Cornelia Masters Golf Turnuvası Antalya'da

08.01.2026 20:09
Cornelia Masters golf turnuvası 8-11 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN en prestijli golf organizasyonlarından biri olan "Cornelia Masters Powered by Azure Villas" golf turnuvası 8-11 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek.

Golf turizmi, Antalya Belek'te spor turizminin yıldızı olarak dış turizmde markalaşma ve büyümesini sürdürüyor. Geride kalan 2025 sezonunu başarılı geçiren golf turizmi, Türkiye'nin uluslararası markası olarak hızla büyüyor. Cornelia Hotels grubunun bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği ve Türkiye'nin en prestijli golf turnuvalarından biri olan "Cornelia Hotels Masters Powered by Azure Villas" golf turnuvası 8-11 Ocak tarihlerinde Cornelia Golf Club Nick Faldo sahasında gerçekleşecek.

Eleme turlarında dereceye giren ilk 3 sporcunun yanı sıra, toplamda 14 golf kulübünden 42 finalist oyuncunun da çağrılmış olduğu Türkiye finali Cornelia Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

Türkiye finalinde yer alacak golf kulüpleri şöyle:

1- Ankara Golf Kulübü

2- Ataşehir Golf Kulübü

3- Bodrum Golf Kulübü

4- Castan Golf Kulübü

5- Cullinan Golf Kulübü

6- İstanbul Golf Kulübü

7- İzmir Golf Kulübü

8- Kemer Country Golf Kulübü

9- Klassis Golf Kulübü

10- Korineum Golf Kulübü

11- Kuşadası Golf Kulübü

12- Regnum - Ankara Golf Kulübü

13- Taurus Golf Kulübü

14- Regnum – Bodrum Golf Kulübü

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Antalya, Turizm, Son Dakika

