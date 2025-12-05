Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti - Son Dakika
05.12.2025 22:47
Bursa'da, özel diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in götürüldüğü hastanede ölümüne ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Diş çekimin yapan diş hekimi A.G., işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirterek, ''Ben bir düzen içerisine düştüm. Kendimi kullanılmış hissediyorum'' dedi.

Bursa'da Elena ve Aydın Sönmez çifti,2023 Kasım'da tek çocukları Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi.

DİŞ AĞRISI ŞİKAYETİYLE KLİNİKTE CANINDAN OLDU

Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü, diş kliniğini 1 ay süreyle kapatırken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi A.G., anestezi uzmanı doktor L.O., anestezi teknikeri G.K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Deniz Sönmez'in anne ve babasının yanı sıra tutuksuz sanıklar diş hekimi A.G., anestezi uzmanı L.O. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan anestezi uzmanı L.O. suçsuz olduğunu iddia ederek, "Sonradan yasak geldiğini, sedasyon işlemi yapılmayacağını bilmiyordum. Ayrıca daha önce de Deniz'e aynı işlem yapıldığı için ve diğer hastanelerde 4-5 ay sonraya gün verilmesi ve çeşitli sebeplerden dolayı zorunluluk bulunduğundan bu işlem yapılmıştır. Yapılan işlemde de kusurumun olmadığını düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"YASAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Diş hekimi A.G. ise işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirtip, kendisine komplo düzenlendiğini iddia ederek şunları söyledi: "Ben işe yeni başlamıştım. Bana çocuk hasta bakıp, bakamayacağımı mesul müdür sordu. Ben de bakabileceğimi söyledim. Muhtemelen ona da şirket sahibi sormuştur. Ben bu işte, ilk tedaviyi yapanın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten ben başladığımda iş yeri faaliyet içerisindeydi ve bu işlemler yapılıyordu. Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Bu nedenle sorgulamadım da. Bu konuda bilgilendirme bana yapılmadı. İmplant yapmamam ve diş çekmememi mesul müdür ve şirket sahibi söyledi. Ancak sedasyon konusunda bir şey söylemediler. Ben bir düzen içerisine düştüm. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Kendi kendime sedasyon uygulamasına karar vermedim. Zaten düzen bu şekildeydi. Meslektaşlarım kendilerinin suçsuz olduğunu söylüyor, ancak asıl kusursuz olan benim. Ayrıca ben dişe sütur atmadım, sonrasında Dörtçelik Hastanesi'nde atılmış olabilir. Çünkü hiçbir diş hekimi süt dişi çekimi sonunda sütur atmaz, çünkü sonradan çıkacak ana dişlerin gelişim bozukluğuna neden olur." Olaydan sonra 3 ay daha çalıştığını belirten A.G. maaşını alamadığını, hatta işten ayrılmak istediğinde alacaklarını vermediklerini söyledi.

"ARTIK YARGILAMANIN UZAMASINI İSTEMİYORUZ"

Duruşmada söz alan Deniz Sönmez'in babası Aydın Sönmez, "2023 yılında meydana gelen olay sebebiyle 2 yıldır mücadelemiz devam ediyor, yargılamanın daha fazla uzamasını istemiyoruz, iyi ya da kötü bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz" dedi.

"SEDASYONU DİŞ HEKİMİ BİZE TAVSİYE ETTİ"

Anne Elena Sönmez de "2 yıldır biz çocuğumuz olmadan yaşıyoruz ama sanıklar normal yaşamına devam ettiler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. A.G. beyanında tecrübesiz olduğunu, işe yeni başladığını söyledi. Ancak sedasyon uygulamasını kendisi bize tavsiye etti. Beyanlarını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Elena ve Aydın Sönmez'in avukatı Salih Duman da "Olayda ilgisiz davranan sanık A.G. ile L.O.'nun tutuklanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. A.G.'nin savunmasını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A., M.E.K.'nin beraatini, diş hekimi A.G. ve anestezi uzmanı L.O.'nun 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9'ar yıla, mesul müdür K.G.Y.'nin ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    yarabbi kimseyi evlat acısı ile sınamasın 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:12
