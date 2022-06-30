Demir Yumruk operasyonunda 310 kişi gözaltına alındı! 20 milyon dolarlık ultra uzun menzilli özel jete de el konuldu

Demir çelik sektöründeki firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalışan ve düzenledikleri sahte faturalarla 3'üncü şahıslar üzerindeki paravan şirketlerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 310'a yükseldi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturmanın neticesinde 10 aylık teknik ve fiziki takip başlatarak 3 ayrı suç örgütünün demir çelik sektöründe faaliyet gösterdiğini tespit etti.

PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Polis ekipleri, söz konusu örgütlerin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozduğunu, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları ve sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıklarını tespit etti.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA 3 SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ DE VAR

Ele geçirilen bilgiler neticesinde harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı 'Demir Yumruk' isimli operasyon başlattı. Operasyonda ilk gün 291 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 310'a yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da bulunduğu belirtildi.

MİLYONLARCA LİRA VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 4 kamyon dolusu belge ve toplam değeri 500 milyon lirayı bulan nakit para, döviz, ziynet eşyaları ve çok sayıda silah ele geçirildi. Firmaların ise düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları belirlendi.

EVCİL, ANKARA EMNİYETİ'NE GETİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan Erol Evcil'in, İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Erol Evcil'in liderliğini yaptığı çetenin ise yöneticileri maddi açıdan zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı belirlendi. Çetenin, bu fabrikaları, taşınmazları haciz olmaması için kiraladığı saptandı. Çeteye ait iş yerlerinde ise 25 milyon lira ele geçirildi. Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Erol Evcil'in uçağı sınıfının en uzun menzile sahip hava aracı.

EVCİL'E AİT JET UÇAĞINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca içlerinde işyeri ve konutların bulunduğu 261 taşınmaza, 8 bin 690 banka hesabına, çeteye ait 327 otomobile ve Erol Evcil'e ait 20 milyon dolarlık jet uçağına el konulduğu belirtildi. Çetelerle bağlantılı 39 firmaya ise kayyum atandığı belirtildi.

SINIFININ EN UZUN MESAFE UÇAN JETİ

Evcil'in uçağı genellikle F900 olarak kısaltılan Dassault Falcon 900, Dassault Aviation tarafından yapılan Fransız yapımı kurumsal bir üç motorlu jet uçağı. 900LX sınıfındaki en uzun mesafe olan 8 bin 895 kilometreyi (4,800 deniz mili) durmadan uçabiliyor. Ayrıca klasik üçlü jet motoru tasarımıyla yüksek rakımlardaki küçük havaalanlarını da kullanabiliyor.

Çok yönlü bir hava taşıtı olmasının yanında yaklaşma hızı çift jet motorlu rakiplerinden daha yavaş olduğu için aynı zamanda en güvenli olarak değerlendiriliyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken ve maksimum 14 yolcu alabilen uçak genellikle Atatürk Havalimanı'nda tutuluyor ve iş insanlarına kiralanıyor.