GÜNDEM / 31 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 31 Temmuz 2022

31.07.2022 09:04
GÜNDEM / 31 Temmuz 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1?????- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek " Türkiye'nin Tarım Stratejileri" toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Ordu ayağındaki yarışmaları takip edecek.

(Ordu/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.

(10.15/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba ile karşı karşıya gelecek.

(Seul/09.30) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray, Avusturya kampında son hazırlık maçında İtalyan ekip Fiorentina ile karşılaşacak.

(Grödig/19.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Spor Kulübünde gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için üyelerden yetki istenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B Grubu'ndaki ikinci maçında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İspanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Macaristan Grand Prix'si yapılacak.

(Budapeşte/16.00) (Fotoğraflı)

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YORUMLAR
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Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu (1)
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 31 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 31 Temmuz 2022 - Son Dakika
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