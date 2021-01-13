Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

13.01.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)217.750,007,10İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)217.750,00

7,10
İş Bankası (B)39.847,80

-1,61
İş Bankası (C)7,09-0,421,29
İş Bankası (Kur.)381.999,00

0,53
İş Fin.Kir.3,87-0,260,26
İş Girişim19,130,680,95
İş GMYO2,48-0,80-2,36
İş Y. Men. Değ.17,36-0,80-1,70
İş Yat. Ort.3,560,851,14
İşbir Holding4.059,0010,0048,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,19-1,654,39
İttifak Holding2,24-0,880,45
İz Hayvancılık Tarım18,862,844,78
İzmir Demir Çelik10,74-1,29-0,28
İzmir Fırça6,28-3,2412,95
Jantsa Jant Sanayi530,509,9959,93
Kafein Yazılım20,90-0,57-2,25
Kaplamin34,20-10,001,18
Kardemir (A)6,28-2,945,55
Kardemir (B)6,002,0413,85
Kardemir (D)6,36-0,7810,03
Karel Elektronik24,28-2,025,29
Karsan Otomotiv3,76-2,8415,69
Karsu Tekstil8,314,66-2,81
Kartonsan96,002,950,47
Katmerciler Ekipman3,24-1,225,19
Kent Gıda339,401,65-4,56
Kerevitaş Gıda6,650,001,06
Kervan Gıda15,721,8118,91
Kervansaray Yat. Holding1,25-4,58-0,79
Kiler GMYO2,54-0,391,20
Klimasan Klima19,891,0217,21
Koç Holding22,00-0,904,17
Konfrut Gıda16,980,770,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji30,002,5326,69
Konya Çimento1.292,606,1014,39
Kordsa Teknik Tekstil17,516,9012,60
Koza Altın114,20-4,0318,10
Koza Madencilik16,53-4,516,71
Körfez GMYO6,05-0,664,31
Kristal Kola3,625,54-7,65
Kron Telekomünikasyon44,809,9721,61
Kuştur Kuşadası Turizm172,101,359,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,51-0,799,13
Kütahya Porselen61,75-9,9922,40
Lider Faktoring3,34-0,60-2,05
Link Bilgisayar30,880,46-3,12
Logo Yazılım136,103,038,45
Lokman Hekim Sağlık12,861,2619,60
Lüks Kadife35,10-10,0021,45
Makina Takım3,130,64-8,21
Marka Yatırım Holding6,26-1,11-2,64
Marmaris Altınyunus156,609,9740,95
Marshall315,00-0,722,71
Martı GMYO3,03-2,5710,18
Martı Otel2,293,157,51
Mavi Giyim53,85-0,653,16
Mazhar Zorlu Holding36,50-1,6715,95
Mega Polietilen8,330,488,75
Menderes Tekstil3,110,000,65
Merit Turizm98,504,3417,68
Merko Gıda8,791,031,74
Metemtur Otelcilik23,96-1,728,42
Metro Holding2,150,473,37
Metro Petrol ve Tesisleri3,06-2,865,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,38-0,422,15
Migros Ticaret44,801,454,67
Milpa4,93-5,927,17
Mistral GMYO5,32-2,3912,95
MLP Sağlık22,720,8914,34
MMC San. ve Tic. Yat.4,882,956,09
Mondi Tire Kutsan7,77-2,752,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,90-5,166,34
Net Holding3,42-2,01-0,29
Netaş Telekom.28,600,141,85
Niğbaş Niğde Beton43,000,00-17,31
Nuh Çimento48,32-0,12-1,87
Nurol GMYO8,423,5715,50
Odaş Elektrik3,950,251,28
Olmuksan-IP8,27-0,84-30,21
Orge Enerji Elektrik7,520,671,90
Orma Orman Mahsulleri18,61-2,5726,43
Osmanlı Menkul32,08-1,903,48
Ostim Endüstriyel Yat4,07-0,73-0,25
Otokar438,006,8637,56
Oyak Çimento8,88-0,451,14
Oyak Yat. Ort.9,808,0541,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,135,348,92
Özak GMYO5,04-0,98-1,18
Özbal Çelik Boru6,711,822,44
Özderici GMYO2,48-2,3611,71
Özerden Plastik8,69-0,11-3,44
Pamukova Elektrik20,00-6,37-6,19
Panora GMYO6,35-1,092,58
Papilon Savunma22,54-2,84-0,97
Park Elek.Madencilik5,390,190,37
Parsan25,66-0,625,60
Pegasus74,301,43-0,40
Peker GMYO2,51-0,40-3,83
Penguen Gıda5,35-3,605,94
Pera GMYO2,331,305,91
Pergamon Dış Ticaret31,2410,0058,50
Petkim5,18-2,084,02
Petrokent Turizm890,00-2,28-1,81
Pınar Et ve Un23,120,87-0,69
Pınar Su8,431,2013,46
Pınar Süt23,442,091,56
Plastikkart16,95-0,1817,30
Polisan Holding3,98-0,253,11
Politeknik Metal397,700,05-2,52
Prizma Press Matbaacılık5,724,004,38
QNB Finans Fin. Kir.117,50-2,97-6,23
QNB Finansbank67,80-0,22-3,62
Ral Yatırım Holding4,572,702,93
Ray Sigorta16,249,955,11
Reysaş GMYO5,360,75-1,65
Reysaş Lojistik8,55-0,81-7,47
Rhea Girişim3,847,563,23
Rodrigo Tekstil15,66-9,9514,22
Royal Halı3,20-1,54-6,98
RTA Laboratuvarları29,92-0,40-1,19
Sabancı Holding11,66-0,171,75
Safkar Ege Soğutmacılık12,249,9712,50
Sanel Mühendislik3,570,284,39
Sanifoam Sünger16,300,6219,85
Sanko Pazarlama9,140,99-2,66
Saray Matbaacılık9,690,8310,49
Sarkuysan9,827,3211,09
Sasa Polyester23,46-1,9216,02
Say Yenilenebilir Enerji8,430,60-0,94
Sekuro Plastik16,40-1,9717,48
Selçuk Ecza Deposu13,40-2,76-1,83
Selçuk Gıda5,212,164,62
Senkron Güvenlik27,04-3,502,97
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23-6,25
Servet GMYO107,000,6636,48
Seyitler Kimya30,50-0,3321,56
Silverline Endüstri10,532,0322,44
Sinpaş GMYO5,162,3823,44
Smartiks Yazılım8,732,22-1,47
Sodaş Sodyum Sanayii29,108,189,09
Söktaş4,83-0,82-5,11
Sönmez Filament75,852,648,05
Sönmez Pamuklu29,24-2,5321,83
Sumaş Suni Tahta84,450,6064,78
Şeker Fin. Kir.6,80-1,886,25
Şekerbank1,60-0,625,96
Şişe Cam7,984,459,17
Şok Marketler14,100,5711,73
T. Halk Bankası5,690,182,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,90-1,41-10,17
T.S.K.B.1,900,006,74
T.Tuborg18,19-0,440,66
Taç Tarım Ürünleri14,151,9534,38
Tat Gıda11,342,25-4,38
TAV Havalimanları22,181,094,13
Taze Kuru Gıda275,007,8427,14
Tek-Art Turizm2,27-1,3012,38
Tekfen Holding18,881,5115,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,050,439,94
Temapol Polimer Plastik12,489,968,52
TGS Dış Ticaret23,869,9587,73
Tofaş Oto. Fab.38,00-2,0612,03
Torunlar GMYO4,06-0,734,10
Trabzon Liman37,42-8,6916,50
Trabzonspor Sportif2,58-1,905,74
Trend GMYO9,72-4,24-22,67
TSKB GMYO5,25-2,23-8,70
Tuğçelik7,87-0,63-2,60
Tukaş9,610,42-0,83
Turcas Petrol4,95-1,592,06
Turkcell17,152,766,52
Tümosan Motor ve Traktör15,70-3,0911,58
Tüpraş108,60-0,730,56
Türk Hava Yolları13,283,272,87
Türk Prysmian Kablo13,10-1,958,26
Türk Telekom8,781,152,81
Türk Traktör190,004,004,00
Türker Proje Gayrimenkul145,00-3,3328,43
Türkiye Sigorta6,99-1,965,91
Ufuk Yatırım13,880,583,58
Ulaşlar Turizm Yat.4,151,22-2,12
Ulusoy Elektrik49,84-2,47-2,94
Ulusoy Un Sanayi12,162,365,74
Umpaş Holding3,454,5532,18
Uşak Seramik2,380,001,71
Utopya Turizm45,00-2,9315,98
Uzertaş Boya96,359,4370,23
Ülker Bisküvi23,74-1,902,59
Vakıf Fin. Kir.4,59-1,717,75
Vakıf GMYO3,69-1,341,93
Vakıf Yat. Ort.7,61-0,133,40
Vakıflar Bankası4,900,414,03
Vakko Tekstil6,39-0,62-1,99
Vanet Gıda7,651,32-1,03
Verusa Holding47,64-0,755,63
Verusaturk Girisim13,072,11-0,08
Vestel24,208,0414,91
Vestel Beyaz Eşya41,501,121,52
Viking Kağıt8,839,96-1,89
Yapı Kredi Koray GMYO4,74-5,206,52
Yapı ve Kredi Bank.3,250,005,52
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,109,9647,93
Yataş15,300,665,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,28-2,95-2,73
Yeni Gimat GMYO12,84-0,473,30
Yeşil GMYO1,52-1,9410,14
Yeşil Yapı2,120,9515,22
Yeşil Yatırım Holding152,30-5,2959,73
Yibitaş İnşaat Malzeme16.299,90-3,214,49
Yonga Mobilya31,507,805,00
Yükselen Çelik5,41-2,523,41
Yünsa14,920,131,77
Zorlu Enerji3,053,0410,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu
Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi         
18:50
ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı         
18:30
Son Dakika: TFF, 14 olan yabancı sayısını 16'ya yükseltti Son Dakika: TFF, 14 olan yabancı sayısını 16'ya yükseltti         
17:50
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız         
16:11
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:45
İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor         
15:00
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin akıl sağlığı yerinde çıktı Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin akıl sağlığı yerinde çıktı         
13:09
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 19:00:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei