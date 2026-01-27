Boşanma Öncesi İddialar Görevde - Son Dakika
Boşanma Öncesi İddialar Görevde

Boşanma Öncesi İddialar Görevde
27.01.2026 09:25
Adana'da boşanma aşamasındaki hemşirenin iddiaları ve kocasının savunmaları gündem oldu.

Adana'da boşanma aşamasındaki hemşire kadının, "Eşimin kardeşi ve yeğeni çilingirle zorla evime girdi, kocam benim evimi kiraya verdi" dediği olayda, iddiaların hedefindeki koca, "Karım beni aldattı, zorla eve girme falan da yok, o evi vekalet ile yeğenime kiraya verdim" diyerek kendini savundu.

Hemşire A.Y. (50) ile eşi Sadık Yıldırım (60) çifti, 26 sene önce evlendi ve 1 çocukları dünyaya geldi. Ancak iddiaya göre, çift arasında son 3 yıldır sürekli geçimsizlik yaşandı. Son olarak da Sadık Yıldırım, ağustos ayında boşanmak için mahkemeye başvurdu. Ancak bu süreçte A.Y., merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki evine eşi Sadık Yıldırım'ın kız kardeşi ve yeğeninin defalarca çilingirle gelip kapıyı açıp içeri girdiklerini ve eşyaları taşıdıklarını iddia etti. Öte yandan A.Y., bu süreçte eşi tarafından darp edilip, kaçırıldığını da öne sürdü. A.Y.'nin iddiaları, "Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı" başlığıyla haberleştirildi.

Hakkındaki iddiaları kabul etmedi

İHA'ya konuşan Sadık Yıldırım ise eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek video kaydını mahkemeye sunduğunu anlattı. Yıldırım, "Bu kadın bana 1 ay uzaklaştırma aldı. Ağustos ayında eve geldiğimde eşimin evimizde zina yaptığına şahit oldum. Video kaydı aldım ve mahkemeye sundum. İsteseydim orada ikisini de öldürür, delik deşik ederdim ama hayatımı bitirmeye değmezler" dedi.

"Evi, yeğenime cüzi bir miktara kiraya verdim"

Eşinden aldığı vekaletle evi yeğenine kiraya verdiğini de anlatan Sadık Yıldırım, "Benim yeğenim eşinden ayrı yaşıyor. Yeğenime cüzi bir miktara kiraya verdim. Bazen para bile almıyorum. Ev, iş yerlerim eşimin üstüne bana vekalet vermişti ben vekalete istinaden kiraya verdim. Yeğenim o evde kiracıydı. Eşim gidip savcılığa suç duyurusunda bulundu ancak 'kovuşturmaya yer yoktur' diyerek karar çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce boşanmak istiyorum"

Bir an önce boşanmak istediğini, eşinin üzerine yaptığı malları da almak istediğini belirten Yıldırım, "Bu kadınla yaşayamam zaten. Bu ahlaksızlığı kabul edemem. Bir an önce boşanmak istiyorum. Mallarımı da kurtaracağım inşallah. Şu anda her şeyim onun üzerine ve bunu çok iyi kullanıyor. Hakkımdaki iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu kadının söylediği her şey yalan" diye konuştu.

Taraflar arasındaki son sözü ise 26 Mart'ta mahkemenin karar vererek söylemesi bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma Öncesi İddialar Görevde
