fin. Kir. 4,10 -1,91 93,62 Vakıf GMYO 3,70 0,27 113,75 Vakıf Yat. Ort. 7,70 -0,13 322,81 Vakıflar Bankası 4,44 -0,45 -19,42 Vakko Tekstil 5,97 0,00 31,50 Vanet Gıda 8,15 1,88 469,93 Verusa Holding 43,90 -1,92 136,65 Verusaturk Girisim 9,78 1,77 85,97 Vestel 20,16 0,20 59,75 Vestel Beyaz Eşya 34,50 0,06 63,52 Viking Kağıt 6,20 0,16 231,55 Yapı Kredi Koray GMYO 4,59 -1,08 89,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 0,71 14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 40,98 4,38 555,04 Yataş 13,04 -0,46 77,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,93 -2,24 144,10 Yeni Gimat GMYO 12,46 -0,88 4,08 Yeşil GMYO 1,42 7,58 121,87 Yeşil Yapı 1,67 9,87 153,03 Yeşil Yatırım Holding 80,00 3,36 612,38 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.499,90 -4,62 460,27 Yonga Mobilya 29,76 -2,94 222,34 Yükselen Çelik 7,11 2,60 131,97 Yünsa 13,80 -0,72 37,07 Zorlu Enerji 2,69 -1,10 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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