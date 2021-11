Devasa Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrak direğinde dalgalanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en uzun bayrak direği 115 metre uzunluğu ile Edirnekapı Şehitliği'ne dikildi. Bin 453 metrekarelik ölçüsü ile de göklere çekilen devasa Türk bayrağının açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en uzun bayrak direği 111 metreyle Çamlıca Tepesi'ndeydi. Ancak Edirnekapı Şehitliği'ne ve Ulus TRT Yerleşkesi'ne yapılan 115 metre uzunluğundaki bayrak direği, Çamlıca Tepesi'ndeki direğin tahtını elinden aldı. 115 metre uzunluğundaki direğe, bin 453 metrekarelik ölçüsü ile de devasa Türk bayrağı çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direğin ve asılan bayrağın açılışını Bakan Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

Öte yandan, Edirnekapı Şehitliği ve Ulus TRT Yerleşkesi'nde bulunan bayrakların her birinin ağırlığı 103 ton. Bayrak direklerinin alt çapı 349 santimetre, üst çapı ise 95 santimetredir. Toplam temel ağırlıkları 633 tonu aşmaktadır.

"CUMHURİYET TARİHİNİN İLK YERLİ VE MİLLİ UYDUSU TÜRKSAT 6A'YI 2023'TE UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde, ülkemizin en büyük bayrak direğini Çamlıca tepesine dikmiştik. Bildiğiniz gibi, Çamlıca Tepesi'nde hizmete açtığımız Türkiye'nin en yüksek binasının yanına 111 metre yüksekliğindeki 1000 metrekarelik bayrağımızı göndere çekmiştik. Bugün de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşke'sindeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip olan bayraklarımızın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1453 metrekaredir. Şunu tekrar vurgulamak istiyorum ki; Bizim İstanbul sevdamız, Peygamber muştusu ile başladı. 1453 fethi ile kök saldı. Milli mücadele ile dalları geleceğe, bugünlere kadar uzandı. Bayraklar, ülkelerin en kıymetli sembolleridir. Bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığın, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür. Bizler, milli mücadele yıllarında iç ve dış mihraklarla nasıl mücadele edildiğini bilen bir neslin torunlarıyız. Kimseye minnetimiz olmaz. Kimseden medet ummayız. Düne kadar ülkemizin güvenliği için kullanılan savunma unsurları için dahi dışarıya bağımlıydık. Ancak, AK parti iktidarı ile bu tablo tamamen değişti. Bugün, yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye var. Milli elektrik tren setini üreten, Cumhuriyet tarihinin ilk yerli ve milli uydu projesi olan TÜRKSAT 6A'yı 2023'te uzaya fırlatmak için harıl harıl çalışan ve şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, yeni Türkiye var" diye konuştu.

"BAYRAĞIMIZ 18 MART 2022'DE HİZMETE AÇACAĞIMIZ ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE DALGALANACAK"

Dikilen bayraklardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Edirnekapı Şehitliği ve TRT Yerleşkesi'nde bulunan, 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin her birinin ağırlığı 103 tondur. Bayrak direklerinin alt çapı 349 santimetre, üst çapı ise 95 santimetredir. Toplam temel ağırlıkları 633 tonu aşmaktadır. Direk bileşenleri, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlandı, direk içinden merdivenle yukarı çıkılabiliyor. Bayraklarımız göklere elektrikli motor sistemiyle çekiliyor. Bayraklarımızı, 1453'de İstanbul'un fethinde surlara diktik. 1915'de Çanakkale'de uğruna feda olduk. Kahramanmaraş'ın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in ve İzmir'in kurtuluşlarında dalgalandırdık. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, hiç ama hiç yere düşürmedik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tamamlayıp hizmete açtığımız yatırımlarla bayraklarımızı; Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, İstanbul Havalimanı'nda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de gururla dalgalandırıyoruz. Aynı zamanda; Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde Akıllı otoyollarında, Beğendik, Kömürhan ve daha nice köprülerde, Yüksek Hızlı Tren ve metrolarımızdaki yerli ve milli projelerimizde de bayrağımız ve bağımsızlığımız en büyük ilham kaynağımızdır. Mavi Vatan'da, ihracat rekorları kıran limanlarımızda, asırların projesi Filyos'da, Karadeniz ve Akdeniz'deki doğal kaynak arama gemilerimizde de bayrağımız, dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza ise korku salmaya devam ediyor. Ay yıldızımızı, dünyanın 128 farklı ülkesindeki 335 noktaya gururla taşıyoruz. Uydularımızla uzaya gönderiyoruz. Şanlı bayrağımızı bakın daha nerelerde dalgalandıracağız. 18 Mart 2022'de hizmete açarak, tarihe vefa borcumuzu ödeyeceğimiz Çanakkale Köprüsü'nde. Yerli ve Milli Haberleşme Uydumuz Türksat 6A ile, uzay vatanımızda. Yerli ve Milli Teknoloji ile geçeceğimiz 5G ile, siber vatanımızda. ve tabii Kanal İstanbul'da. ve bunun gibi pek çok projede. Bu duygularla sözlerime son verirken, Çamlıca Tepesi'ndeki, Edirnekapı şehitliğindeki ve TRT Ulus yerleşkesindeki bayraklarımızı saygıyla selamlıyorum. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle anıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN BAYRAK DİREĞİNE ŞANLI BAYRAĞIMIZI DUALARLA ÇEKİYORUZ"

Bayrağın ölçüsüne vurgu yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Fetih şehidi ecdadımızın ebedi mekanı Edirnekapı Şehitliğimiz; nice kıymetlilerimizi; kara, hava, deniz şehitlerimizi, asker ve polislerimiz ile 15 Temmuz Şehitlerimizi de bağrında tutuyor. 115 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine şanlı bayrağımızı dualarla çekiyoruz. Bayrağımızın ölçüsü de 1453 metrekare ifadelerini kullandı.

"4. Levent'ten 3. havalimanına büyük bir eser ortaya çıkmış olacak"

Törene katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise "Milli mücadelenin değişmez unsuru olan bayrağımızın bu bölgelerde olması bizim için gurur verici. Pazartesi günü bakanımızla beraber Türkiye'nin en büyük metrosunun sürüşünü yaptık. Sayın bakanım pilotluğunu yaptı. İnşallah 4. Levent'ten 3. havalimanına büyük bir eser ortaya çıkmış olacak" şekilde konuştu.

(İHA)