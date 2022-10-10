CICA'nın 6. Zirvesi 12 Ekim'de Astana'da başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin devlet başkanı, bu hafta Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. zirvesinin yapılacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geliyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, bu hafta ülkeye yapılacak üst düzey ziyaretlerle ilgili basın toplantısında, 12-13 Ekim'de 6. CICA Zirvesi'nin başkent Astana'da düzenleneceğini belirtti.

Zirvenin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde yapılacağını söyleyen Smadiyarov, zirveye CICA'ya üye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın yanı sıra "gözlemci üye" statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun katılacağını kaydetti.

Asya kıtasının yaklaşık yüzde 90'ını temsil eden CICA'nın söz konusu zirvesinde, 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin yer alacağı bilgisini paylaşan Smadiyarov, "CICA'nın 6. zirvesinin Kovid-19 salgını sonrası dönemde sadece bölgede değil kıtada en büyük dış politika olaylarından biri olacağını varsayıyoruz." dedi.

Smadiyarov, 14 Ekim'de de başkent Astana'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını bildirdi.

Kovid-19 sonrası BDT'ye üye ülkelerin devlet başkanlarının ilk kez yüz yüze bir araya geleceklerini vurgulayan Smadiyarov, "Etkinliğe Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerinin katılmasını bekliyoruz. Zirvede son yıllarda BDT etkinliklerine katılımını askıya alan Ukrayna'dan temsilci olmayacak. Moldova Cumhurbaşkanı da yoğun çalışma programı nedeniyle katılamayacak." diye konuştu.