Dha istanbul bülteni- 2

YASA DIŞI BAHİS OYNAYANLARA PARA, OYNATANLARA HAPİS CEZASI

* Bilişim Avukatı İlker Atamer,

"Yasa dışı bahis oynamanın cezası da 5 ila 20 bin arası lira para cezası. Kimi durumlarda kişi uzun süredir oynuyorsa, birden fazla dosyadan birden fazla ceza almak durumunda kalacaktır"

"Yasa dışı bahis oynatmanın niteliğine göre 4 ila 6 yıl ya da 3 ila 5 yıl arası hapis cezaları ve ayrıca para cezası söz konusu"

* İddaa bayii sahibi Vahdettin Güven,

"İnsanları direkt kandırıyorlar. İnsanlar oralara gidip kandırılmasın, aldatılmasınlar. Aracılar var, parayı hep alıyorlar ve maç veriyorum diye insanları kandırıyorlar"

* 2018 yılında yasadışı bahis operasyonlarında bin 151 şüpheli yakalanarak, 31 milyon 859 bin liraya el konuldu. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bin 857 kişiye ise 10 milyon 62 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ- Olgucan KALKAN - Özgür KABAN- - TÜRKİYE'de yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yüksek oranda cezalar var. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında yasadışı bahis operasyonlarında bin 151 şüpheli yakalanarak, 31 milyon 859 bin liraya el konuldu. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bin 857 kişiye ise 10 milyon 62 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR RİSKTİR"

Bilişim Avukatı İlker Atamer, yasa dışı bahis oynatmanın 4 ila 6 yıla kadar hapis cezası, oynamanın ise 5 ila 20 bin liraya kadar da para cezası olduğunu belirterek, "Yasa dışı bahis oynatılması ve oynanması başlı başına bir suç" dedi. Savcılık ve polisin yasa dışı bahisle ilgili çok sıkı çalışmalarının olduğunu kaydeden Atamer, yasa dışı bahis sitelerindeki dolandırıcılık konusunda ise, "Yasa dışı bahis sitesinin sahibini bilemezsiniz, sitede bir iletişim adresi olmaz varsa da sahtedir. Yasa dışı sitelerde bahis, oyun oynanması çok büyük bir risktir" ifadelerini kullandı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yasadışı bahis konusunda özellikle internet ortamının tercih edildiğini belirten Bilişim Avukatı İlker Atamer, "Yasa dışı bahis oynatmanın niteliğine göre 4 ila 6 yıl ya da 3 ila 5 yıl arası hapis cezaları ve ayrıca para cezası söz konusu. Yasa dışı bahis oynamanın cezası da 5 ila 20 bin arası lira para cezası. Kimi durumlarda kişi uzun süredir oynuyorsa, birden fazla dosyadan birden fazla ceza almak durumunda kalacaktır" dedi.

"HESAP HAREKETLERİNDEN TESPİT EDİLİYOR"

Yasa dışı bahis oynatan veya oynayan kişilerin kolay tespit edildiğini söyleyen Atamer, "Yasa dışı bahis oynatan veya aracılık eden kişilerin yakalanması üzerine bu kişilerin banka hesap hareketleri, soruşturma makamları, savcılık ve polis tarafından inceleniyor. Aracıların, para gönderdiği veya para aldığı kişiler de şüpheli kapsamına giriyor. Bu kişilerin tespiti bu şekilde oluyor. Kaçak bahis faaliyetleri ağırlıklı olarak internette olsa da bazen mahalle aralarında kahvehane olarak tabir edilen yerlerde de yasa dışı bahis oynatıldığını biliyoruz. Bunlarda aynı kanun kapsamında suç niteliği taşıyor. Yasa dışı bahis oynatılması ve oynanması başlı başına bir suç" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULAN KİŞİLER VAR"

Atamer, "Gerçekten sadece oyuncu olduğu halde, para trafiğinin yoğun olmasından dolayı oynatıcı ya da aracı gibi şüphe altında kalıp, mahkeme kararıyla banka hesaplarına bloke konulan, yurt dışına çıkış yasağı konulan kişiler de var" dedi.

YASA DIŞI BAHİS DOLANDIRICILIĞI TAKTİKLERİ

Yasa dışı bahis yoluyla çok sayıda kişinin dolandırıldığını da anlatan Atamer, "Bir de bahis yoluyla dolandırıcılık dediğimiz bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan bir dolandırıcılık türü de var. Bu nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Bununla ilgili de çok sayıda kişinin mağduriyeti söz konusu. Örneğin, yasa dışı bir bahis sitesi vatandaşa para kazandığını, ama bu parayı alması için kendilerine vergi veya masraf adı altında para yatırmaları gerektiğini söyleyip, kişilerden para alarak ondan sonra da vaat ettiği paraları ödemeyerek dolandırıcılık yapmaktadır" şeklinde konuştu.

"NEDEN YASA DIŞI BAHİSİN SUÇ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Ceza olan çok sayıda kişi var. Bize günde en az 5-10 kişi yasa dışı bahisten dolayı ceza aldığı için e-mail atan kişiler var" diyen Atamer, "Neden yasa dışı bahis oynamanın suç olmadığı düşünülüyor? 'Ben sadece oynuyorum, oynatmıyorum, bu ciddi bir eylem değil' gibi bir akıl yürütme yapılıyor olabilir. Ama hukuk ve kanunlar öyle değil. Kanun açıkça devletin izin vermiş olduğu ruhsatlı, izinli bahis siteleri dışında diğer bütün izinsiz kaçak bahis sitelerinde oyun oynamanın suç olduğunu açıkça kanunda ifade etmiştir. Bu cezalar da aktif ve yoğun şekilde uygulanmaktadır. Kişilerin bu alana bir ilgisi varsa, kendilerini oynamaktan alıkoyamıyorlarsa, en azından devletin izin verdiği yasal, ruhsatlı, izinli bahis sitelerinde oyun oynarlarsa, hem böyle bir yaptırımla karşılaşma riskini ortadan kaldırmış olurlar hem de bu kazandığı paralar vergilendirilmiş olduğu için devlette bu işten kazançlı çıkar. Benim genel olarak tavsiyem bu" diye konuştu.

"YASA DIŞI SİTELERDE BAHİS OYNAMAK ÇOK BÜYÜK BİR RİSKTİR"

Bahis ve kumar dolandırıcılığı ile ilgili taktikler olduğunu söyleyen Atamer, "Bu tür hileli sitelerde önce bir miktar kazanmasına fırsat verip, güven oluşturup ardından bu kişileri dolandırmaktadırlar. Bir kişi oyun sürekli kaybederse tekrar oynamayı tercih etmez. Bu psikolojiyi bildikleri için arada bir mağdurların para kazanmasına yol verip, ardından da onları dolandırmaktadırlar. Kişi oynamamaya karar verince de bu kez kişiye mesaj atıp, 'bonus, ücretsiz kredi' adı altında ağlarına çekmeye çalışmaktadırlar. Vatandaşların bunlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Yasa dışı bahis sitesinin sahibini bilemezsiniz, sitede bir iletişim adresi olmaz varsa da sahtedir. Yasa dışı sitelerde bahis, oyun oynanması çok büyük bir risktir" dedi.

Atamer, legal bahis sitelerinin biraz daha özendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ben bunun biraz arz-talep dengesi içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Legal bahis sitelerinin biraz daha özendirilmesi ve kazanç oranlarının biraz daha cazip hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar kimi zaman bunun suç olduğunu bilmediği için bu yasa dışı bahis sitelerine yöneliyor" ifadelerini kullandı.

"SON 10 YILDA ÜLKEMİZ YASA DIŞI BAHİS NEDENİYLE ÇOK ZARAR GÖRDÜ"

Yasa dışı bahisle ilgili İddaa bayii sahipleri de değerlendirmelerde bulundu,

İddaa bayii sahibi Vahdettin Güven illegal bahis oynatan kişilerin insanları kandırdıklarını vurguladı

Güven, "İllegal bahis yapan kişiler 'oranlar yüksek ve daha cazip oyunlar var' diye insanları alıştırdılar. Daha cazip oyunların, insanları daha cazip bir duruma düşüreceğini sanıyorlar. Ancak şimdi yeni yasa gereği oradaki tüm oyunların tamamı yasal olacak. İnsanları çok kandırdılar. Hatta geçen gün bir arkadaş para kazanmış. O'na, "yüzde 10 vergisini şu hesaba yatır paranı yollayalım" demişler. Arkadaş da hesaplarına yüklü bir para yatırmış. Ancak o para da gitmiş ve bir daha da hesaplarına ulaşamamış. İnsanları direkt kandırıyorlar. Bu oyunlar, yasa dışı oyunların tıpa tıp aynısı olacak, 28 Ağustos Çarşamba gününden itibaren başlayacak. İnsanlar oralara gidip kandırılmasın, aldatılmasınlar. Aracılar var, parayı hep alıyorlar ve maç veriyorum diye insanları kandırıyorlar.

İsmini vermeyeyim, geçen gün Beşiktaş'ta birini 70 bin lira borçlandırmışlar, silahlı üç kişi gelip adamı tehdit etti. Annesinin altınlarını bozdurdu ve paralarını verdi. Ben bunlara da şahit oldum. Sonra bir çocuğun annesi geldi ve, 'Çocuğumu 17 bin lira borçlandırdılar, ne yapacağım? Tehdit ediyorlar' dedi. Bu tip olaylarla da karşılaşıyoruz"

"10 YILDA 40 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YURT DIŞINA PARA ÇIKMIŞ"

"Buraya aktarılan paralar direkt terör örgütlerine gidiyor, bunu da çok iyi bilin, bunlara kanmayın. Oradaki oyunların tamamı yasal olarak Türkiye'de dönecek. Duyduğum kadarıyla son 10 yılda 40 milyar doların üzerinde yurt dışına para çıkmış. Hatta bundan 6-7 sene önce dükkanın önüne 12 kişi geldi ve ellerinde birer poşet vardı, 12 poşet para vardı şahit oldum. Yurt dışına giden çok büyük bir para sirkülasyonu var. Son 10 yılda ülke çok zarar gördü, insanlardan ve iştirakçilerden ricam; kesinlikle oralarda oyun oynamasınlar. İlla oynayacaklarsa yasal sitelerde oynasınlar, oralarda da istediklerini bulamazlarsa hiç oynamasınlar. Hep bunu söylüyorum, illa orada oynayacaksın diye bir kural yok, kimse oradan parasını alamıyor ve alamayacak, başları da belaya girecek.

İştirakçiler kaçak olan sitelere değil, yasal olan sitelerde oyun oynarlar. İnsanları elektronik ortamda alıştırdılar, orada yasa dışı sitelere girmek daha kolay oluyor. Bütün iştirakçilerin en büyük sıkıntısı; oranların yasa dışı bayii sitelerinin seviyesine yakın olması. Ona yakın olmadığı sürece tüm iştirakçiler tekrar orada oynarlar. Önerim, oranların kesinlikle yasa dışı sitelere yakın olması, bu yapılırsa kesinlikle o riski almazlar."

"İNSANLAR ORANLARI AZ BULDUKLARI İÇİN ÇOĞU ZAMAN YABANCI SİTELERE GEÇİP MAĞDUR OLUYORLAR"

Bir vatandaş ise insanların yasa dışı bahis sitelerinde mağdur olduklarını belirterek, "Daha önce birkaç kez illegal bahis oynadım. İnsanlar oranları az buldukları için çoğu zaman yabancı sitelere geçip mağdur oluyorlar. Bunu gerçekten kazanabilecekleri bir sistemde oynamak onları daha da teşvik edebilir. Mağduriyet yaşayan arkadaşım olmadı fakat legal olmayan bir şekilde, yurt dışı kaynaklı mı bilmediğim bir şekilde oynayan oldu" şeklinde konuştu.

"BİZDEKİ BAHİS ORANLARI DÜZELTİLİRSE İNSANLARIN YASA DIŞI BAHİSE İLGİLİ KESİLİR"

Bir diğer vatandaş da, bahis oranlarının yükseltilmesi halinde legal bahise ilginin artacağına vurgu yaparak, "Legal yollardan bahis oynuyorum, illegal oynamadım. Çoğunun kredi kartları çoğaltıldı, kart bilgileri kullanıldı, paraları verilmedi, yatırdığı paralar boşa gitti. Bunları yaşayan çok arkadaşım var. Kuşkusuz, legal bahiste oranlar düşük ve aslında insanları biraz daha illegale yönlendiren nokta bu. Oradaki bahis oranlarının yüksek olması. Bizdeki bahis oranları düzeltilirse insanların yasa dışı bahise olan ilgili kesilir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat röportaj

Bayii sahibi Vahdettin Güven'le röportaj

Vatandaşlarla röportaj

Bahis oynayan vatandaşlardan detaylar



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2 - YASADIŞI BAHİS UYUŞTURUCU BATAĞI GİBİ; TUZAĞA DÜŞEN MAĞDUR ANLATTI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,

"Uyuşturucu gibi bir hastalık, bağımlılık. Bunu bilen sanal bahis şebekeleri aynı uyuşturucu satıcılarının taktiğini uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar"

Mağdur A.D.

" Kurye bir arkadaşım vardı, motorunu sattı bir sene yürüyerek kuryelik yaptı. Kapıcı bir arkadaşım vardı, apartmandan topladığı aidatları yasadışı bahse kaptırdı ve işinden oldu. Evini, arabasını kaybeden arkadaşlarım oldu"

"Yasadışı bahiste yüksek miktarda para kazandığınızda sizin üyeliğinizi iptal edip paranızı vermeyebiliyor. Hakkımızı arayamıyoruz"

Haber: Gülseli KENARLI - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Harun UYANIK/ İstanbul DHA - YASA dışı bahis siteleri hemen her gün yüzlerce kişiyi ağına düşürüyor. 'Bonus' denilen küçük miktarlarda para kazandıranlar zamanla kumar batağına dönüşüyor. Kumar uğruna bütün varlığını kaybedenler var. Bahis siteleri üzerinden dolandırılanlar ise şikayetçi olmaktan kaçınıyor çünkü kumar oynadıkları için para cezasına çarptırılıyorlar.

50 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bu sitelere girmeyin" diye uyardı. Ağaoğlu, "Uyuşturucu gibi bir hastalık, bağımlılık. Bunu bilen sanal bahis şebekeleri aynı uyuşturucu satıcılarının taktiğini uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar" dedi.

Ağaoğlu, sistemi uyuşturucu şebekelerine benzetiyor. Ağaoğlu, "Uyuşturucu gibi bir hastalık, bağımlılık. Bunu bilen sanal bahis şebekeleri aynı uyuşturucu satıcılarının taktiğini uyguluyorlar. Nasıl uyuşturucu satıcıları başlangıçta çok ucuz ya da ücretsiz veriyorlar, benzer taktiği uyguluyorlar. Kumar siteleri ücretsiz bonus ile başlatıyorlar, ilk başladığında da kazandırıyorlar, hatta hesabına para gönderiyorlar. Şu anda ülkemizde yaklaşık 5 milyon insan yılda ortalama 10'ar bin dolar para kaptırıyor, 50 milyar dolarlık bir pasta. Bu tehlikeli gidişe mutlaka dur denilmesi lazım. Ancak en başta tüketiciler bilinçli olacaklar, bu tür sitelere girmeyecekler" dedi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ VERİYORLAR

Ağaoğlu, "O kadar riskli ki; kendileri bu siteye giriyor, kimlik bilgilerini, banka kartlarını kullanıyorlar. Hatta kimlik fotokopilerini veriyorlar. Yarın savcılar, hakimler bunların peşine düştüğünde, o hesaba yani kumar oynayan kişinin hesabına para geldiğini tespit edelerse hesabı böke eder, kişiyi de gözaltına alabilirler. Sadece maddi olarak değil cezai olarak da risk altındalar" dedi.

CEZALAR KORKUTUYOR

Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler bu illegal şebekeye karşı hak aramaktan korkuyor. Bunlar uluslararası çalışıyorlar, genellikle merkezleri Kıbrıs, Ukrayna oluyor. Tüketiciyi bu uluslararası şebeke tehdit ediyor bu şekilde, hem de yasalar tehdit ediyor. Vatandaş 'ben şikayet etmeye gittim oynayana da, oynatana da ceza var' diyor. Zaten bunu şebeke elemanları da söylüyorlar 'bizi şikayet etme sen de yanarsın' diye. O nedenle yasal bir düzenlemeyle kumar oynadığını ihbar edenler yani kumar oynatanların yakalanmasına katkı sağlayanlar cezadan muaf tutulmalı" dedi.

BANKALARA DA İŞ DÜŞÜYOR

Aydın Ağaoğlu, bu konuda bankalara da iş düştüğünü belirterek, "Kumar sitelerinde bazı bankalar kartlarını kullandırmıyor. Bunu bazı bankalar maalesef yapmıyorlar. Kumar oynayanlar bir süre sonra 'doldur-boşalt' yöntemiyle ya da 'oltalama' da diyebiliriz; biraz kazandırıp daha sonra kaybettiriyor. Kazanırken, 'biraz daha kazansam' hırsıyla bu cazip ortama girip adeta büyülenmiş gibi tüketici binlerce lira borçlanıyor. Kimisi de bu borcu, bankalara, akrabalar, tefecilere yapıyorlar. Ödeme imkanı kalmayınca da umutsuzca tekrar kumara dönüyorlar. Çünkü tek çıkış yollarını orası olarak görüyorlar" diye konuştu.

TÜKETİCİ HAKKINI NASIL ARAYACAK?

Ağaoğlu, "Vatandaş hakkını nasıl arayacak? Arayamaz. Kanuna gittiğinde kendisi de suçlu, bankaya gittiğinde 'bilerek yaptın' diyecek, devlete gitse ceza kesecek, şebekeye gitse tehlikeli yani malına zarar verdi, canını da tehdit ediyor. Burada alınacak tedbir; anayasanın 172. maddesi uyarınca sanal kumar oynatanlarla ilgili cezalar artırılacak, ihbar eden kişi kumar oynamış bile olsa cezadan muaf bırakılacak. Ceza uygulanmayacak kumar oynadığı için yani itirafçı olacak" dedi.

"5 BİN LİRA İLE 25 BİN LİRA ARASINDA BİR PARA CEZASI"

Aydın Ağaoğlu, kumar oynayanlara verilen para cezası konusunda ise, "Şu anda para cezası var. Bunlar ceplerinde para olsa tekrar kumar oynayacaklar. Para cezası değişkenlik gösteriyor 5 bin lira ile 25 bin lira arasında bir para cezasına çarptırılıyor. Ama bunlar para bulsa yine kumar oynayacaklar" şeklinde konuştu.

MAĞDUR ANLATTI

Yasa dışı bahis tuzağına düşen A.D. yaşadıklarını anlattı. A.D. "Yasadışı bahis sitelerine rahatlıkla erişim sağlayabiliyorsunuz. Onların ATM'cileri vardır. Onların hesabına para göndererek hesabınıza para yükleyebiliyorsunuz. Yasadışı bahiste yüksek miktarda para kazandığınızda sizin üyeliğinizi iptal edip paranızı vermeyebiliyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Bu yasadışı bahsi bazıları mahalle aralarında oynarken bazıları internet siteleri üzerinden oynuyor. İnternet üzerinde oynanan sitelerde dediğim gibi ATM'ciler üzerinde oynanıyor. Kişilerin hesabına para yatırarak bağlı bulunduğunuz siteye paranın yatırıldığını bildirerek hesabınıza para yüklüyorlar. Yasadışı bahis sitelerinin bazılarında kampanya yaptıklarını söyleyerek tamamen tuzak kuruluyor. Bonus, kaybedince yüzde 50'si iade gibi şeyler üyelik yapılanan kadar oluşan bir sistem. Üyeliğiniz yapıldıktan sonra böyle bir sistem yok. Tamamen kandırmaca" dedi.

"EVİNİ, ARABASINI KAYBEDEN ARKADAŞLARIM OLDU"

"Ben genelde internet üzerinden de ve mahalle aralarında da oynadım. 300-500 gibi meblağları veriyorlar ama 2-3 bin lira olunca üyeliğinizi iptal ediyorlar" diyen A.D. "Hiçbir şekilde hakkınızı arayamıyorsunuz. Bir çok arkadaşımın yuvası yıkıldı. Kurye bir arkadaşım vardı, motorunu sattı bir sene yürüyerek kuryelik yaptı. Kapıcı bir arkadaşım vardı, apartmandan topladığı aidatları yasadışı bahse kaptırdı ve işinden oldu. Evini, arabasını kaybeden arkadaşlarım oldu. Tefecinin eline düşen arkadaşlarım oldu. Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. İnternet dışında genelde mahalle aralarında Araba kiralama, kahvehane yada emlakçı adı altında mekanlarda oynanıyor. Yasal oynanan bahis gibi fiş sistemi var. Kupon veriyorlar. Kendi sistemlerini kurmuşlar" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Ağaoğlu ile röportaj

Mağdur ile röp.

Detaylar

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3- BEYOĞLU'NDA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK PENCEREDEN DÜŞTÜ; BURNU ÇATLADI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda, bir binanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden sokağı izlemek isteyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Kafa üstü yere çakılan çocuğun şans eseri sadece burnu çatladı.

Olay, Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mehmet Aytuğ, annesi mutfaktayken, ikinci kattaki evlerinin penceresini açarak dışarıyı izlemek istedi. Sandalyeye çıkarak pencereyi açan Mehmet Aytuğ, bu sırada dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten kafa üstü yere çakılan çocuğun, şans eseri sadece burnu çatladı.

Düşme sesini duyarak dışarı çıkan anne, oğlunun yere düştüğünü görünce kısa süreli baygınlık geçirdi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Aytuğ'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokakta bakkal dükkanı işleten Birol Küçükosmanoğlu "Ben dükkanda otururken komşuların bağırtısını duydum. Dışarıya çıktım ikinci kattan bir çocuk düşmüş. Müdahale ettim, çocuğu kucağıma aldım. Komşulara 112 ve polise haber verin dedim. Sağlık ekipleri geldi, çocuğu hastaneye götürdü. Annesinden öğrendiğime göre çocuğun burnunda hafif çatlak varmış. Çok şükür sağlığı iyiymiş. Kafa üstü düşmüş kafası biraz zedelenmiş. Annesi de baygınlık geçirdi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulanstan görüntü

-Yaralı çocuğun ambulanstan çıkartılıp hastaneye götürülmesi

-Çocuğun annesinden görüntü

-Hastaneden genel ve yakın detaylar

-Çocuğun düştüğü evden detay görüntü

-Çocuğun düştüğü pencereden görüntü

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Birol Karaosmanoğlu ile röportaj

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4- SULTANGAZİ'DE BEKÇİLERDEN KAÇARKEN KAZA YAPAN MİNİBÜSTEN 45 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Emin YEŞİL/ - İSTANBUL'da bekçilerin 'dur' ihtarı sonrası kaçmak isterken kaza yapan minibüsten 45 kaçak göçmen çıktı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçileri gören sürücü, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Sürücü, minibüsü bekçilerin üzerine sürmesi üzerine aracın lastiklerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şüphelinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaza yaptı. Direksiyon başındaki şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Minibüsün bulunduğu noktaya takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler minibüsün içini kontrol ettiğinde, 45 kaçak göçmen karşılaştı. Minibüsten çıkan 45 kaçak göçmenin polis aracına bindirilmesi mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yakalanan kaçak göçmenler, olay yerine gelen başka bir minibüsle Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sorguya alınan kaçak göçmenlerin, 18-52 yaşları arasında Bangladeş ve Pakistan uyruklu oldukları anlaşıldı. Göçmenlerin, polis merkezindeki ifadelerinde kaçakçılara Yunanistan'a götürmeleri karşılığında kişi başı 200 TL verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Kaza yaparak duran minibüsten detaylar

-Kaçak göçmenlerin polis aracına bindirilişi

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri

(AKTUEL)

-Mahalle sakini ile röportaj

-Olay yerinden detaylar

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5- AVCILAR'DA İLGİNÇ OLAY; HERKES ONU ARARKEN O BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'nde iskeleden bir kişinin intihar amaçlı koşarak denize atladığı, 5 dakika kadar açığa yüzdükten sonra kulaç açmayı bıraktığı ihbar edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ve iskelenin çevresinde el fenerli arama başlattı. Polis, görgü tanığı olta ile balık avlayan kişiler ile bölgede bulunan Z. D. ve yanında bulunan E.Ö. adlı genç kadınların verdiği bilgiye dayanarak aramalarına başladı. Gece karanlığında aramaların istenen sonucu veremeyeceği göz önüne alınarak Sahil Güvenlik'e de bilgi verildi. Görgü tanıklarından Z.D. adlı genç kız, Enser adlı soyadını bilmediği kişinin kendisini sevdiğini söyleyerek arkadaşlık teklif ettiğini, kendisinin olumsuz yanıt vermesi üzerine bu kişinin elbiseleri ile denize atladığını, gözden kayboluncaya kadar denizin açıklarına doğru yüzdüğünü söyledi.

Sevk edilen Sahil Güvenlik'e ait iki tekne denizde projektörlerle arama başlatırken yaklaşık 25 dakika sonra kıyafetleri ıslak bir kişi, kıyıdaki iskeledeki emniyet şeridini kaldırarak geldi. Bu kişi, aramalara son verilmesini isterken, denizde bir süre yüzdükten sonra iskeleye 200 metre ileride bulunan kayalıklardan karaya çıktığını söyleıi. Kimliğinin Enser Cimşit olduğu belirlenen kişi polislere, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak amacıyla suya atladım" dedi. Cimşit, ekip aracına alınırken, gerekli işlemler için sağlık raporu alındıktan sonra işlemlerin tamamlanması amacıyla polis amirliğine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisler araçları sahilde

-Polisler el feneri ile iskele altında arama yaparken

-Polis, iskeleye güvenlik şeridi çekerken

-Sahilde toplananlar gelişmeleri izlerken

-Sahil güvenlik tekneleri bölgeye gelirken

-Denize atlayan kişi iki genç kız ve polislerle iskeleden araçlara doğru gelirken

-Genel görüntüler

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6- FINDIKZADE'DE MİNİBÜS TRAMVAY YOLUNA GİRDİ; SEFERLER DURDU (2)

Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Kaza nedeniyle Fındıkzade-Çapa arasındaki seferler bir süre aksadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.

Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan minibüs

-Bekleyen tramvay

-Yürüyenler

-Detaymar

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7- HİNDİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE KEŞMİR PROTESTOSU

Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği'nce yapılan çağrının üzerine, 'Keşmir' bölgesinde yaşayan Müslüman nüfusun, iddiaya göre Hindistan tarafından çeşitli işkencelerle zulme uğratıldığı gerekçesiyle Hindistan'ı protesto etmek isteyen bir grup, saat 21.00 sıralarında Şişli 'de bulunan Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde çeşitli dövizler ve Hindistan bayrakları taşıyan eylemciler, "İstanbul'dan Keşmir'e, direnişe bin selam" şeklinde sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Anadolu Gençlik Derneği adına bir de basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında, "Ülkemizde büyük bir kısmının bilmediği, tanımadığı Keşmir'i ve Keşmir zulmünü anlatacağız. Keşmir'in geleceğine Keşmir halkı karar verecektir. Keşmir; Pakistan, Hindistan ve Çin arasında yer alan, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir bölgedir. Keşmir, Birleşmiş Milletler'in çözülmemiş sorunlar listesindedir. Keşmir sorunu nedeniyle Hindistan ve Pakistan arasında üç kez savaş yaşanmıştır. Bugün Keşmir topraklarının büyük bir kısmı Hindistan işgali altındadır. Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte Keşmir'de insani bir kriz kapının eşiğindedir. Hindistan, aynen İsrail gibi Keşmir'deki demokratik yapıyı lehine çevirmeye çalışmaktan vazgeçmelidir" ifadelerine yer verildi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Eylemci grup

Protestolar

Basın açıklaması

Genel ve detaylar