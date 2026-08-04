Cem Küçük soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya, milyonluk para trafiğini böyle savundu: PR ve reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen gazeteci Cem Küçük'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Sarıkaya, gözaltındayken vermediği telefon şifresini savcılıkta da paylaşmayacağını söyledi. Telefonunda özel ve ailevi fotoğraflar bulunduğunu belirten Sarıkaya, bu içeriklerin görülmesini istemediğini savundu.

Sarıkaya, ifadesinin başında hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını ileri sürdü.

CEM KÜÇÜK’LE PARA TRAFİĞİNE “BORÇ VE PROGRAM” AÇIKLAMASI

Sarıkaya, gazeteci Cem Küçük’ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük’le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul eden Sarıkaya, bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu.

Sarıkaya, “Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim” dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Cem Küçük’le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti.

HALUK LEVENT’TEN 100 BİN LİRALIK ÖDEMEYİ “BURS” OLARAK ALDIM

Sarıkaya, ilk beyanında Haluk Levent’le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını ve Nigella Coin’den kazanç sağlamadığını söyledi.

Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Haluk Levent’ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira “burs” aldığını kabul etti. Sarıkaya, Haluk Levent’in PR çalışmasını yürütmediğini ve “Ahbaplar Suç Örgütü”nün parasını aklamadığını savundu.

FATİH EKE’DEN 21 AYRI ÖDEME SORULDU; REKLAM AMAÇLI ÖDEME ALDIĞINI SÖYLEDİ

Sarıkaya, Fatih Eke’den hesabına para geldiğini kabul ederek ilk olarak ödemenin Bebek’te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi.

Çelişki üzerine ise Fatih Eke’den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti.

Savcılığın tarih ve tutarlarını tek tek sıraladığı, 30 bin liradan 325 bin liraya kadar değişen ödemeler için Sarıkaya, “Bu kişiyle ilgili paylaşımlar yaptığım için parayı aldım” dedi.

64 ÖDEMEYE “INSTAGRAM PR ÇALIŞMASI” SAVUNMASI

Sarıkaya, iş insanı Serdar Özyurt’la ilgili haberler ve Instagram paylaşımları yaptığını, karşılığında hesabına para gönderildiğini kabul etti.

Savcılık, Sarıkaya’nın hesabına Özyurt tarafından toplam 64 kez yüksek tutarlı ödeme yapıldığının tespit edildiğini bildirdi. Sarıkaya, ödemelerin Instagram’daki tanıtım ve PR faaliyetlerinin karşılığı olduğunu söyledi.

[8:54 PM]Gönderilen paraları borsada ya da ailesinin geçiminde kullandığını belirten Sarıkaya, söz konusu tutarları kripto para hesabı üzerinden aklamadığını öne sürdü.

KRİPTO HESABINDA 27 MİLYON 569 BİN LİRALIK İŞLEM

Savcılık, Sarıkaya’nın Paribu hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini kabul ederken 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmedi. İşlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu.

Sarıkaya’nın avukatı ise aynı paranın defalarca hesaba giriş ve çıkışının toplanması nedeniyle işlem hacminin yüksek göründüğünü, kripto hesabındaki güncel bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu ileri sürdü.

“FAİZ HARAM” DEDİ, KIBRIS’A GİDEN PARALARI “EĞLENCE AMAÇLI OYUN”LA AÇIKLADI

Fatih Eke’den aldığı paraların kripto hesabıyla bağlantısı olmadığını savunan Sarıkaya, “Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım” dedi. Ancak hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen ve buradan alınan paralar sorulduğunda, söz konusu işlemleri aile dostuyla Kıbrıs’a giderek “eğlenme amaçlı oyun oynamak” için gerçekleştirdiğini söyledi.

Sarıkaya’nın kripto kullanımını dinî hassasiyetle açıklarken para transferlerini oyun ve eğlence gerekçesine dayandırması, savunmasındaki dikkat çekici tutarsızlıklardan biri olarak kayda geçti.

İSMAİL ÇANAK’LA 300’Ü AŞKIN PARA HAREKETİ

Sarıkaya, Serdar Özyurt’un özel kalemi İsmail Çanak’la 300’den fazla para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Bu hareketleri ailevi ilişkiler, karşılıklı elden verilen paralar ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerle açıkladı.

İsmail Çanak’ın söz konusu paraları kimden aldığını bilmediğini söyleyen Sarıkaya, ödemelerin yaptığı işlerin karşılığı olduğunu ileri sürdü.

İfadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıkaya hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca devam ediyor.