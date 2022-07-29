BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

29.07.2022 13:17

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılmayacağını belirterek, "CHP'nin ucuz siyasetinin bir parçası olmadık ve olmayacağız. Diğer partilere de tavsiyem budur.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılmayacağını belirterek, "CHP'nin ucuz siyasetinin bir parçası olmadık ve olmayacağız. Diğer partilere de tavsiyem budur. Özellikle Millet İttifakı'ndaki partilere." dedi.

Partisinin Şişli'deki İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Destici, geçen günlerde Balkan ülkelerini ziyaret ettiğini söyledi.

Destici, burada yaşayan Müslümanların tek ümidinin Türkiye olduğunu, Bosna Hersek'in tıpkı Arnavutluk, Hırvatistan ve Sırbistan gibi sadece Boşnakların olması gerektiğini dile getirdi.

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğini ancak Irak'ın Türkiye'yi suçladığını anlatan Destici, "Türkiye, kendisine yönelik saldırılarla mücadele ederken kendisine yöneltilen diplomatik savaşı da göğüslemek zorunda kalıyor. Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunduk ve savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşta Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın önemli olduğunu vurgulayan Destici, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına değindi.

Destici, "Hem dünyayı rahatlatacak gıda ihtiyacı açısından hem de Türkiye'nin başarısı olarak tarihe geçti. Türkiye bu konuda övgüye mazhar oldu. İnşallah Türkiye güçlenerek yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdığını anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Ben katılmayacağım. CHP'nin ucuz siyasetinin bir parçası olmadık ve olmayacağız. Diğer partilere de tavsiyem budur. Özellikle Millet İttifakı'ndaki partilere. Yok, önceden CHP kendilerini bilgilendirmiş ve anlaşmışlarsa onu da açıklasınlar. Öyle bir durum olmadığı gözüküyor. CHP'nin bu çağrıyı yaparken, ne İyi Parti ile ne Saadet ile ne Demokrat Parti ile ne Gelecek ile ne DEVA'sı ile görüşmediği ortaya çıkıyor. Hadi bizle Cumhur İttifakı'ndaki bizlerle görüşmüyor. Eğer CHP'nin bu çağrısına uyarlarsa o zaman onlara şunu sorarız: Siz CHP'nin kapı kulu musunuz?"

"CHP'nin bu önerisini doğru bulmuyoruz, yerinde bulmuyoruz"

Destici, TBMM'nin uzlaşmayla tatile girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"CHP şimdi kimseyle konuşmadan, siyasi rant elde etmek için merhum Ekrem Karakaya'nın şehadeti üzerinden istismar siyaseti güdüyor. Ekrem Karakaya bizim evladımız, ailesi bizim canımız. Bizim insanımız, Kayserili, Develili, bizim insanımız. Bizim gibi milli ve manevi değerlere sahip bir aile. Dolayısıyla da bizim yüreğimiz yandı, ciğerimiz parçalandı. Onu dahi istismar eden bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Samimiysen yapman gereken neydi? Diyecektin ki 'Kardeşim bu önerge de görüşülmeden tatile girmesine karşıyım.' deyip gerekli adımları atabilirdin, atmadın. Son gün, son hafta atmadın. CHP'nin bu önerisini doğru bulmuyoruz, yerinde bulmuyoruz, katılmayacağız. Bu şu anlama da gelmemeli. CHP bunu da malzeme yapamaz. Bugüne kadar sağlık çalışanlarıyla ilgili her konuyu en güçlü şekilde gündeme taşıdık. Sağlık çalışanlarının haklarının da her zaman savunucusu olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz ama CHP'nin istismar siyasetiyle ya da Türk Tabipleri Birliğinin iki yüzlü, Türk milletinin inanç ve kimliğine aykırı girişimleriyle değil."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Deva Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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