Üye Girişi
Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum - Son Dakika

Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum

28.07.2021 09:13

Türkiye gündemine bomba gibi düşen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde, yanlış eve girip talihsiz çifti öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Abdullah Başdemir'in kendisine "Düşmanlarım var, sana 100 bin lira versem onları öldürür müsün?" diye teklifte bulunduğunu söyleyerek, "Böyle bir teklif edilmişse de kabul etmedim, Büyükşen çiftinin mahallesine hiç gitmedim. Suçsuzum" ifadelerini kullandı.

Konya Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesinde yaşayan Metin ve Necla Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018 gününde evine giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldü. Cinayet için başlatılan çalışmalarda çiftin yanlışlıkla öldürüldüğü, tutulan kiralık katilin evleri karıştırdığı ortaya çıktı.

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre 6 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını ve farklı illerde çobanlık yaptığını anlatan Abdulhamid Uzbek ifadesine şu sözlere yer verdi:

"Türkiye'ye girdiğimde Ankara'daki yeğenimin yanına geldim. Yeğenimin yanında 20 gün kadar hiçbir işte çalışmadan kaldım. Daha sonra Konya'nın Ilgın ilçesine gelerek burada çobanlık yaptım. Sonra da Çankırı ilini gittim. Burada farklı yerlerde 5 ay çobanlık yaptım ve tekrar Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan köylümün yanına geldim. Burada biraz işsiz kaldıktan sonra köylüm beni Abdullah Başdemir ve Süleyman Başdemir ile tanıştırdı. Ben Başdemir'in yanında 9 ay kadar çalıştım. Parayı az bulduğum için yanlarından ayrılıp, tekrar Çankırı'ya gittim. Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra tekrar Abdullah Başdemir'in yanında çalışmaya başladım. 2 bin TL karşılığında 3 ay daha çalıştıktan sonra tekrar Ankara Gölbaşı'na gittim. Burada 13 ay çalıştım. Kaldığım köyde jandarmalar beni yakalayıp Konya'ya getirdi.

"SANA 100 BİN LİRA VERSEM DÜŞMANLARIMI ÖLDÜRÜR MÜSÜN?"

İlk çalıştığım dönemde Abdullah benim yanıma 4 kez gelerek, bana 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' diye sordu. Bende sakat bir kızımın olduğunu bu nedenle öldüremeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmıyordu, gayet ciddiydi.

"TÜFEKLER ÇİFTLİKTE KALIYORDU"

Öldürülen çifti tanımıyorum. Düşmanların kim olduğunu bilmiyorum. Daha önce bir tabanca ve üç tüfek ile fotoğraf çektirmiştim. Bu silahlar Abdullah'a ait. Bildiğim kadarıyla Abdullah'ın 5 adet tabancası, 1 adet uzun namlulu av tüfeği ve 2 adet kıza dipçikli tüfeği var. Tabancaları Abdullah ve yakınları üzerlerinde taşıyordu. Tüfekler çiftlikte kalıyordu. Biz hayvanları dağa götürürken tüfekleri yanımızda götürüyorduk. Abdullah'ın yanında çalışırken her işi yapardım.

"ÖLDÜRÜLEN KİŞİLERİ TANIMIYORUM"

Abdullah bana öldürmek için 100 bin TL teklif etmişse de ben kabul etmedim. Onun adına hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Mahallesini hiç duymadım ve oraya hiç gitmedim. Öldürülen kişileri de hiç tanımıyorum. Suçsuzum."

Abdulhamid Uzbek'in üzerinden çıkan SIM kartlara ve telefona incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum

Abdulhamid Uzbek, Türkiye, Konya, Afgan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor 10:05 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? 09:49 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler 09:41 İstanbul'un ortasında ilginç anlar! Suriyeliler "Allahu Ekber" diye bağırıp denize girdiler
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü 09:34 Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi 09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur 00:27 Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu 22:17 Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı 21:48 Hayranları görünce endişelendi! Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu bir deri bir kemik kaldı

Son Dakika Haberleri
10:04 Dünyanın en pahalı patates kızartması Guinness'e girdi! Bin 713 liraya satılan patatesin üzerine altın tozu serpiliyor
09:52 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi
09:48 Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?
09:43 Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek
09:38 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum
09:29 Bilim Kurulu toplanıyor! Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar konuşulacak
09:27 Kuzenler arasındaki silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi
09:13 Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum
09:07 İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, dışarı kovuldu
Son Dakika! Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı         
10:06
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek Kanarya, Henry Onyekuru için Monaco'ya 4 milyon euro ödeyecek         
09:44
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı         
09:27
Tunus Cumhurbaşkanı, bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdi Tunus Cumhurbaşkanı, bazı üst düzey devlet yetkililerinin görevlerine son verdi         
01:19
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız Bakan Koca, 20 bine yaklaşan vaka sayılarına dikkati çekip aşı çağrısı yaptı: Bir haftada sonuç alırız         
21:53
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı         
15:55
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
15:09
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 10:19:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşen cinayetinde, tutuklanan Afgan uyruklu zanlının ifadesi ortaya çıktı: 100 bin lira teklif edildi ama kabul etmedim, suçsuzum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement