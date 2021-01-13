Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|217.750,00
|7,10
|İş Bankası (B)
|39.847,80
|-1,61
|İş Bankası (C)
|7,09
|-0,42
|1,29
|İş Bankası (Kur.)
|381.999,00
|0,53
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,26
|0,26
|İş Girişim
|19,13
|0,68
|0,95
|İş GMYO
|2,48
|-0,80
|-2,36
|İş Y. Men. Değ.
|17,36
|-0,80
|-1,70
|İş Yat. Ort.
|3,56
|0,85
|1,14
|İşbir Holding
|4.059,00
|10,00
|48,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-1,65
|4,39
|İttifak Holding
|2,24
|-0,88
|0,45
|İz Hayvancılık Tarım
|18,86
|2,84
|4,78
|İzmir Demir Çelik
|10,74
|-1,29
|-0,28
|İzmir Fırça
|6,28
|-3,24
|12,95
|Jantsa Jant Sanayi
|530,50
|9,99
|59,93
|Kafein Yazılım
|20,90
|-0,57
|-2,25
|Kaplamin
|34,20
|-10,00
|1,18
|Kardemir (A)
|6,28
|-2,94
|5,55
|Kardemir (B)
|6,00
|2,04
|13,85
|Kardemir (D)
|6,36
|-0,78
|10,03
|Karel Elektronik
|24,28
|-2,02
|5,29
|Karsan Otomotiv
|3,76
|-2,84
|15,69
|Karsu Tekstil
|8,31
|4,66
|-2,81
|Kartonsan
|96,00
|2,95
|0,47
|Katmerciler Ekipman
|3,24
|-1,22
|5,19
|Kent Gıda
|339,40
|1,65
|-4,56
|Kerevitaş Gıda
|6,65
|0,00
|1,06
|Kervan Gıda
|15,72
|1,81
|18,91
|Kervansaray Yat. Holding
|1,25
|-4,58
|-0,79
|Kiler GMYO
|2,54
|-0,39
|1,20
|Klimasan Klima
|19,89
|1,02
|17,21
|Koç Holding
|22,00
|-0,90
|4,17
|Konfrut Gıda
|16,98
|0,77
|0,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|30,00
|2,53
|26,69
|Konya Çimento
|1.292,60
|6,10
|14,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|17,51
|6,90
|12,60
|Koza Altın
|114,20
|-4,03
|18,10
|Koza Madencilik
|16,53
|-4,51
|6,71
|Körfez GMYO
|6,05
|-0,66
|4,31
|Kristal Kola
|3,62
|5,54
|-7,65
|Kron Telekomünikasyon
|44,80
|9,97
|21,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|172,10
|1,35
|9,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|-0,79
|9,13
|Kütahya Porselen
|61,75
|-9,99
|22,40
|Lider Faktoring
|3,34
|-0,60
|-2,05
|Link Bilgisayar
|30,88
|0,46
|-3,12
|Logo Yazılım
|136,10
|3,03
|8,45
|Lokman Hekim Sağlık
|12,86
|1,26
|19,60
|Lüks Kadife
|35,10
|-10,00
|21,45
|Makina Takım
|3,13
|0,64
|-8,21
|Marka Yatırım Holding
|6,26
|-1,11
|-2,64
|Marmaris Altınyunus
|156,60
|9,97
|40,95
|Marshall
|315,00
|-0,72
|2,71
|Martı GMYO
|3,03
|-2,57
|10,18
|Martı Otel
|2,29
|3,15
|7,51
|Mavi Giyim
|53,85
|-0,65
|3,16
|Mazhar Zorlu Holding
|36,50
|-1,67
|15,95
|Mega Polietilen
|8,33
|0,48
|8,75
|Menderes Tekstil
|3,11
|0,00
|0,65
|Merit Turizm
|98,50
|4,34
|17,68
|Merko Gıda
|8,79
|1,03
|1,74
|Metemtur Otelcilik
|23,96
|-1,72
|8,42
|Metro Holding
|2,15
|0,47
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|-2,86
|5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-0,42
|2,15
|Migros Ticaret
|44,80
|1,45
|4,67
|Milpa
|4,93
|-5,92
|7,17
|Mistral GMYO
|5,32
|-2,39
|12,95
|MLP Sağlık
|22,72
|0,89
|14,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,88
|2,95
|6,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,77
|-2,75
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,90
|-5,16
|6,34
|Net Holding
|3,42
|-2,01
|-0,29
|Netaş Telekom.
|28,60
|0,14
|1,85
|Niğbaş Niğde Beton
|43,00
|0,00
|-17,31
|Nuh Çimento
|48,32
|-0,12
|-1,87
|Nurol GMYO
|8,42
|3,57
|15,50
|Odaş Elektrik
|3,95
|0,25
|1,28
|Olmuksan-IP
|8,27
|-0,84
|-30,21
|Orge Enerji Elektrik
|7,52
|0,67
|1,90
|Orma Orman Mahsulleri
|18,61
|-2,57
|26,43
|Osmanlı Menkul
|32,08
|-1,90
|3,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|-0,73
|-0,25
|Otokar
|438,00
|6,86
|37,56
|Oyak Çimento
|8,88
|-0,45
|1,14
|Oyak Yat. Ort.
|9,80
|8,05
|41,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,13
|5,34
|8,92
|Özak GMYO
|5,04
|-0,98
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|6,71
|1,82
|2,44
|Özderici GMYO
|2,48
|-2,36
|11,71
|Özerden Plastik
|8,69
|-0,11
|-3,44
|Pamukova Elektrik
|20,00
|-6,37
|-6,19
|Panora GMYO
|6,35
|-1,09
|2,58
|Papilon Savunma
|22,54
|-2,84
|-0,97
|Park Elek.Madencilik
|5,39
|0,19
|0,37
|Parsan
|25,66
|-0,62
|5,60
|Pegasus
|74,30
|1,43
|-0,40
|Peker GMYO
|2,51
|-0,40
|-3,83
|Penguen Gıda
|5,35
|-3,60
|5,94
|Pera GMYO
|2,33
|1,30
|5,91
|Pergamon Dış Ticaret
|31,24
|10,00
|58,50
|Petkim
|5,18
|-2,08
|4,02
|Petrokent Turizm
|890,00
|-2,28
|-1,81
|Pınar Et ve Un
|23,12
|0,87
|-0,69
|Pınar Su
|8,43
|1,20
|13,46
|Pınar Süt
|23,44
|2,09
|1,56
|Plastikkart
|16,95
|-0,18
|17,30
|Polisan Holding
|3,98
|-0,25
|3,11
|Politeknik Metal
|397,70
|0,05
|-2,52
|Prizma Press Matbaacılık
|5,72
|4,00
|4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|117,50
|-2,97
|-6,23
|QNB Finansbank
|67,80
|-0,22
|-3,62
|Ral Yatırım Holding
|4,57
|2,70
|2,93
|Ray Sigorta
|16,24
|9,95
|5,11
|Reysaş GMYO
|5,36
|0,75
|-1,65
|Reysaş Lojistik
|8,55
|-0,81
|-7,47
|Rhea Girişim
|3,84
|7,56
|3,23
|Rodrigo Tekstil
|15,66
|-9,95
|14,22
|Royal Halı
|3,20
|-1,54
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|29,92
|-0,40
|-1,19
|Sabancı Holding
|11,66
|-0,17
|1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,24
|9,97
|12,50
|Sanel Mühendislik
|3,57
|0,28
|4,39
|Sanifoam Sünger
|16,30
|0,62
|19,85
|Sanko Pazarlama
|9,14
|0,99
|-2,66
|Saray Matbaacılık
|9,69
|0,83
|10,49
|Sarkuysan
|9,82
|7,32
|11,09
|Sasa Polyester
|23,46
|-1,92
|16,02
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,43
|0,60
|-0,94
|Sekuro Plastik
|16,40
|-1,97
|17,48
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|-2,76
|-1,83
|Selçuk Gıda
|5,21
|2,16
|4,62
|Senkron Güvenlik
|27,04
|-3,50
|2,97
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-3,23
|-6,25
|Servet GMYO
|107,00
|0,66
|36,48
|Seyitler Kimya
|30,50
|-0,33
|21,56
|Silverline Endüstri
|10,53
|2,03
|22,44
|Sinpaş GMYO
|5,16
|2,38
|23,44
|Smartiks Yazılım
|8,73
|2,22
|-1,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,10
|8,18
|9,09
|Söktaş
|4,83
|-0,82
|-5,11
|Sönmez Filament
|75,85
|2,64
|8,05
|Sönmez Pamuklu
|29,24
|-2,53
|21,83
|Sumaş Suni Tahta
|84,45
|0,60
|64,78
|Şeker Fin. Kir.
|6,80
|-1,88
|6,25
|Şekerbank
|1,60
|-0,62
|5,96
|Şişe Cam
|7,98
|4,45
|9,17
|Şok Marketler
|14,10
|0,57
|11,73
|T. Halk Bankası
|5,69
|0,18
|2,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,90
|-1,41
|-10,17
|T.S.K.B.
|1,90
|0,00
|6,74
|T.Tuborg
|18,19
|-0,44
|0,66
|Taç Tarım Ürünleri
|14,15
|1,95
|34,38
|Tat Gıda
|11,34
|2,25
|-4,38
|TAV Havalimanları
|22,18
|1,09
|4,13
|Taze Kuru Gıda
|275,00
|7,84
|27,14
|Tek-Art Turizm
|2,27
|-1,30
|12,38
|Tekfen Holding
|18,88
|1,51
|15,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,05
|0,43
|9,94
|Temapol Polimer Plastik
|12,48
|9,96
|8,52
|TGS Dış Ticaret
|23,86
|9,95
|87,73
|Tofaş Oto. Fab.
|38,00
|-2,06
|12,03
|Torunlar GMYO
|4,06
|-0,73
|4,10
|Trabzon Liman
|37,42
|-8,69
|16,50
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|-1,90
|5,74
|Trend GMYO
|9,72
|-4,24
|-22,67
|TSKB GMYO
|5,25
|-2,23
|-8,70
|Tuğçelik
|7,87
|-0,63
|-2,60
|Tukaş
|9,61
|0,42
|-0,83
|Turcas Petrol
|4,95
|-1,59
|2,06
|Turkcell
|17,15
|2,76
|6,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,70
|-3,09
|11,58
|Tüpraş
|108,60
|-0,73
|0,56
|Türk Hava Yolları
|13,28
|3,27
|2,87
|Türk Prysmian Kablo
|13,10
|-1,95
|8,26
|Türk Telekom
|8,78
|1,15
|2,81
|Türk Traktör
|190,00
|4,00
|4,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,00
|-3,33
|28,43
|Türkiye Sigorta
|6,99
|-1,96
|5,91
|Ufuk Yatırım
|13,88
|0,58
|3,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|1,22
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|49,84
|-2,47
|-2,94
|Ulusoy Un Sanayi
|12,16
|2,36
|5,74
|Umpaş Holding
|3,45
|4,55
|32,18
|Uşak Seramik
|2,38
|0,00
|1,71
|Utopya Turizm
|45,00
|-2,93
|15,98
|Uzertaş Boya
|96,35
|9,43
|70,23
|Ülker Bisküvi
|23,74
|-1,90
|2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|4,59
|-1,71
|7,75
|Vakıf GMYO
|3,69
|-1,34
|1,93
|Vakıf Yat. Ort.
|7,61
|-0,13
|3,40
|Vakıflar Bankası
|4,90
|0,41
|4,03
|Vakko Tekstil
|6,39
|-0,62
|-1,99
|Vanet Gıda
|7,65
|1,32
|-1,03
|Verusa Holding
|47,64
|-0,75
|5,63
|Verusaturk Girisim
|13,07
|2,11
|-0,08
|Vestel
|24,20
|8,04
|14,91
|Vestel Beyaz Eşya
|41,50
|1,12
|1,52
|Viking Kağıt
|8,83
|9,96
|-1,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,74
|-5,20
|6,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,25
|0,00
|5,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|107,10
|9,96
|47,93
|Yataş
|15,30
|0,66
|5,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|-2,95
|-2,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,84
|-0,47
|3,30
|Yeşil GMYO
|1,52
|-1,94
|10,14
|Yeşil Yapı
|2,12
|0,95
|15,22
|Yeşil Yatırım Holding
|152,30
|-5,29
|59,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.299,90
|-3,21
|4,49
|Yonga Mobilya
|31,50
|7,80
|5,00
|Yükselen Çelik
|5,41
|-2,52
|3,41
|Yünsa
|14,92
|0,13
|1,77
|Zorlu Enerji
|3,05
|3,04
|10,11
(Son)
Kaynak: AA
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