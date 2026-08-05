BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret - Son Dakika
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BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

BY Mustafa Organizasyon\'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'e anlamlı ziyaret
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Gaziantep’te gerçekleştirdiği yatırımlar ve 30. yıl etkinlikleri kapsamında kente gelen By Mustafa Organizasyon ve Şamdancı heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Dev yatırımların, yeni projelerin ve sektörel vizyonun masaya yatırıldığı buluşmaya; sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katılarak kentin sosyo-kültürel hayatına değer katacak adımları değerlendirdi.

Şehre gerçekleştirdiği yatırımlar ve 30. yıl etkinlikleri kapsamında bulunan By Mustafa Organizasyon ve Şamdancı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

30. YIL YATIRIMLARI VE GELECEK PROJELERİ MASAYA YATIRILDI 

By Mustafa Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, Gaziantep yatırım ortakları Adnan Orhan, Emre Güzel ve Sayra Gök ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, By Mustafa Organizasyon ve Şamdancı’nın Gaziantep’e kazandırdığı yatırımlar, organizasyon sektörüne sağlayacağı katkılar ve bölgedeki gelecek projeleri üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi. Dünya çapında organizasyonlara imza atan By Mustafa Organizasyon’un Gaziantep’e yaptığı yatırımın bölgeye sağlayacağı değer ve sektöre kazandıracağı yeni vizyon da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

SANAT, MEDYA VE İŞ DÜNYASI AYNI ÇATIDA BULUŞTU 

Ziyarete ayrıca The Green Park Gaziantep Genel Müdürü Ali Karakaya, Klass Magazin Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ile birlikte şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mine Koşan, Gülcan Köseoğlu, Faruk Tuncel, İsmail Özkan, Devran İskender ve Hafız Dr. Selman Okumuş katıldı.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

MANEVİ SOHBETLER, ŞİİRLER VE YILLARA DAYANAN DOSTLUKLAR 

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Hafız Dr. Selman Okumuş’un manevi sohbeti davetlilere duygu dolu anlar yaşatırken, Ahmet Selçuk İlkan seslendirdiği şiirlerle buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Faik Öztürk’ün neşeli sohbeti salonda tebessüm oluştururken, Başkan Şahin ile Safiye Soyman arasında yıllara dayanan dostluk ve müzik projeleri üzerine gerçekleştirilen sohbet büyük ilgi gördü.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

KLASS MAGAZİN VE YEREL YÖNETİM ARASINDA SICAK TEMAS

Klass Magazin Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ile Başkan Şahin arasında gerçekleşen samimi ve neşeli sohbet de ziyaretin dikkat çeken anlarından biri oldu. Sanat, kültür, medya ve Gaziantep üzerine yapılan keyifli sohbet, buluşmanın sıcak atmosferine ayrı bir renk kattı.

TÜRK MÜZİĞİ, TASAVVUF VE KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLENDİRİLDİ 

Sanatın ve kültürün farklı yönlerinin konuşulduğu ziyarette Mine Koşan sanat ve tasavvuf müziği üzerine değerlendirmelerini paylaşırken, İsmail Özkan Türk sanat müziğinin kültürel mirası üzerine görüşlerini aktardı. Devran İskender müzik yolculuğundan kesitler paylaşırken, Faruk Tuncel zarafeti ve samimi sohbetiyle buluşmaya renk kattı. Gülcan Köseoğlu ise sanatın toplumsal yaşamdaki yeri ve kültürel projeler üzerine düşüncelerini paylaştı.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

GENÇ NESLİ OKYANUS BOZKURT TEMSİL ETTİ 

Ziyarette ayrıca By Mustafa Organizasyon’un yeni nesil temsilcisi Okyanus Bozkurt ile Bakan Hanım arasında eğitim, reklamcılık ve iletişim üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Gençlerin organizasyon, medya ve yaratıcı sektörlerdeki geleceğine ilişkin yapılan değerlendirmeler buluşmaya farklı bir değer kattı.

GÜNÜN ANISINA ÖZEL HEDİYELER

Şiirlerin, şarkıların ve dostane sohbetlerin eşlik ettiği ziyaretin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tüm misafirlere günün anısına özel hediyeler takdim etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren buluşma, yalnızca bir nezaket ziyareti olmanın ötesinde; Gaziantep’e yapılan yatırımların, sanatın, kültürün ve dostluğun bir araya geldiği anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

GAZİANTEP'İN KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATINA DEĞER KATACAK ADIM 

By Mustafa Organizasyon ve Şamdancı, Gaziantep’e gerçekleştirdiği yatırımlarla kentin organizasyon sektörüne katkı sunmayı sürdürürken, şehrin kültürel ve sosyal hayatına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini bir kez daha vurguladı. Sanat, iş dünyası ve yerel yönetimi aynı çatı altında buluşturan bu anlamlı ziyaret, güçlü iş birliklerinin ve dostlukların güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret

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Son Dakika Gaziantep BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: BY Mustafa Organizasyon'dan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e anlamlı ziyaret - Son Dakika
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