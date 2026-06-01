CHP’de yeni parti iddiası! “İkinci adım olarak gündemde” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP’de yeni parti iddiası! “İkinci adım olarak gündemde”

01.06.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sunucu Melis Yaşar’a CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Parti içinde kurultay taleplerinin yükseldiğini ve temmuz ayının işaret edildiğini belirten Güzel, Meclis Başkanlığı’nın grup toplantısını kabul etmiş göründüğünü söyledi. Güzel ayrıca, “Yeni bir parti kurulması şu anda ikinci adım olarak gündemde” ifadeleriyle Ankara kulislerinde konuşulan dikkat çekici iddiayı paylaştı.

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi ve hukuki süreç gündemdeki yerini korurken, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel son gelişmeleri Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar’a değerlendirdi. Parti içerisinde kurultay taleplerinin arttığını belirten Güzel, temmuz ayının işaret edildiğini söyledi.

Meclis Başkanlığı’nın grup toplantısını kabul etmiş göründüğünü ifade eden Güzel, buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu toplantıyı geçersiz saydığını aktardı. Güzel ayrıca CHP’de yaşanan sürecin devam etmesi halinde yeni bir parti kurulmasının ikinci adım olarak gündeme geldiğini belirtti.

“KURULTAY TALEPLERİ VAR, TEMMUZ AYINI İŞARET EDİYORLAR”

CHP’de son dönemde en çok konuşulan konulardan birinin kurultay tartışmaları olduğunu belirten Şerife Güzel, “Kurultay talepleri var, temmuz ayını işaret ediyorlar” dedi. Parti içerisinde farklı kesimlerin olağanüstü kurultay beklentisini dile getirdiğini ifade eden Güzel, sürecin önümüzdeki haftalarda daha da netleşebileceğini söyledi.

Mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerin kurultay taleplerini güçlendirdiğini belirten Güzel, siyasi ve hukuki sürecin birlikte ilerlediğini vurguladı.

“MECLİS BAŞKANLIĞI GRUP TOPLANTISINI KABUL ETMİŞ GÖRÜNÜYOR”

Meclis ayağında da dikkat çeken gelişmeler yaşandığını aktaran Güzel, “Meclis Başkanlığı grup toplantısını kabul etmiş görünüyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun parti içerisindeki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdığını belirten Güzel, Ankara kulislerinde konunun yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı bir değerlendirme yaptığını belirten Güzel, “Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı geçersiz sayıyor” dedi.

“YENİ BİR PARTİ KURULMASI ŞU ANDA İKİNCİ ADIM OLARAK GÜNDEMDE”

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara da değinen Güzel, “Yeni bir parti kurulması şu anda ikinci adım olarak gündemde” ifadelerini kullandı. CHP’de yaşanan sürecin nasıl şekilleneceğinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağını belirten Güzel, siyasi senaryoların masada olduğunu söyledi.

Parti içindeki gelişmelerin yalnızca CHP’yi değil, genel siyasi tabloyu da etkileyebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KURULTAYA GİDEBİLMESİ İÇİN MAHKEME SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR”

Kurultay sürecinin önündeki hukuki başlıklara da dikkat çeken Güzel, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gidebilmesi için mahkeme sürecinin tamamlanması gerekiyor” dedi.

Mevcut tabloda hukuki sürecin belirleyici olacağını vurgulayan Güzel, CHP’deki tartışmaların ve olası adımların mahkemeden çıkacak kararlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şerife Güzel, Özgür Özel, AK Parti, Ankara, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP’de yeni parti iddiası! “İkinci adım olarak gündemde” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş 8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş
Netanyahu’nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler Netanyahu'nun bombalarını denizde keyif yaparken izlediler
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi
Ferhat Göçer’den Kanye West’e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam
Popun kraliçesi dünyaevine girdi: Dua Lipa Londra’da evlendi Popun kraliçesi dünyaevine girdi: Dua Lipa Londra'da evlendi
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:50
Yok artık daha neler Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:59
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:58:33. #7.13#
SON DAKİKA: CHP’de yeni parti iddiası! “İkinci adım olarak gündemde” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.