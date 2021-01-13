Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 217.750,00 7,10 İş Bankası (B) 39.847,80 -1,61 İş Bankası (C) 7,09 -0,42 1,29 İş Bankası (Kur.) 381.999,00 0,53 İş Fin.Kir. 3,87 -0,26 0,26 İş Girişim 19,13 0,68 0,95 İş GMYO 2,48 -0,80 -2,36 İş Y. Men. Değ. 17,36 -0,80 -1,70 İş Yat. Ort. 3,56 0,85 1,14 İşbir Holding 4.059,00 10,00 48,14 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 -1,65 4,39 İttifak Holding 2,24 -0,88 0,45 İz Hayvancılık Tarım 18,86 2,84 4,78 İzmir Demir Çelik 10,74 -1,29 -0,28 İzmir Fırça 6,28 -3,24 12,95 Jantsa Jant Sanayi 530,50 9,99 59,93 Kafein Yazılım 20,90 -0,57 -2,25 Kaplamin 34,20 -10,00 1,18 Kardemir (A) 6,28 -2,94 5,55 Kardemir (B) 6,00 2,04 13,85 Kardemir (D) 6,36 -0,78 10,03 Karel Elektronik 24,28 -2,02 5,29 Karsan Otomotiv 3,76 -2,84 15,69 Karsu Tekstil 8,31 4,66 -2,81 Kartonsan 96,00 2,95 0,47 Katmerciler Ekipman 3,24 -1,22 5,19 Kent Gıda 339,40 1,65 -4,56 Kerevitaş Gıda 6,65 0,00 1,06 Kervan Gıda 15,72 1,81 18,91 Kervansaray Yat. Holding 1,25 -4,58 -0,79 Kiler GMYO 2,54 -0,39 1,20 Klimasan Klima 19,89 1,02 17,21 Koç Holding 22,00 -0,90 4,17 Konfrut Gıda 16,98 0,77 0,47 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 30,00 2,53 26,69 Konya Çimento 1.292,60 6,10 14,39 Kordsa Teknik Tekstil 17,51 6,90 12,60 Koza Altın 114,20 -4,03 18,10 Koza Madencilik 16,53 -4,51 6,71 Körfez GMYO 6,05 -0,66 4,31 Kristal Kola 3,62 5,54 -7,65 Kron Telekomünikasyon 44,80 9,97 21,61 Kuştur Kuşadası Turizm 172,10 1,35 9,41 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 -0,79 9,13 Kütahya Porselen 61,75 -9,99 22,40 Lider Faktoring 3,34 -0,60 -2,05 Link Bilgisayar 30,88 0,46 -3,12 Logo Yazılım 136,10 3,03 8,45 Lokman Hekim Sağlık 12,86 1,26 19,60 Lüks Kadife 35,10 -10,00 21,45 Makina Takım 3,13 0,64 -8,21 Marka Yatırım Holding 6,26 -1,11 -2,64 Marmaris Altınyunus 156,60 9,97 40,95 Marshall 315,00 -0,72 2,71 Martı GMYO 3,03 -2,57 10,18 Martı Otel 2,29 3,15 7,51 Mavi Giyim 53,85 -0,65 3,16 Mazhar Zorlu Holding 36,50 -1,67 15,95 Mega Polietilen 8,33 0,48 8,75 Menderes Tekstil 3,11 0,00 0,65 Merit Turizm 98,50 4,34 17,68 Merko Gıda 8,79 1,03 1,74 Metemtur Otelcilik 23,96 -1,72 8,42 Metro Holding 2,15 0,47 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 3,06 -2,86 5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -0,42 2,15 Migros Ticaret 44,80 1,45 4,67 Milpa 4,93 -5,92 7,17 Mistral GMYO 5,32 -2,39 12,95 MLP Sağlık 22,72 0,89 14,34 MMC San. ve Tic. Yat. 4,88 2,95 6,09 Mondi Tire Kutsan 7,77 -2,75 2,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,90 -5,16 6,34 Net Holding 3,42 -2,01 -0,29 Netaş Telekom. 28,60 0,14 1,85 Niğbaş Niğde Beton 43,00 0,00 -17,31 Nuh Çimento 48,32 -0,12 -1,87 Nurol GMYO 8,42 3,57 15,50 Odaş Elektrik 3,95 0,25 1,28 Olmuksan-IP 8,27 -0,84 -30,21 Orge Enerji Elektrik 7,52 0,67 1,90 Orma Orman Mahsulleri 18,61 -2,57 26,43 Osmanlı Menkul 32,08 -1,90 3,48 Ostim Endüstriyel Yat 4,07 -0,73 -0,25 Otokar 438,00 6,86 37,56 Oyak Çimento 8,88 -0,45 1,14 Oyak Yat. Ort. 9,80 8,05 41,01 Oylum Sınai Yatırımlar 5,13 5,34 8,92 Özak GMYO 5,04 -0,98 -1,18 Özbal Çelik Boru 6,71 1,82 2,44 Özderici GMYO 2,48 -2,36 11,71 Özerden Plastik 8,69 -0,11 -3,44 Pamukova Elektrik 20,00 -6,37 -6,19 Panora GMYO 6,35 -1,09 2,58 Papilon Savunma 22,54 -2,84 -0,97 Park Elek.Madencilik 5,39 0,19 0,37 Parsan 25,66 -0,62 5,60 Pegasus 74,30 1,43 -0,40 Peker GMYO 2,51 -0,40 -3,83 Penguen Gıda 5,35 -3,60 5,94 Pera GMYO 2,33 1,30 5,91 Pergamon Dış Ticaret 31,24 10,00 58,50 Petkim 5,18 -2,08 4,02 Petrokent Turizm 890,00 -2,28 -1,81 Pınar Et ve Un 23,12 0,87 -0,69 Pınar Su 8,43 1,20 13,46 Pınar Süt 23,44 2,09 1,56 Plastikkart 16,95 -0,18 17,30 Polisan Holding 3,98 -0,25 3,11 Politeknik Metal 397,70 0,05 -2,52 Prizma Press Matbaacılık 5,72 4,00 4,38 QNB Finans Fin. Kir. 117,50 -2,97 -6,23 QNB Finansbank 67,80 -0,22 -3,62 Ral Yatırım Holding 4,57 2,70 2,93 Ray Sigorta 16,24 9,95 5,11 Reysaş GMYO 5,36 0,75 -1,65 Reysaş Lojistik 8,55 -0,81 -7,47 Rhea Girişim 3,84 7,56 3,23 Rodrigo Tekstil 15,66 -9,95 14,22 Royal Halı 3,20 -1,54 -6,98 RTA Laboratuvarları 29,92 -0,40 -1,19 Sabancı Holding 11,66 -0,17 1,75 Safkar Ege Soğutmacılık 12,24 9,97 12,50 Sanel Mühendislik 3,57 0,28 4,39 Sanifoam Sünger 16,30 0,62 19,85 Sanko Pazarlama 9,14 0,99 -2,66 Saray Matbaacılık 9,69 0,83 10,49 Sarkuysan 9,82 7,32 11,09 Sasa Polyester 23,46 -1,92 16,02 Say Yenilenebilir Enerji 8,43 0,60 -0,94 Sekuro Plastik 16,40 -1,97 17,48 Selçuk Ecza Deposu 13,40 -2,76 -1,83 Selçuk Gıda 5,21 2,16 4,62 Senkron Güvenlik 27,04 -3,50 2,97 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 -6,25 Servet GMYO 107,00 0,66 36,48 Seyitler Kimya 30,50 -0,33 21,56 Silverline Endüstri 10,53 2,03 22,44 Sinpaş GMYO 5,16 2,38 23,44 Smartiks Yazılım 8,73 2,22 -1,47 Sodaş Sodyum Sanayii 29,10 8,18 9,09 Söktaş 4,83 -0,82 -5,11 Sönmez Filament 75,85 2,64 8,05 Sönmez Pamuklu 29,24 -2,53 21,83 Sumaş Suni Tahta 84,45 0,60 64,78 Şeker Fin. Kir. 6,80 -1,88 6,25 Şekerbank 1,60 -0,62 5,96 Şişe Cam 7,98 4,45 9,17 Şok Marketler 14,10 0,57 11,73 T. Halk Bankası 5,69 0,18 2,34 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,90 -1,41 -10,17 T.S.K.B. 1,90 0,00 6,74 T.Tuborg 18,19 -0,44 0,66 Taç Tarım Ürünleri 14,15 1,95 34,38 Tat Gıda 11,34 2,25 -4,38 TAV Havalimanları 22,18 1,09 4,13 Taze Kuru Gıda 275,00 7,84 27,14 Tek-Art Turizm 2,27 -1,30 12,38 Tekfen Holding 18,88 1,51 15,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,05 0,43 9,94 Temapol Polimer Plastik 12,48 9,96 8,52 TGS Dış Ticaret 23,86 9,95 87,73 Tofaş Oto. Fab. 38,00 -2,06 12,03 Torunlar GMYO 4,06 -0,73 4,10 Trabzon Liman 37,42 -8,69 16,50 Trabzonspor Sportif 2,58 -1,90 5,74 Trend GMYO 9,72 -4,24 -22,67 TSKB GMYO 5,25 -2,23 -8,70 Tuğçelik 7,87 -0,63 -2,60 Tukaş 9,61 0,42 -0,83 Turcas Petrol 4,95 -1,59 2,06 Turkcell 17,15 2,76 6,52 Tümosan Motor ve Traktör 15,70 -3,09 11,58 Tüpraş 108,60 -0,73 0,56 Türk Hava Yolları 13,28 3,27 2,87 Türk Prysmian Kablo 13,10 -1,95 8,26 Türk Telekom 8,78 1,15 2,81 Türk Traktör 190,00 4,00 4,00 Türker Proje Gayrimenkul 145,00 -3,33 28,43 Türkiye Sigorta 6,99 -1,96 5,91 Ufuk Yatırım 13,88 0,58 3,58 Ulaşlar Turizm Yat. 4,15 1,22 -2,12 Ulusoy Elektrik 49,84 -2,47 -2,94 Ulusoy Un Sanayi 12,16 2,36 5,74 Umpaş Holding 3,45 4,55 32,18 Uşak Seramik 2,38 0,00 1,71 Utopya Turizm 45,00 -2,93 15,98 Uzertaş Boya 96,35 9,43 70,23 Ülker Bisküvi 23,74 -1,90 2,59 Vakıf Fin. Kir. 4,59 -1,71 7,75 Vakıf GMYO 3,69 -1,34 1,93 Vakıf Yat. Ort. 7,61 -0,13 3,40 Vakıflar Bankası 4,90 0,41 4,03 Vakko Tekstil 6,39 -0,62 -1,99 Vanet Gıda 7,65 1,32 -1,03 Verusa Holding 47,64 -0,75 5,63 Verusaturk Girisim 13,07 2,11 -0,08 Vestel 24,20 8,04 14,91 Vestel Beyaz Eşya 41,50 1,12 1,52 Viking Kağıt 8,83 9,96 -1,89 Yapı Kredi Koray GMYO 4,74 -5,20 6,52 Yapı ve Kredi Bank. 3,25 0,00 5,52 Yaprak Süt ve Besi Çift. 107,10 9,96 47,93 Yataş 15,30 0,66 5,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,28 -2,95 -2,73 Yeni Gimat GMYO 12,84 -0,47 3,30 Yeşil GMYO 1,52 -1,94 10,14 Yeşil Yapı 2,12 0,95 15,22 Yeşil Yatırım Holding 152,30 -5,29 59,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.299,90 -3,21 4,49 Yonga Mobilya 31,50 7,80 5,00 Yükselen Çelik 5,41 -2,52 3,41 Yünsa 14,92 0,13 1,77 Zorlu Enerji 3,05 3,04 10,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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