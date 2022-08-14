Atila Sertel'den Özelleştirilen Limanlarda 'Yandaş Kadrolaşma' Tepkisi: "Kendi Yandaşlarını Sürekli Yönetim Kurulu Üyeliklerine Getirip Ek Maaş...

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) bünyesindeyken özelleştirilen 11 limanın yönetim kurullarına AKP'lilerin doldurulduğunu belirterek, "Kendi yandaşlarını, eski milletvekillerini, AKP eski belediye başkanlarını, eski ilçe yönetim kurulu üyelerini, sürekli yönetim kurulu üyeliklerine getiriyorlar ve onların ek maaş almasını sağlıyorlar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TDİ bünyesinde iken özelleştirilen 11 limanın yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin torpil ve yandaş kadrolaşma iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yıl da bu durumu eleştirdiğini ve modacı Esma Beki'nin Alidaş Alanya Limanı Yönetim Kurulu üyeliğine getirildiğini açıkladığını aktaran Sertel, şimdi Beki'nin bu görevden ayrıldığını ancak Riport Rize Limanı yönetimine sağlık sektöründe iş kadını olarak faaliyet gösteren AKP'li Bağcılar Belediyesi Grup Yönetim Kurulu üyesi Sibel Betül Birer'in atandığını dile getirdi.

Sertel, Park Denizcilik ve Hopa Limanı yönetiminde 26. Dönem AKP Milletvekili Necip Kalkan'ın, Trabzon Limanı yönetiminde 26. Dönem AP Milletvekili Hüseyin Özbakır'ın, Si Port Sinop Limanı yönetiminde ise AKP İstanbul 3.Bölge Milletvekili Adayı Haşim Taşkıran'ın atandığını belirtti. Özelleştirilen diğer limanlarda ise ikinci maaş alması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda ve Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan isimlerin atandığını kaydeden Atila Sertel, şöyle konuştu:

"Şimdi sizlere AKP'nin liyakat dışı atamalarından bahsedeceğim. TDİ bünyesinde iken özelleştirilen 11 limanın yönetimine atananlar adeta AKP'nin arka bahçesi haline getirilen yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili görüşlerimi söyleyeceğim. Daha önce eleştirmiştik, modacı Esma Beki'nin Alidaş Alanya Limanı'nda yönetim kurulu üyesi olarak atandığını... Bir modacının Alidaş Limanı'nda ne iş yapacağını, nasıl yönetim kurulu üyeliği yapacağını sormuştuk. Bir süre sonra onu görevden aldılar. Yerine getirileni söylüyorum; o da Bağcılar Belediyesi AKP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Betül Birer. İş kadını olarak limana atanıyor. AKP'li eski milletvekilleri, isimlerini saymaya gerek var mı bilmiyorum, yönetim kurulu üyeliklerinin tamamına dolduruluyor. ve ekstra maaşla ödüllendiriliyor. Park Denizcilik ve Hopa Limanı'nda 26'ncı dönem İzmir Milletvekili Necip Kalkan var. Necip Kalkan ticaret yapan bir insan. Yine 26'ncı dönem AKP Milletvekili Hüseyin Özbakır, Trabzon Limanı'na. Sinop Limanı'na AKP 3. Bölge İstanbul Milletvekili adayı Haşim Taşkıran atanıyor. Kendi yandaşlarını, eski milletvekillerini, AKP eski belediye başkanlarını, eski ilçe yönetim kurulu üyelerini, sürekli yönetim kurulu üyeliklerine getiriyorlar ve onların ek maaş almasını sağlıyorlar."

Sertel, yönetim kurullarındaki liyakatsizliğe işaret ederken şunları söyledi:

"Buradan sormak gerekiyor. Denizcilikle ilgisi olmayan, hiçbirinin denizci olmadığı açık ortada iken, denizcilik işletmelerinin özelleştirilen limanlarına yönetim kurulu üyelikleri niçin atanıyor. Eskiden her işi ehline verirdi atalarımız. ve iş ehil tarafından, liyakatla yapılırdı. Şimdi ise ne yazık ki torpille yapılıyor. ve sadece ve sadece maaş alsın anlayışı içerisinde yönetim kurulu üyelikleri dolduruluyor. ve Türkiye'deki asıl zarar etmesinin temel nedeni de liyakatsiz yönetimlerdir. Bu liyakatsiz yönetimleri atayan tek adama sesleniyorum; bir yere bir kişiyi atarken o kişinin o işle ilgili, iştigal alanı olması gerekiyor. O işle ilgili olması gerekiyor. Siz modacıyı, serbest piyasada iş yapan kadını tutar da liman işletmelerine atarsanız o limandan size de ülkeye de hayır gelmez. Liyakat esastır. KİT'lerin kötü yönetildiği gerçeğini biz KİT Komisyonu üyeleri olarak bütün toplantılarda ortaya koyduk, koyuyoruz. Tuttuğumuz tutanaklarda, itirazlarımızla ve bizim ileride iddianame olacak şekliyle yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üstüne gittiğimizi, KİT komisyonlarındaki arkadaşlarımızla birlikte gayret sarf ettiğimizi, kamuoyunun bilmesini isterim. Bugünler geçecek."

SERTEL'İN AÇIKLADIĞI, ÖZELLEŞTİRİLEN LİMANLARA ATANAN İSİMLER ŞÖYLE:

-Park Denizcilik ve Hopa Limanı'nda AKP 26. Dönem Milletvekili Necip Kalkan,

-Trabzon Limanı'nda AKP 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Özbakır,

-Si Port Sinop Limanı'nda AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı ve Güngören Belediye Başkan Aday adayı Haşim Taşkıran,

-Riport Rize Limanı'nda Bağcılar Belediyesi 1. Başkanvekili Grup Yönetim Kurulu üyesi Sibel Betül Birer,

-Ortadoğu Antalya Limanı'nda ÖİB Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı,

-Alidaş Alanya Limanı'nda ÖİB Proje Grup Başkanı Kadriye Hatunoğlu,

-Marmaris Limanı'nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın,

-Ege Liman İşletmeleri'nde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik, Ulusoy Çeşme Limanı'nda Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız,

-Dikili Limanı'nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Proje Grup Başkanı Mehmet Kara, Giresunport Limanı'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Mercan Aydın.