Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programında konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplamalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs darbesinin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında yaptığı konuşmada, girdiği üç seçimin üçünde de milletten veto yiyen dönemin CHP yönetiminin, iktidara giden yolu sandık dışı yollarda aramaya başladığını söyledi.

Türkiye'nin 1957 seçimleriyle merkezinde yalanın, kışkırtmanın, iftiranın, provokasyonun bulunduğu yeni bir siyaset tarzıyla tanıştığını anlatan Erdoğan, "27 Mayıs'a kadar dozu sürekli artırılan bu kirli siyasetin hedefi, ordumuzu kışkırtarak askeri müdahaleye ortam hazırlamaktı." diye konuştu.

Menderes ve arkadaşlarının, CHP'ye yakın basın yayın organları tarafından yalan olduğu bilinen haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günkü gazete haberlerine şöyle bir göz gezdirmek bile bu sınır tanımaz iftira furyasının ulaştığı vahim boyutları görmek için yeterlidir. Aynen şimdiki CHP gibi. Yaptığı ne? Sadece iftira. Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya? Ne zaman şu yalanı bir kenara koyacaksın ya? Yatsı namazları geldi geçti. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor ama geçti. Ama bu adamda böyle bir şey yok. Çünkü yatsıyla da alakası olmadığı için süreç böyle gidiyor. Merhum Menderes'in Kars ve Ardahan'ı Ruslara satmak istediğinden Cumhurbaşkanı Bayar'ın banka hesabında 103 milyon lira bulunduğuna, Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği arabanın altınla kaplandığından, yüzlerce öğrencinin cesetlerinin kıyma makinesinden geçirildiğine, Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıktığından Menderes ve Bayar'ın, az önce o belgeyi gösterdim, 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırdıklarına kadar yüzlerce deli saçması iftira darbeciler tarafından hazırlanıp CHP yönetimi tarafından dillendirilmiş, yayılmıştır. Bunun yanında dönemin CHP Genel Başkanı, ordumuz başta olmak üzere kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak, devleti işlemez, hizmet üretemez hale getirmeye çalışmıştır."

"CHP Genel Merkezi bugün de iftiranın, yalanın merkezi konumunda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesi ve tercihlerine yönelik düşmanlığın işareti olan bu siyaset tarzının aradan geçen 62 yıla rağmen halen sürdürüldüğünü vurgulayarak, "CHP Genel Merkezi, tıpkı 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi bugün de iftiranın, yalanın, kışkırtmanın merkezi konumundadır. Siyaset üretemeyenler, eser ve hizmet üretemeyenler bugün de fitne üretmenin, nifak üretmenin, yılan dilleriyle siyaseti zehirlemenin çabası içerisindeler. CHP, mevcut Genel Başkan'ın elinde siyasi ahlak yoksunlarının cirit attığı, FETÖ'den DHKP-C'sine kadar terör örgütlerinin melce bulduğu bir provokasyon üssüne dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

İzlenen kavga siyasetinin, 27 Mayıs öncesi uygulanan siyaset tarzının yeni bir sürümünden ibaret olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"62 sene evvel Türkiye'yi derin acılara sürükleyen, demokrasimizi kesintiye uğratan, ülkemize çok ağır bedeller ödeten bu çirkef siyaset tarzının yeniden sahnelenmesine asla izin vermeyeceğiz. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisinin genel başkanı olarak şu ikazı yapmak istiyorum. Buradan Batılı efendilerinin kulaklarına fısıldadığı suflelerle, iktidar serabı gören kifayetsizlere sesleniyorum. Buradan meşru zeminde sivil siyaset yapmak yerine demokrasimize pusu kurmaya niyetlenen sırtlanlara sesleniyorum. Buradan siyaset mühendislikleriyle milletimizin iradesini yönlendirmeye çalışan dikta heveslilerine sesleniyorum. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Türkiye, egemenliğin bilakayduşart millete ait olduğu büyük bir devlettir. Türkiye, ekonomisiyle, dış politikasıyla, vizyonuyla, ufkuyla, tarihiyle, en önemlisi de 85 milyon insanıyla güçlü bir devlettir. Milletin çelikten iradesine kimse zincir vuramaz. Türk demokrasisinin altını kimse oyamaz. Bu milletin hakkını, hukukunu hiç kimse çiğneyemez. Bu millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hiçbir sinsi senaryo bozamaz, bozamayacaktır. Sandık dışında yol arayanlar, daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplamalıdır."

"Tek hayat göstergesi millettir"

Bu ülkede bir daha asla Yassıada'ların kurulmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bu ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'dır." dedi.

Türkiye'nin istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesine göz yummayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sokak terörüyle, baskıyla, tehditle, tedhişle milletimizin tercihlerine ipotek konulmasına asla rıza göstermeyiz. Terör örgütlerine ülkeyi teslim edecek hiçbir pazarlığın hayata geçirilmesine seyirci kalmayız. Bu aziz millete 27 Mayısvari acıları da siyasetin zayıflatılmasıyla ortaya çıkan istikrarsızlığı da terör örgütleri kullanılarak yol açılan güvensizliği de istiklalimize gölge düşüren mandacılık heveslerini de bir daha kesinlikle yaşatmayacağız. Çok açık ve net söylüyorum. Gazete manşetleriyle siyasete ayar verildiği günler artık geride kalmıştır. Terörle, şantajla, baskıyla siyasetin yönlendirildiği günler geride kalmıştır. 15 Temmuz ile beraber artık bu ülkede antidemokratik yöntemlerle iktidara gelme kapıları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Yok 6'lı masaymış yok 7'li masaymış... ya ne yaparsanız yapın, bu masalar sizin için bir hayat göstergesi olmayacak. Tek hayat göstergesi millettir millet, bunu öğreneceksiniz."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'yi siyasi ve sosyal kaosa sürükleme niyetleri tamamen rafa kaldırılmıştır." diyen Erdoğan, 2023'e giden kritik süreçte başta muhalefet partileri olmak üzere herkesin sorumlu davranması, sorumlu siyaset yapması ve basiretle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

251 insanın şehadete yürüdüğü 15 Temmuz gecesini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını da vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun bedelini de ödetmeye kesin sözümüz var, ahdimiz var, bunu da böyle bilesiniz. 2 bini aşkın gazimiz... Biz onları unutmayız ve unutturmayız. Bütün bunlarla beraber, hala işte biz şu anda Irak'ın kuzeyinde, aynı şekilde Barış Pınarı'nda, tüm buralarda da sınırlarımızın 30 kilometre güneyinde yine terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. 'Durmak yok, yola devam.' dedik, aynen devam edeceğiz. 'Biz sessiz çoğunluğun sesi olacağız.' dedik ve sessiz çoğunluğun sesi olduk. İnancına ve değerlerine yönelik saldırılar karşısındaki vakur duruşunu kimse yanlış yorumlamamalıdır. Bu millet Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın diliyle konuştuğu gibi yeri geldiğinde Dadaloğlu'nun, Nene Hatun'un, Sütçü İmam'ın, 15 Temmuz kahramanlarının diliyle konuşmasını da gayet iyi bilir. Hani istiklal şairimiz ne diyor? 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum.' Evet. Bu boynumuz bizim öyle çekmeye gelmez. Hesabını sorar. Bu millet asildir, bu millet müşfiktir, tevazu sahibidir ama sağ yanağına vurunca birilerinin yaptığı gibi sol yanağını çevirmez. Çünkü biz o sol yanağını çeviren korkaklardan değiliz."

"Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz"

"Son söz olarak diyorum ki; Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın" diyen Erdoğan, "Ülkenize ve milletinize ihanet derecesine varan söylemlerinizi, hırslarınızı, davranışlarınızı, provokasyonlarınızı artık bir kenara bırakın. Hayırda yarışacaksanız, eserde, hizmette, projede yarışacaksanız, biz sonuna kadar varız. Ama şerrinizi sürdürecek, çirkefliğe devam edecek, iftira, hakaret ve tehdit yoluyla insanları sindirmeye çalışacaksanız, bu bizim yolumuz, bu bizim yöntemimiz, bu bizim ahlakımız değildir. Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Biz, siz kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sözlerinin salondaki katılımcılar tarafından ayakta alkışlanması üzerine, "Demek ki Demokrasi ve Özgürlükler Adası artık yaslı değil. Değil inşallah. Allah'ın izniyle bu mücadeleyi de hep birlikte zaferle neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 2 No'lu Baro üyelerine, "Daha çok çalışacaksınız ve bu sayıyı, şöyle ileri, ileri, ileri yükselteceksiniz. Geçmişte bu baronun durumunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz değil mi? Şimdi ise artık 2 No'lu Baro, 1 No'lu Baro'nun yerine geçmelidir. Bunun adımını da atmanız gerekir." sözleriyle seslendi.

Bunun için her noktada, 2023, 2053, 2071 dediklerini vurgulayan Erdoğan, "Küresel dalgalanmaların yol açtığı ekonomik sıkıntıları siyasi ajandalarının kaldıracı haline getirmeye çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmak istiyoruz. Bu habis zihniyet mensupları, 15 Temmuz'da nasıl milletimizin irfan ve cesaret duvarına çarptıysa inşallah 2023 Haziran'ında da aynısıyla karşılaşacaklardır. Hiç endişeniz olmasın." dedi.

Erdoğan, 27 Mayıs darbecilerinin kurduğu darağaçlarında son nefeslerini veren şehitleri rahmetle yad ederek, "Atatürk Kültür Merkezi'nde Üstadın anısına yapılmış toplantıya katıldık. ve yağlı urganlarla Üstadın eserlerinin orada nasıl ipe çekildiğini gördük. İnşallah, bu tarihte bir daha tekerrür etmeyecek. Bu ibretleri çok aldık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erdoğan'a, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi davalarına ilişkin hazırlanan kitaplar takdim edildi.

Erdoğan, İstanbul 2 No'lu Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Notlar

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılımcılar, Maltepe ve Yenikapı'dan hareket eden vapurlarla geldi.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer İleri, Leyla Şahin Usta ile Çiğdem Karaaslan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, 27 Mayıs temasıyla hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.

Program, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve Celal Bayar'ın yargılandığı Yassıada'daki mahkeme süreçlerini canlandıran "Söz Milletindir" adlı tiyatro oyununun gösterimi ve katılımcıların Adnan Menderes Müzesi gezisinin ardından sona erdi.

(Bitti)