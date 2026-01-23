Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında

23.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir FK'nın Hırvat oyuncusu Ivan Brnic, Süper Lig'in en iyi liglerden biri olduğunu belirtti.

Başakşehir FK'nın Hırvat kanat oyuncusu Brnic, DHA'ya konuştu:

RAMS Başakşehir FK'nın Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, "Kesinlikle dünyanın en iyi 10 liginden bir tanesi diyebilirim. Sıralamada ilk 10'a kesinlikle girer. İlk 2 ayım zordu benim için" dedi.

'Süper Lig, dünyanın en iyi 10 liginden birisi'

'Crespo ve Operi beni en iyi anlayan isimler'

'Bizim işimiz sahada top oynamak'

'Üç büyüklere gol atmak daha değerli'

'Shomurodov çok çalışkan bir oyuncu'

'En zorlandığım takım Göztepe'

'Türkiye'yi ve kültürünü çok seviyorum'

'Hedefimiz Avrupa kupaları'

TENİS

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3'üncü Turu'nda Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

TRANSFER

- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY

17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

1'İNCİ LİG

20.00 Adana Demirspor - Bandırmaspor

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia Vitoria-Gasteiz

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 Glint Manisa Basket - ONVO Büyükçekmece Basketbol

BUZ HOKEYİ

20.00 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 4'üncü maçında Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye’yi terk etti Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti
Gülseren Erbil’den net çıkış: ’’Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin’’ Gülseren Erbil'den net çıkış: ''Anne olma defterini kapattım, benim kızım Yasmin''
Bir annenin en zor anı Teşhis sırasında adeta yıkıldı Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı
En Nesyri için İstanbul’a geldiler En Nesyri için İstanbul'a geldiler
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:31:37. #7.11#
SON DAKİKA: Brnic: Süper Lig Dünyanın En İyi 10 Ligi Arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.