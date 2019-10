- Bursa'nın nabzı kültür sanat ile atacak

Başkan Aktaş: "Şehirler kültür ve sanatla kalkınacak"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan 2019-2020 kültür-sanat faaliyetlerini tanıtarak, yeni sezonda Bursa'nın nabzının kültür ve sanatla atacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, '2019 - 2020 Kültür Sanat' programlarını anlattı. Bursa'nın çok değerli ve özellikli bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, şehrin yeni faaliyetlerle buluşacağını ifade ederek, "Kültür ve sanat, bir toplumun can damarıdır. Millet olarak 1000 yıllık geçmişimize baktığımızda, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan engin bir kültür havzamızın olduğunu görürüz. Ecdadımız bizlere muhteşem bir tarih, kültür ve medeniyet mirası bırakmış. Bize düşen de bu mirası koruyup geleceğe taşımaktır" dedi.

Bursa'nın önemli bir altyapısının olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Şehrimizi en güzel şekilde tanıtan etkinliklerin gerçekleştirilmesini, Bursa'da yaşayan herkese bu şehri sevdirmeyi hedefliyoruz. 2019 - 2020 sezonu, kültürle ve sanatla dolu dolu bir sezon olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Kültür sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi, en azından bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Bu konuda istediğimiz mesafeyi kat edemedik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; eğitimle kalıcı hale getirilmemiş, kültür-sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer zevksizliktir, sevgisizliktir, karanlıktır. Bizler şehirlerimizin, kalkınmasının kültürel ve sanatsal çalışmalarla güçleneceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa'nın kültür ve sanatta öncü şehirlerden olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Bursa, köklü tarihi ile büyüleyici bir yer olmasının yanında kent kimliğini oluşturan kültürel değerlerinin sanat dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir şehirdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, her projede kültürel ve sanatsal değerlerimizi, tüm dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz" dedi.

Bursa kültür sanatta iddialı

Bursa'nın kültürel zenginliğinin ön plana çıkmasına yönelik çalışmalar yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, kültür ve sosyal yaşamın iç içe kavramlar olduğunu belirterek, "Sanata ve sanatçıya değer veren, kültürü ile barışık, huzurlu bir Bursa için çalışıyoruz. 2019 - 2020 döneminde de 7'den 70'e herkesin istifade edeceği dolu dolu bir program hazırladık. Faydalı ve güzel işlerin altına imza atmayı amaçlıyoruz. Kültür ve sanatta iddialı bir şehiriz. Programlarımız vatandaşların katılımıyla daha anlamlı hale gelecek" diyerek, etkinlik bilgilerinin broşürlerle, sosyal medya ve belediye web sitelerinde duyurulacağını söyledi.

Bursa Düşünce Akademisi

Programın içeriğini detaylıca anlatan Başkan Aktaş, "Bursa Düşünce Akademisi ile Türkiye'nin önde gelen fikir ve bilim insanlarının düşünce hayatına yönelik verecekleri seminerlerle gençlerin bakış açısının ve ufkunun genişlemesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu programlar, 5 Ekim - 28 Aralık tarihleri arasında, her Cumartesi, saat 17.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek" dedi.

Bursa Düşünce Akademisi'nde Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Ekrem Demirli, prof. Dr. Turan Koç, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Prof. Dr. Şahin Uçar, Prof. Dr. Ali Utku, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. Dr. Osman Karatay, Dr. Metin Kayahan Özgül, Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Prof. Dr. İsmail Yakıt ve Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar gibi önemli isimler Bursa'da konuk edilecek.

Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi

Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi'nde de önemli isimlerin farklı konularda konuşmacı olarak katılacağı programların, Bursalıların edebiyat ve kültür hayatına farklı bir bakış açısı sunacağına inandığını söyleyen Aktaş, bu programların da Tayyare Kültür Merkezi'nde 4 Ekim - 27 Aralık tarihleri arasında her Cuma, saat 17.00'de gerçekleştirileceğini belirtti.

'Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi'nde de Türkiye'nin önemli yazar ve şairlerinden Beşir Ayvazoğlu, Dursun Gürlek, Mehmet Nuri Yardım, Prof. Dr. Hatice Şahin, Dr. Necmettin Turinay, Ömer Lekesiz, Rafet Elçi, Metin Savaş, Hasan Erdem, Güray Süngü, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Osman Çeviksoy Bursalılarla buluşacak.

Dede Korkut Destanı

'Dede Korkut Destanı'nın 3. Nüshası'nın Bulunması Münasebetiyle Veli Muhammed Hoca'ya Saygı Programı'nın önemine değinen Başkan Aktaş, "UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve Ordinaryüs Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü'nün: "Bütün Türk Edebiyatı'nı terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar" dediği Dede Korkut Destanı'nın, Dresden ve Vatikan nüshasından sonra, bu yıl içinde yeni bir nüshası bulunmuş ve bilinmeyen "13. hikaye", Türk Dünyası'na kazandırılmıştır. Bu önemli kültür hazinesini, İran Türkmen Sahra bölgesinde bulan Veli Muhammed Hoca'ya teşekkür beratı takdim edilecek. Ayrıca TOBB'un Dede Korkut kitabı için hazırlattığı minyatürlerden ve Dede Korkut üzerine hazırlanmış kitaplardan sergi yapılacak. Saygı programı, 14 Ekim Pazartesi Günü, saat 18.00'de, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek" ifadesini kullandı. Başkan Aktaş, Türkiye'de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, '13. Hikaye'nin yani Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürdüğü hikayenin minyatürünün hazırlatıldığını söyleyerek, bu minyatürün poster şeklinde dijital baskısı yapılarak dergilerle Türkiye ve Türk Dünyası'na ulaştırılıp kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Aktaş, programa katılan herkese bu posterin de hediye edileceğini dile getirdi.

Doğu'dan Gelen Işık

'Doğu'dan Gelen Işık: Müslüman Bilim Adamları Seminer ve Tiyatro Gösterimi' hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, "2019 yılı, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildi. Ömrünü, İslami Bilimler'in dünyayı aydınlatan zengin birikimini ortaya çıkarmak için sarf etmiş, İslam Bilimler Tarihi'nin 21. yüzyıldaki duayen ismi (merhum) Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vurgulamaya çalıştığı bu kültürel mirasın, özelikle genç nesillere aktarılması hedefiyle bilim dünyasına katkı sunan Müslüman Bilim adamlarının anlatılması ve tanıtılması gerekiyor. Bunun için de Bursa ve ilçelerindeki birçok okulda, 7 ay boyunca Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve İslam Bilim Tarihi'ni seminer ve tiyatro aracılığıyla anlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Şehir Tiyatrosu, 12 Ekim'de perde açıyor

Başkan Aktaş, tiyatro faaliyetlerini de anlatarak, "Bu sezon oynanacak oyunların seçiminde değerlerimizi ön plana alan, toplumumuzun tüm kesimlerine hitap eden, ağırlıklı yerli oyunlara yer verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2019-2020 sanat sezonunda Turgay Nar tarafından yazılan Mevlana Celaleddin Rumi'nin can yoldaşı Şemsi Tebrizi'yi arayışını anlatan 'Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)' adlı oyun ile 12 Ekim Cumartesi, saat 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak" dedi.

Zengin repertuar

Başkan Aktaş, Şehir Tiyatrosu'nun 2019-2020 kültür sanat sezonu oyunlarını da anlatarak, "Şehir Tiyatrosu, yetişkinler için Can Ateşinde Kanatlar, Boyacı, Fermanlı Deli Hazretleri, Yok Yere Temaşa; çocuklar için ise Beş Haylaz, Kırmızı Duvar, Palavracı, Ben Sinbad ve Masal Gezginleri 'Keloğlan' adlı tiyatrolar ile dokuz farklı oyunla sezonu tamamlayacak. Yetişkin oyunları Tayyare Kültür Merkezi'nde her perşembe ve cuma günleri saat 20.00'de, her cumartesi ise saat 14.00'de seyircisiyle buluşacak. Görükle Gençlik Merkezi'nde de Aralık itibari ile Yok Yere Temaşa adlı oyun her salı akşamı 20.00'de gençlerle buluşacak. Çocuk oyunları programları da Tayyare Kültür Merkezi'nde her çarşamba saat 11.00 ve 14.00'de iki seans, her salı saat 14.00'de, Görükle Gençlik Merkezi'nde tek seans olarak sahne alacaktır" diye konuştu. Aktaş, 'Şehir Tiyatrom Her Yerde' projesiyle pazartesi günleri Masal Gezginleri Keloğlan oyununun Bursa'nın ilçelerinde çocuklarla buluşacağını belirtti.

Sinema faaliyetleri

Başkan Aktaş, sinemanın gücüne değinerek, "Sinema faaliyetlerimizde, film okumaları ile film altyapısı sağlam, Türk ve Dünya film tarihi ve akımları üzerine düşünebilen gençlerin yetişmesi için bir zemin oluşturmak istiyoruz. Film okumaları, Kasım ayından itibaren her çarşamba, saat 19.00 - 22.00 arasında, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Film izleme, değerlendirme ve atölye çalışmasını kapsayan program, 16 hafta sürecek" dedi.

Bursa'da sinemaya gidemeyen çocuklar ve gençlerin sinema ile buluşturulacağını da söyleyen Başkan Aktaş, "İlçelerde salonları uygun okullarda haftanın belli günlerinde çocuklarımıza film gösterimi yapılacak. Aynı zamanda Tayyare Kültür Merkezi'nde de okul sezonu boyunca Kasım-Mayıs ayları arasında her salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri çocuklarımıza animasyon film gösterimleri yapılacak. Tayyare Pazartesi Kuşağı'nda ise sinemaseverler, Kültür ve Turizm Bakanlığı film listesinde yer alan sanatsal filmlerin yanı sıra ilgi uyandıran filmleri iki haftada bir pazartesi günleri ücretsiz olarak izleyebilecekler. Aynı zamanda yaz sezonu boyunca Bursa ve ilçelerinde yazlık sinema programı kapsamında 'Yıldızlar Altında Sinema Keyfi' sloganı ile film gösterimlerine devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Konserlerden söyleşilere

Başkan Aktaş, farklı kültür sanat programlarının da hayat bulacağını hatırlatarak, "Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Anlatıcılığı Eğitimi, Aile Çalıştayı, Edebiyat Akşamları, Kardan Heykel Festivali, Niyazi-İ Mısri Şiirleri Konseri, Aşık Yunus Şiirleri Konseri, Bursa'nın Ulu Çınarlarına Vefa Programı, okul-yazar buluşmaları, Kadim Şehir Bursa Konuşmaları ile çeşitli paneller, söyleşiler, konferanslar, çalıştaylar, sergiler ve gösteriler de düzenlenecek.

Bursa Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği FotoFest gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler de belirli aralıklarla vatandaşlarımızla buluşacak. Müzeler, orkestra ve Kütüphaneler şube müdürlükleri ile BUSMEK'in kültürel ve sanatsal faaliyetleri de yıl içinde devam edecek" dedi.

Bursa Günlüğü Dergisi Deneme Yarışması

Çeşitli zamanlarda yarışmaların da yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Kutadgu Bilig Makale Yarışması, Bursa Efsaneleri Çizgi Roman Yarışması, Bursa'nın Fethi Roman Yarışması, Evvel Zaman İçinde Bursa Masalları Yarışması, Sarı Saltık Gazi Hikaye Yarışması, Bursa'nın Kurtuluşu Tiyatro Eseri Yarışması, Bursa Şiirleri Beste Yarışması, Evliya Çelebi'nin Bursa'sı Resim Yarışması yapılacak. Bursa'nın kültürüne katkı sağlamak için yayınladığımız ve 7. sayıya büyük bir başarı ile ulaşan Bursa Günlüğü Dergisi Deneme Yarışması da Bursa'nın tarihi ve tabii güzelliklerini içeren mekanları konu alacak" diyerek vatandaşları yarışmalara katılmaya davet etti.

Film festivali müjdesi

Başkan Aktaş, film festivali müjdesi vererek, "Bursa'da yeni bir 'Film Festivali'nin hazırlıklarına başladık. Diğer festivalleri taklide kaçmadan, Bursa'ya yaraşır, değerlerimizi ortaya koyabilecek özgün bir festival yapmayı planlıyoruz" diyerek, 2020 yılında festivalin gerçekleşmesini istediğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Başkan Aktaş, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ile ilgili etraflıca bir bakım düşünüldüğünü, mevcut tiyatronun ıslahının yapılacağını söyledi.