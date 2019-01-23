Canvas, İstanbul Fintech Week'in İletişim Ortağı Oldu

Beşiktaş Stadyumu'nda, 2- 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, Türkiye'den ve 20'nin üzerinde ülkeden 150 konuşmacıyı ağırlayacak. Aralarında yatırımcı, girişimci ve düzenleyici kuruluşların yer aldığı yaklaşık 1000'in üzerinde katılımcının beklendiği İstanbul Fintech Week kapsamında, finansal hizmetlere ilişkin yenilikçi teknolojiler, yapay zekâ, blockchain, nesnelerin interneti, ekosistem ve kuantum teknolojileri gibi konular tartışılacak.

Finansal inovasyon platformu KOOPHub tarafından 2-5 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenecek İstanbul Fintech Week'in iletişim sponsoru Canvas oldu.

İstanbul Fintech Week; Türkiye, İngiltere, Güney Afrika, ABD, Almanya, Singapur, Polonya, İrlanda, Danimarka, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, İspanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Estonya, Malezya, Filipinler, Çin, Yunanistan ve daha pek çok ülkeden 150 konuşmacı ile aralarında yatırımcıların, girişimlerin, düzenleyici kuruluşların ve diğer aktörlerin yer aldığı yaklaşık 1000'in üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.

İstanbul Fintech Week kapsamında, finansal hizmetlere ilişkin yenilikçi teknolojiler, yapay zekâ, blockchain, nesnelerin interneti, ekosistem, kuantum teknolojileri ve daha pek çok konu başlığı tartışılacak. Etkinlikte 7 ayrı sektöre ilişkin gelişmeler, 4 ayrı salonda gerçekleştirilecek konuşmalarla toplam 25 başlıkta değerlendirilecek. Üç gün sürecek etkinlikte katılımcılar, 20 ülkeden 100'ün üzerinde fintech şirketiyle bir araya gelecek.

Girişimciler ürünlerini anlatacaklar

İstanbul Fintech Week, kapsamında ayrıca girişimciler de projelerini anlatma fırsatı bulacaklar. Kesintisiz ürün tanıtımlarının yer aldığı bu bölümde girişimciler ücretsiz olarak sunumlarını yapabilecekler ve projelerini yatırımcılara, bankalara, sigorta şirketlerine ve diğer ilgililere anlatma imkânı bulacaklar. Sunum yapabilmek için etkinlik web sitesinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

10 ülkeden fintech otoriteleri kendi ekosistemlerini tanıtacak

KOOPHub'ın uluslararası ortakları Singapur Fintech Birliği ve Belçika'dan B-Hive başta olmak üzere Fransa, Lüksemburg, İngiltere, Danimarka, Estonya, Kazakistan, Romanya, Polonya, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden fintech otoriteleri kendilerine ayrılan oturumlarda fintech düzenlemelerini, kuluçka programlarını, startup teşviklerini ve ülke uygulamalarını anlatacaklar.