Bugün maç var mı? 20 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
20.04.2026 11:45
20 Nisan Pazartesi akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempo ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışı ve sıralama hesaplarını doğrudan etkileyecek önem taşıyor. Sahada yaşanacak çekişmeli anlar büyük merak uyandırırken, hangi karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. peki, Bugün maç var mı? 20 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20 Nisan Pazartesi akşamı sporseverleri ekran başında yüksek tempolu ve heyecan dozu giderek artan karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik mücadeleler, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek önemli anlara sahne olurken, ekran başındaki izleyiciler unutulmaz dakikalara tanıklık etmeye hazırlanıyor. Spor dünyasındaki gelişmelere ilişkin tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

HT SPOR

  • 08:00 Başlama Vuruşu
  • 10:00 Altın Set
  • 11:00 HT Spor Gündem
  • 12:30 Kürsü
  • 13:30 Bakış Açısı
  • 15:00 Satır Arası
  • 18:00 Ana Haber Bülteni
  • 21:00 HT Spor Özel Röportaj: Serdal Adalı
  • 23:00 Gece Yarısı

TRT SPOR

  • 08:00 İlk Baskı
  • 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
  • 10:25 Spor Bülteni
  • 11:00 Spor Manşet
  • 12:30 Gün Ortası
  • 14:00 Galatasaray Daikin - Aras Kargo
  • 15:30 Gündem Futbol
  • 18:30 Spor Stüdyosu
  • 20:00 Spor Akşamı
  • 21:00 Futbol Aklı
  • 23:00 Aktüel Futbol
A SPOR

  • 08:00 Sabah Sporu
  • 11:00 Spor Ajansı
  • 14:00 Gün Ortası
  • 15:00 Spor Gündemi
  • 18:00 Ana Haber
  • 21:00 Artı Futbol
  • 23:00 Son Sayfa

EUROSPORT

  • 09:30 Race Bikes 2. Bölüm
  • 12:00 Dünya Snooker Şampiyonası
  • 13:45 Amstel Gold Race Kadınlar
  • 15:55 Amstel Gold Race
  • 16:30 Boston Maratonu
  • 20:30 Dünya Snooker Şampiyonası

EUROSPORT 2

  • 14:55 Alpler Turu 1. Etap
  • 16:30 Boston Maratonu

TRT SPOR YILDIZ

  • 16:00 Nilüfer Belediye - Türk Hava Yolları
  • 18:55 Avrupa Güreş Şampiyonası Grekoromen Yarı Finaller

BEIN SPORTS 1

  • 20:00 Gaziantep FK - Kayserispor
  • BEIN SPORTS 3
  • 22:00 Crystal Palace - West Ham United
  • BEIN SPORTS 5
  • 19:00 Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes

S SPORT PLUS

  • 19:00 EuroLeague TV
  • 21:00 3’te 3 NBA
  • 21:30 La Coruña - Mirandés
  • 21:45 Lecce - Fiorentina

TİVİBU SPOR 1

  • 21:45 Lecce - Fiorentina

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Kasımpaşa’dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan
Arjantin Devlet Başkanı İsrail’de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Amedspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda büyük şok Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok
Esenler Erokspor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
