Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.498,90
|-1,08
|37,50
|İş Bankası (C)
|6,40
|-0,31
|-0,16
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,71
|1,09
|-2,37
|İş Girişim
|17,11
|-0,64
|350,26
|İş GMYO
|2,12
|1,44
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|13,38
|0,90
|232,28
|İş Yat. Ort.
|3,34
|1,21
|107,28
|İşbir Holding
|3.080,00
|-0,29
|616,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,25
|-2,34
|101,61
|İttifak Holding
|2,74
|5,38
|110,15
|İz Hayvancılık Tarım
|14,08
|-4,22
|438,13
|İzmir Demir Çelik
|18,90
|4,30
|130,77
|İzmir Fırça
|5,61
|-3,44
|211,67
|Jantsa Jant Sanayi
|249,00
|-1,43
|368,15
|Kafein Yazılım
|17,88
|-0,11
|61,00
|Kaplamin
|25,80
|2,38
|364,86
|Kardemir (A)
|5,26
|0,38
|98,49
|Kardemir (B)
|4,84
|0,62
|83,33
|Kardemir (D)
|5,23
|2,75
|96,62
|Karel Elektronik
|19,58
|0,51
|34,76
|Karsan Otomotiv
|3,14
|3,29
|98,73
|Karsu Tekstil
|7,20
|-2,04
|122,22
|Kartonsan
|2.741,70
|2,92
|609,66
|Katmerciler Ekipman
|3,16
|4,64
|106,71
|Kent Gıda
|415,00
|-4,82
|1687,13
|Kerevitaş Gıda
|6,77
|0,00
|107,67
|Kervan Gıda
|11,97
|9,92
|Kervansaray Yat. Holding
|1,16
|4,50
|110,91
|Kiler GMYO
|2,48
|-0,80
|132,00
|Klimasan Klima
|19,05
|-5,60
|-10,20
|Koç Holding
|18,62
|0,49
|-6,94
|Konfrut Gıda
|16,25
|0,25
|107,80
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,35
|1,66
|Konya Çimento
|1.080,70
|-0,49
|298,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,42
|0,28
|13,40
|Koza Altın
|78,75
|0,00
|6,35
|Koza Madencilik
|13,35
|0,68
|33,10
|Körfez GMYO
|5,92
|1,37
|147,70
|Kristal Kola
|2,96
|-2,31
|96,03
|Kron Telekomünikasyon
|27,08
|4,64
|112,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|160,00
|-2,74
|581,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-0,44
|103,34
|Kütahya Porselen
|38,38
|2,35
|479,76
|Lider Faktoring
|3,34
|-5,92
|82,02
|Link Bilgisayar
|47,16
|-0,25
|162,17
|Logo Yazılım
|106,80
|-1,11
|75,66
|Lokman Hekim Sağlık
|11,28
|-0,09
|96,67
|Lüks Kadife
|27,24
|0,67
|215,28
|Makina Takım
|2,84
|-2,07
|51,06
|Marka Yatırım Holding
|6,30
|-4,40
|433,90
|Marmaris Altınyunus
|100,00
|0,10
|40,85
|Marshall
|327,70
|-0,12
|589,31
|Martı GMYO
|2,89
|-0,34
|186,14
|Martı Otel
|2,21
|-1,34
|142,86
|Mavi Giyim
|48,58
|-3,23
|-16,10
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|-1,15
|48,88
|Mega Polietilen
|10,43
|0,29
|722,26
|Menderes Tekstil
|3,19
|-0,93
|143,51
|Merit Turizm
|82,00
|1,23
|321,81
|Merko Gıda
|11,76
|-1,92
|1020,00
|Metemtur Otelcilik
|13,50
|-2,53
|658,43
|Metro Holding
|2,23
|-0,89
|61,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|-0,63
|61,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,76
|1,47
|-48,24
|Migros Ticaret
|39,62
|-0,70
|63,58
|Milpa
|4,52
|0,67
|106,39
|Mistral GMYO
|4,38
|0,00
|133,40
|MLP Sağlık
|19,08
|-1,90
|19,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,49
|-0,18
|381,58
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|-0,61
|58,45
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,38
|-0,06
|178,14
|Net Holding
|3,19
|2,90
|22,69
|Netaş Telekom.
|20,12
|-2,14
|54,06
|Niğbaş Niğde Beton
|73,35
|-10,00
|1083,06
|Nuh Çimento
|47,42
|-0,55
|331,69
|Nurol GMYO
|8,09
|3,59
|126,61
|Odaş Elektrik
|3,55
|1,43
|145,55
|Olmuksan-IP
|8,45
|9,60
|229,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,32
|-1,61
|47,58
|Orma Orman Mahsulleri
|12,34
|-1,83
|347,10
|Osmanlı Menkul
|22,28
|2,48
|434,13
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,98
|-1,24
|136,90
|Otokar
|230,00
|0,66
|56,42
|Oyak Çimento
|8,05
|-0,37
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,38
|0,00
|176,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,09
|-1,55
|64,79
|Özak GMYO
|4,92
|9,82
|91,44
|Özbal Çelik Boru
|6,92
|-1,28
|329,32
|Özderici GMYO
|2,23
|1,36
|42,04
|Özerden Plastik
|8,40
|-1,18
|268,42
|Pamukova Elektrik
|27,90
|0,00
|2079,69
|Panora GMYO
|6,44
|-0,77
|14,97
|Papilon Savunma
|19,60
|-1,51
|154,33
|Park Elek.Madencilik
|5,06
|-0,39
|65,90
|Parsan
|23,24
|0,69
|37,19
|Pegasus
|63,65
|0,16
|-26,33
|Peker GMYO
|2,37
|3,95
|162,06
|Penguen Gıda
|5,14
|0,78
|461,51
|Pera GMYO
|2,17
|-1,36
|130,85
|Pergamon Dış Ticaret
|16,29
|1,50
|110,53
|Petkim
|4,89
|-4,12
|54,02
|Petrokent Turizm
|911,00
|-8,63
|611,16
|Pınar Et ve Un
|23,40
|-0,68
|157,44
|Pınar Su
|7,37
|-0,67
|217,67
|Pınar Süt
|20,96
|-2,15
|66,22
|Plastikkart
|13,16
|-0,15
|41,96
|Polisan Holding
|3,93
|0,00
|30,24
|Politeknik Metal
|332,00
|7,83
|336,43
|Prizma Press Matbaacılık
|6,30
|4,65
|46,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,00
|1,54
|2,25
|QNB Finansbank
|72,95
|3,04
|94,53
|Ral Yatırım Holding
|4,83
|0,21
|84,04
|Ray Sigorta
|22,98
|0,70
|571,93
|Reysaş GMYO
|5,82
|3,56
|26,80
|Reysaş Lojistik
|9,33
|2,98
|113,01
|Rhea Girişim
|4,19
|5,01
|252,10
|Rodrigo Tekstil
|12,98
|-6,35
|617,13
|Royal Halı
|5,25
|9,83
|283,21
|RTA Laboratuvarları
|40,58
|0,74
|1649,14
|Sabancı Holding
|10,41
|2,16
|14,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|14,87
|-9,99
|582,11
|Sanel Mühendislik
|3,88
|-3,72
|32,24
|Sanifoam Sünger
|14,00
|7,69
|180,00
|Sanko Pazarlama
|7,95
|-1,24
|9,11
|Saray Matbaacılık
|8,21
|-1,56
|535,07
|Sarkuysan
|8,05
|-2,07
|153,35
|Sasa Polyester
|20,22
|-1,75
|161,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,05
|-0,37
|259,38
|Sekuro Plastik
|11,95
|-0,91
|122,95
|Selçuk Ecza Deposu
|18,16
|9,99
|204,45
|Selçuk Gıda
|4,20
|0,24
|289,71
|Senkron Güvenlik
|7,79
|9,87
|185,35
|Serve Film Prodüksiyon
|15,48
|0,85
|873,58
|Servet GMYO
|58,35
|-1,10
|586,47
|Seyitler Kimya
|23,72
|1,89
|249,34
|Silverline Endüstri
|5,98
|9,93
|176,85
|Sinpaş GMYO
|3,82
|2,96
|229,31
|Smartiks Yazılım
|7,68
|0,13
|-21,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,72
|-1,17
|516,71
|Söktaş
|5,22
|0,58
|206,97
|Sönmez Filament
|47,20
|1,37
|867,21
|Sönmez Pamuklu
|21,02
|9,99
|327,24
|Sumaş Suni Tahta
|35,20
|-9,97
|258,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,70
|9,83
|19,25
|Şekerbank
|1,38
|0,73
|26,58
|Şişe Cam
|7,13
|4,09
|40,07
|Şok Marketler
|11,83
|0,60
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,31
|0,19
|-10,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,30
|-0,60
|41,80
|T.S.K.B.
|1,86
|2,76
|53,72
|T.Tuborg
|18,65
|0,00
|56,72
|Taç Tarım Ürünleri
|10,46
|4,50
|235,26
|Tat Gıda
|10,94
|0,09
|79,82
|TAV Havalimanları
|20,38
|-0,78
|-24,97
|Taze Kuru Gıda
|260,00
|-2,62
|3491,16
|Tek-Art Turizm
|1,99
|-0,50
|57,94
|Tekfen Holding
|15,29
|2,62
|-15,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,83
|-8,09
|205,48
|Temapol Polimer Plastik
|10,70
|5,00
|104,98
|TGS Dış Ticaret
|9,20
|-0,33
|97,00
|Tofaş Oto. Fab.
|30,86
|3,70
|32,43
|Torunlar GMYO
|3,81
|2,70
|38,55
|Trabzon Liman
|33,08
|-0,30
|215,83
|Trabzonspor Sportif
|4,51
|-4,04
|109,77
|Trend GMYO
|13,88
|-3,54
|530,91
|TSKB GMYO
|4,40
|-0,45
|360,74
|Tuğçelik
|7,70
|-3,14
|94,94
|Tukaş
|11,50
|-0,86
|-6,88
|Turcas Petrol
|5,10
|-3,41
|91,01
|Turkcell
|15,48
|0,65
|14,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,86
|-1,90
|69,42
|Tüpraş
|95,15
|-1,55
|-24,96
|Türk Hava Yolları
|12,21
|-0,49
|-15,56
|Türk Prysmian Kablo
|13,46
|3,46
|421,60
|Türk Telekom
|8,02
|3,75
|11,15
|Türk Traktör
|141,80
|-0,49
|168,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,00
|-0,66
|116,67
|Türkiye Sigorta
|5,85
|-1,18
|168,62
|Ufuk Yatırım
|14,48
|3,50
|461,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,42
|-0,90
|374,32
|Ulusoy Elektrik
|46,80
|-0,38
|75,94
|Ulusoy Un Sanayi
|11,60
|-0,94
|203,66
|Umpaş Holding
|1,02
|9,68
|64,52
|Uşak Seramik
|2,34
|-1,27
|92,84
|Utopya Turizm
|31,02
|-1,84
|530,49
|Uzertaş Boya
|36,02
|-7,69
|1522,52
|Ülker Bisküvi
|21,56
|0,56
|-3,58
|Vakıf Fin. Kir.
|4,10
|-1,91
|93,62
|Vakıf GMYO
|3,70
|0,27
|113,75
|Vakıf Yat. Ort.
|7,70
|-0,13
|322,81
|Vakıflar Bankası
|4,44
|-0,45
|-19,42
|Vakko Tekstil
|5,97
|0,00
|31,50
|Vanet Gıda
|8,15
|1,88
|469,93
|Verusa Holding
|43,90
|-1,92
|136,65
|Verusaturk Girisim
|9,78
|1,77
|85,97
|Vestel
|20,16
|0,20
|59,75
|Vestel Beyaz Eşya
|34,50
|0,06
|63,52
|Viking Kağıt
|6,20
|0,16
|231,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,59
|-1,08
|89,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|0,71
|14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,98
|4,38
|555,04
|Yataş
|13,04
|-0,46
|77,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|-2,24
|144,10
|Yeni Gimat GMYO
|12,46
|-0,88
|4,08
|Yeşil GMYO
|1,42
|7,58
|121,87
|Yeşil Yapı
|1,67
|9,87
|153,03
|Yeşil Yatırım Holding
|80,00
|3,36
|612,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.499,90
|-4,62
|460,27
|Yonga Mobilya
|29,76
|-2,94
|222,34
|Yükselen Çelik
|7,11
|2,60
|131,97
|Yünsa
|13,80
|-0,72
|37,07
|Zorlu Enerji
|2,69
|-1,10
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi