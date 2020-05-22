Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayı itibarıyla tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına uçmaya hazırlanıyor.

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor

ANTALYA - Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayı itibarıyla tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına uçmaya hazırlanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle Mart ayı itibarıyla tüm uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 27 Haziran itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına uçmaya hazırlanıyor. Tüm yolcular ve uçuş personelinin sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin tümünü alan Corendon Airlines, uçaklarda da yolcuların sağlığını korumak için yoğun dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi.

Salgın sonucu Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmaya başlamasıyla Mart ayında operasyonlarını durduran Corendon Airlines, 2020 yaz sezonunda düzenleyeceği uluslararası uçuşların programını açıkladı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden turistik destinasyonlara uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, Almanya'da tatil sezonunun açıldığı 27 Haziran tarihi itibarıyla Almanya'nın 22 şehrinden İspanya, İtalya, Türkiye, Mısır ve Yunan Adalarına uçmaya başlayacak. Corendon Airlines'ın sunacağı bu uçuşların biletleri tur operatörleri, seyahat acenteleri ve corendonairlines.com web sitesinde satışa sunuldu.

Ekim'den itibaren ilk uçuş planına dönüş var

Corendon Airlines'ın yeni dönem planları ve uçuşlarda alınan önlemler hakkında bilgi veren Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, "Avrupa tescilli uçaklarımız ile Almanya'daki base'lerimiz Köln, Hannover, Nürnberg, Münster/Osnabrück de dahil olmak üzere başlatacağımız operasyonumuzu Türkiye base'lerinden çıkışlı Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Polonya uçuşlarıyla devam ettireceğiz. Avrupa'da yaşayan Türk Vatandaşları için de başta Kayseri olmak üzere Anadolu'nun 10 şehrine uçuşlarımıza da yine 27 Haziran itibarıyla başlayacağız. İlk aşamada talebin düşük olacağını öngördüğümüz için kısıtlı bir programla çıkıyoruz. Fakat kısa sürede sektörde toparlanma beklediğimiz için özellikle Ekim'den itibaren, kaynak pazarlarımızdaki okul tatillerini de göz önünde bulundurarak, sezon öncesi açıkladığımız ilk uçuş planımıza dönebilmek arzusundayız" diye konuştu.

Uçuşlar için tüm önlemler hazır

Yeni uçuş deneyimi olarak adlandırdıkları bu dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık Otoritelerinin getirdiği önlemlerin yanı sıra birçok ekstra prosedür daha geliştirdiklerini ifade eden Karaer, "Yolcularımız ve ekiplerimizi korumak ve onların güvenle uçabilmesi için her türlü önlemi alıyoruz. Uçaklarımızda normal temizlik süreçlerine ek olarak düzenli aralıklarla yoğun dezenfeksiyon işlemleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra yolcularımız, uçaklarımızdaki Hepa filtreleri ve dikey hava akışı sağlayan havalandırma sistemleri sayesinde kabin içerisindeki hava sirkülasyonun kalitesine güvenebilirler. Ayrıca uçuş süresince tüm yolcularımız ve uçuş ekiplerimiz için maske zorunluluğu bulunuyor. Check in ve boarding süreçlerimizi de bu özel duruma göre adapte ettik. Yolcularımızı mümkün olduğu kadar online check in'e teşvik edip boarding ve deboarding süreçlerini de küçük gruplar halinde yöneteceğiz" ifadelerinde bulundu.

Corendon Airlines, yeni uçuş deneyimi verdiği filmini sosyal medya kanallarından da yayınlayarak yolcuları ile paylaştı.

2020 yaz sezonunda Corendon Airlines'ın Almanya'dan gerçekleştireceği uçuşlar için uçuş planlaması şu şekilde:

Yunan Adaları: Kos, Rodos, Girit

Kanarya Adaları: Tenerife, Fuerteventura, Grand Kanarya, Lanzarote

Balerya Adaları: Palma

Türkiye: Antalya, İzmir, Bodrum, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Edremit, Trabzon, Zonguldak, Adana

İtalya: Olbia

Mısır: Hurghada

Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor

Türkiye, Almanya, İtalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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