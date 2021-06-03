CHP'li Öztrak: Ekonomiyi en iyi bilen kadrolar bizde - Son Dakika

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AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!

Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!