Fırtınada zor anlar: Uçmamak için trafik direğine tutundular

Bursa'da zaman zaman şiddetini artıran lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

AYAKTA KALABİLMEK İÇİN DİREKLERE TUTUNMAK ZORUNDA KALDILAR

Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası rüzgârın etkisiyle devrilirken, içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar ise ayakta kalabilmek için trafik lambası direklerine tutunmak zorunda kaldı.

SON ANDA TUTULDU

Şiddetli rüzgâr, özellikle yaşlıları zor durumda bıraktı. Dengesini kaybederek düşmek üzere olan yaşlı bir vatandaş, çevredeki duyarlı vatandaşların yardımıyla son anda tutuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji ve yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.