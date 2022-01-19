Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AFAD koordinasyonunda 10 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Afganistan'a 700 ton acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treninin gönderilmeye hazırlandığını" bildirerek, "Sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri Devlet Demiryollarımızın bir treniyle Afganistan'a ulaştırılacak." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, hükümet olarak devletin tüm kaynaklarını milletin hizmetine tahsis ettiklerinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğal gaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse onda biri kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Bir başka ifadeyle devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyayı takip eden herkes bu gerçeği teslim edecektir. Üstelik tüm bunları salgından tabii afetlere kadar yaşadığımız nice badireye rağmen başardık. Aynı şekilde asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik. Amacımız ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütmek, böylece ortaya çıkacak artı değeri tekrar insanlarımızın hizmetine vermektir.

Dünyadaki değişimlerin ekonomide de yeni yaklaşımları, yeni çözümleri, yeni politikaları gerektirdiği gerçeğini ilk gören ülkelerden biriyiz. Türkiye'nin izlediği bu yol şimdi birçok ülke tarafından konuşulmakta, değerlendirilmekte, yavaş yavaş uygulanmaya başlanmaktadır. Bir asırlık, yarım asırlık çözümleri, ülkemize tek hakikat, tek kurtuluş yolu olarak dayatanlar da elbette bir gün efsunlu uykularından uyanacaklardır. Biz o güne kadar inşallah ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği seviyeye getirmiş olacağız."

"Sağlık sistemimiz her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahip"

Dünyanın koronavirüs salgınının yeni dalgası altında sıkıntılı günler geçirmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok coğrafyanın Omicron varyantının etkisi altında kıvrandığını belirtti.

Türkiye'nin salgının her safhasında olduğu gibi bu süreçte de hem vatandaşlarının sağlığını gözeten hem de günlük hayatın kendi akışında temin eden bir yaklaşımla yoluna devam ettiğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hamdolsun sağlık sistemimiz hastane ve yoğun bakımından aşıya kadar salgınla mücadele için gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasiteye sahiptir. Ülkemizin bilim insanlarının geliştirdiği ve yine ülkemizdeki tesislerde üretimine başlanan TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz. Aşı geliştirme ve üretimi konusunda devam eden çalışmalarımızla inşallah yakın gelecekte Türkiye bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline dönüşecektir. Salgının yayılması, istihdam ve üretim tarafında şu ana kadar kayda değer bir soruna, kesintiye yol açmamıştır. Eğitim-öğretim başta olmak üzere hiçbir alanda insanlarımızın mağduriyetine neden olacak bir açığa, aksaklığa, gereksiz kısıtlamaya meydan vermedik, vermeyeceğiz. Bu son dalganın koronavirüsü öncelikle tehdit olmaktan çıkartarak rutin salgınlar seviyesine geriletmesini umuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mesafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamayı ihmal etmemelerini istiyoruz. Bilhassa 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlıkları için hatırlatma dozları önemlidir. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir. İnşallah bu badireyi de geride bıraktıktan sonra, salgınla birlikte zorunlu olarak odak değiştiren sağlık sistemimizi vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli hizmet sunacak şekilde geliştirmeye yöneleceğiz.

Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda şehir hastaneleri ve onları aratmayan devlet hastanelerimizle, özel kuruluşlarımızla dünyanın en üst düzeyde sağlık hizmeti veren kurumlarına kavuşturduk. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, destek personellerimizle sayıları artık 1 milyon 200 bine ulaşan sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz… Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun, geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız."

"Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız"

Erdoğan, 2021'deki yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlara 2 bin 90 iş yeri, 2 bin 338 araç ve muhtelif ev eşyası yardımı kapsamında toplam 354 milyon lira ödeme yapıldığını bildirerek, "Ayrıca, tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza da 133 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiştir. Şimdi de tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağ da en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacaktır." dedi.

Türkiye ile Afganistan arasında kadim tarihi ve kültürel bağlar bulduğunu, Türkiye'nin Afganistan'daki sıkıntılara bigane kalamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır süren iç çatışmalar, dış yardımların kesilmesi, kuraklık ve sert hava şartları sebebiyle milyonlarca Afganlı kardeşimiz çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi vermektedir. Ülkede 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısının olduğu bilinmektedir. Türkiye olarak bu zor dönemlerinde Afganistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmamakta kararlıyız. AFAD koordinasyonunda 10 sivil toplum kuruluşumuzun desteğiyle bu ülkeye 700 ton gıda, giyim, sağlık, malzeme olarak söylüyorum acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız tarafından temin edilecek bu ihtiyaç maddeleri Devlet Demiryollarımızın bir treniyle Afganistan'a ulaştırılacaktır. İmkanı olan vatandaşlarımızı bu iyilik trenine katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

"Doğal gaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak"

Pancar üreticilerine verilecek avans, kota tamamlama primi ve posa bedellerinde yüzde 100'e varan oranlarda artış yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Pancar alım fiyatını da kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor. Hasat döneminde elbette bu rakamlar tekrar değerlendirilecektir. Çiftçilerimizin 2022 hasat dönemindeki üretimini desteklemek için imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tüketim desteği programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını, kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50,4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan hanelerden isteyenlerin bunu doğal gaz olarak da kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme tamamlandı. Doğal gaz desteğinden yaklaşık 4 milyon hane yararlanacak. Sosyal destek yelpazesini genişleten bir başka çalışmayı da bitirmek üzereyiz. Tüm bu hususların da milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)