CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi

24.04.2022 20:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çeşitli ülkelerden çocuklarla video konferans toplantısında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, çeşitli ülkelerden çocuklarla video konferans toplantısında bir araya geldi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Moldova, Gagavuzya, Doğu Türkistan, KKTC, Kırgızistan, Azerbaycan, Suriye, Yunanistan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Filistin, Ukrayna ve Yakutistan'dan video konferansla buluştuğu çocuklar, 23 Nisan şiirleri okudu, duygu ve düşüncelerini aktardı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün inşa ettiği yeni, bağımsız, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün mazlum ülkelere örnek olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Filistin'den katılan çocuğun "ülkesinin bağımsızlığı için Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını" ifade ettiği mesajını büyük bir dikkatli dinlediğini söyledi.

Suriye'den İstanbul'a gelen bir çocuğun ise kendisini İstanbul'a davet ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, çocuğu ziyaret edeceğini, Suriyelilerin dertlerini, sorunlarını bildiğini, çözmek istediğini kaydetti.

Ukrayna'da zor ve acılı bir tablonun olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Ukrayna halkının yanında olduklarını, her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

En büyük arzularının, bütün çocukların barış, huzur, sevgi içinde gülüp oynamaları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayram, sadece bizim Türk çocuklarının değil, bütün dünya çocuklarının bayramı. Bu bayramda hepiniz gülün, eğlenin. Çünkü gülüp eğlendikçe geleceğe daha güzel hazırlanacaksınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarla buluştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarla buluştu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İnşaat kazısında bulundu! Osmanlı dönemine ait el bombaları toprağın derinliklerinden çıkartıldı
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:32 Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi
20:29 Chelsea'nin hocası Tuchel duyurdu! Dünyaca ünlü futbolcu takımdan ayrılıyor: Savaşamayacağız
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 21:33:36. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çocuklarla video konferansla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement