Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım

Haberin Videosunu İzleyin
29.12.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım
Haber Videosu

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davada, 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı Cemil Koç'un ikiz kardeş Esra Tokyaz'a bakması üzerine duruşmada gerginlik yaşandı. Koç'a tepki gösteren Tokyaz, ''İstediğim yere bakarım'' cevabını alınca, Ayşe Tokyaz'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı.

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava başladı. Katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece'de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, bugün hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmaya, tutuklu sanıklar, Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık ile müştekiler ikiz kardeş Esra ve anne Halime Tokyaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Ayşe Tokyaz

ÇERÇEVEYİ VE SUYU SANIKLARA FIRLATTI

Salonda Cemil Koç, Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz tepki gösterdi. Koç'un "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki Tokyaz, masada bulunan Ayse Tokyaz'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı. Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.

Duruşma, sanıkların savunması ile devam ediyor.

Esra Tokyaz

İDDİANAME

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç'un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer yandan iddianamede, Cemil Koç'un polislik mesleğinden ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz ile bir süredir ilişki yaşadığı ve hakkında daha önce 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve tehdit suçları da dahil olmak üzere toplam 8 ayrı adli kaydının bulunduğuna da yer verildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hakim, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç kaza Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Görüntüler o ilin en işlek noktasından Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler Görüntüler o ilin en işlek noktasından! Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in İHA iddiasına sert tepki Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in İHA iddiasına sert tepki
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur’un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor
Fethiyespor’dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün
Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu Büyük Menderes Nehri alarm veriyor, simsiyah oldu
Herkes sattı, o direndi Betonun ortasında bakın ne yapıyor Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Hatice ölmeden önce markette el işaretiyle yardım istemiş Hatice ölmeden önce markette el işaretiyle yardım istemiş
Kenan Yıldız’ın Juventus’taki yeni maaşı ortaya çıktı Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

13:29
Hakan Çalhanoğlu’nun bonservisi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu
13:18
Dominik Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yalova’daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek
12:29
Yalova’daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
12:10
Erden Timur’un aylık geliri ortaya çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
12:10
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
11:50
Yalova’daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü
11:22
İki konuyla ilgili soru sorulmamış İşte Erden Timur’un emniyetteki ifadesi
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi
10:38
BES’te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün
10:12
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
09:45
Yalova’da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 13:33:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz cinayeti davası gerginlik: İstediğim yere bakarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.