DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

ÇATALCA VE SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI

Savaş ATAK - İstanbul

İstanbul'da Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı başladı. İBB'den yapılan açıklamada, Çekmeköy ve Şile 'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi.

METEOROLOJİ: PERŞEMBE GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini Perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın Çarşamba günü parçalı bulutlu, Perşembe ve Cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7; Salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece; Çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece; Perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece; Cuma günü en düşük, 1 en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

BARAJLARDA DOLULUK ARTTI

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.

Görüntü Dökümü:

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-Çatalca Kar yağışı

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2 - ÇAKARIN YERİ DEĞİŞTİ, ÇİLESİ TEKRAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü. DHA ekipleri, İstanbul'un bir çok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araçları takip etti. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler köprüsü Altunizade'de denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü "Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı" iddiasında bulundu.

KİMLER "ÇAKAR" KULLANABİLİYOR

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Trafik ekiplerinden görüntü

-Tepe lambası açık araçların durdurulması

-Kimlik ve belge kontrolü yapması

-Tepe lambası yanan araç sürücüsüne ceza yazılması

-Polisin sürücüye hangi ceza işlem yaptığını söylemesi

-Sürücü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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3 - - ARAÇLAR ARTIK YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE ÇEKİLİYOR

- İstanbul'da artık her noktadan araç çekilemiyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu , yeni yönetmelikle ilgili uyarıda bulundu.

Çekilen araç sayısında azalta olduğu belirtilirken araçları çekilenler gerekçeleri anlattı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ -Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul, DHA - HATALI park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" derken araçları çekilenler de açıklamalarda bulundu.

Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. maddesine göre, başka araçların giriş çıkışı engelleniyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışı engelleniyorsa, sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının, emniyetin, itfaiyenin araçlarının giriş çıkışları engelleniyorsa ve yaya geçitleri üzerindeki araçları çekilir. Ancak bu durumlar söz konusu değilse, park yasağı uyarısı olsa bile araçlar çekilmez, sadece hatalı park cezası kesiler. Bütün bunlara rağmen aracınız çekilerek otoparka götürüldüyse, masrafları, ikamet ettiğiniz ilçenin ya da çekicinin bağlı olduğu kuruluşun bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki tüketici hakem heyetine başvurarak geri alabilirsiniz. Yönetmeliğe aykırı çekilen araçlar tüketici kanuna göre ayıplı hizmet sınıfına giriyor.

ÇEKİCİLERİN YETKİ ALANLARI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu,, "Her park yasağını ihlal eden araç çekiciyle kaldırılıp götürülemez. Çekicinin bir amacı var; ya trafiği engelliyordur onu rahatlatacak, ya başka araçların giriş çıkışını engelliyordur, ya da toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafededir. Bunlar yasayla düzenlenmiş. Biz bu konuda tüketiciler olarak tepkimizi ortaya koyunca, İçişleri Bakanlığı da genelge yayınladı. Aslında genelgede mevzuata uyun diyordu. Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. madde kamu binalarının giriş çıkışlarını, okulu, yaya geçitlerini, kavşakları işgal etmenin yasak olduğunu, buralarda park etmiş araçların hem park cezası uygulanıp, hem de kaldırılması gerektiğini öngörüyordu. Bir park yasağı var ve orada park etmiş araçlar trafiği engellemiyor. Onların oradan kaldırılmasının hukuki dayanağı yok. Bunu geçmişte Trafik Vakfı yapıyordu, şimdi derneği yapıyor. Yani hamam aynı hamam tellaklar değişti lakin kural değişmedi. Onların kuralı vatandaşın gözünde adeta para kazanmak için o mekanik kollarla aracı kaldırıp götürmek" dedi.

"HER ARACI KALDIRIP GÖTÜREMEZSİN"

Ağaoğlu, "Çekicilerin araç çekme yetkisi yoktu, yetki trafik polisindedir. Trafik polisi de nerenden araç çekilip, çekilmemesi gerektiğini bilmek durumundadır. Karayolu Trafik Yönetmeliği 119. Madde açık; başka araçların giriş çıkışını engellemiyorsa, toplu taşıma araçlarının duraklarına 15 metre mesafede, dönüşlerde, ikinci sıra park ederek trafiğin akışını engellemiyorsa o araç çekilmez. Sağlık kuruluşlarının, kamu binalarının emniyetin, itfaiyenin araçlarının da giriş çıkışlarını engelleyen araçlar çekilecekler, yaya geçitleri üzerindeyse çekilecektir. Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin. Burada park yasağı var mı yok? Ama yangın musluğu var. İşte bu park yasağıdır. 5'er metre iki taraftan park eden araçlar kaldırılır götürülür. Kaldırılıp da götürülmesinde yarar vardır. Allah korusunun ani bir yangın çıksa bunların sürücüleri mi aranacak. İtfaiye yanaşıp buradan su takviyesi alacak ama her park yasağı olan yerde araç kaldırılıp götürülemez. Ona sadece park ihlal cezası yansıtılır" diye konuştu.

YASAK TABELASINA RAĞMEN TRAFİĞİ ENGELLEMEYEN ARAÇLAR KALDIRILAMAZ

Aydın Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir. ve almalıdır da. Çünkü Karayolları Trafik Yönetmeliği 119. maddeye aykırı olarak çekilmiş bir araç var ortada, haksız yere bu çekilmeden dolayı ödenmiş bir bedel var. Ayıplı hizmet sunulmuştur, ayıplı hizmetin ortaya çıkardığı zararı da hizmeti ayıplı sunan ödemek zorundadır. 90 lira çekici ücreti, 12 lira da park ücreti alıyorlar. Ama bu işi ticarete çevirmiş bazı çekicilere trafik polislerinin göz yummaması lazım. Çünkü çekicinin, tek başına çekme yetkisi yok. Oradaki trafik polisi karar verecektir. Trafik polisleri de kuralları, yönetmelikleri bilen kişilerdir" şeklinde konuştu.

HATALI PARKLANMA YAPAN SÜRÜCÜLER KONUŞTU

Hatalı paklanma yapan özellikle otobüs durakları, yaya geçitleri üzerine park eden ve ana arterlerde çift park sırası yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, çekiciler tarafından alınıyor. Çekilen araçlar, Yediemin Otoparklarına getiriliyor. Aracı Kadıköy Haydarpaşa Yediemin Otoparkı'na getirilen bir sürücü, "Yeldeğirmeni Mahallesi var Kadıköy'de. Orada mahalle ortasında park yerine koymuştum. Ama söylendiğine göre okulun karşısında bir yaya yolu var. O yaya yolunun karşısına koymuşum ama orası mahalle arası. Orada cepler var, o cebe koymuştum oradan çekilmiş." dedi. Sürücü, mobil uygulama sisteminden bakıldığında aracının yaya geçidinin üzerinde olduğunu görünce, "Dediğim gibi mahalle arası orası, yıllardır insanlar oraya koyuyor. Hiçbir çekici oradan aracı almıyordu. Orada cep var zaten. Bilmiyorum, ilk defa başıma geldi. Orada aracımı ararken bazı kişilerle konuştum. Bu sıralar bayağı yoğunlaştığını ve bazı yerlerden çekildiğini söylediler araçların." diye konuştu.

Aracını almak için otoparka gelen bir başka sürücü ise, "Aracım Kadıköy Muhtarlığının oradan Acıbadem tarafında çekildi. Hatalı park yaptım mı, bilmiyorum. Çünkü bugün karne günü olduğu için çok yoğun bir kalabalık vardı. Etrafında 3 tur attım, park yeri bulamayınca boş bulduğum bir noktaya park ettim. Yayaların geçişini engelleyecek bir pozisyonda olduğunu zannetmiyorum." dedi. Sürücü, mobil uygulamadan aracının yaya geçidinin üzerinde park halinde olduğunu görmesi üzerine ise, "Gayet faydalı olmuş. Aracı gördüm şu anda. Daha iyi olmuş oldu, çünkü hava yağmurlu yürüye yürüye git gel insan zorlanıyor tabi." şeklinde konuştu.

SÜRÜCÜLER MOBİL UYGULAMA İLE HATALI PARKLANMALARINI GÖREBİLİYOR

İSTMOP, yani İstanbul Araç Çekim Sorgulama uygulamasını akıllı cep telefonlarına indiren sürücüler, plakalarını yazdıklarında çekilen araçlarının hangi otoparkta bulunduğu ve neden çekildiğini fotoğraflı bir şekilde bulabiliyor. Ayrıca ne kadar ceza ödeyeceklerini de bu uygulama ile öğrenebiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Aydın Ağaoğlu ile röportaj

-Park halindeki araçlar

-Park yapılmaz tabelası

-Yangın musluğu

-Kadıköy Haydarpaşa Yediemin otoparkından görüntüler

-Muhabir anonslar (Gamze Şimşek)

-Araçların çekiciyle getirilmesi

-Aracı çekilen sürücüler ile röp.

-Genel ve detay

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4 - ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ OFİSİNDEKİ MÜHÜR 67 GÜN SONRA SÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemal YURTTAŞ İstanbul DHA

Karaköy 'de 11 Kasım'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.

11 Kasım günü Beyoğlu Karaköy'de ofisinin olduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinin mühürü söküldü. Olaydan 67 gün sonra ofise gelen yetkililer mühürü söktü.Mühürün sökülmesiyle ofise giren bazı kişiler içeriden aldıkları malzemelerle gitti. Karaköy'de çalışan bir kurye, "Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. Mühür söküldü. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Sokaktan görüntü

Ofisten görüntü

Mühürü sökülen kapı

Kapıdaki kilit

Röportaj

Genel ve detaylar

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5- ARAÇTAKİ KÖPEK SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE ATLAYINCA KAZAYA NEDEN OLDU

- Başakşehir'de demir dubaya çarpan otomobilin devrilme anı kamerada

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Başakşehir'de köpeğinin sürücünün üzerine atlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, demir dubaya çarparak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir 1. Kısım Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilin sürücüsünün üzerine yanında bulunan köpeği atladı. Bunun üzerine sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, demir dubaya çarparak devrildi. Devrilen otomobil, yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Sürücü, vatandaşların yardımıyla otomobilin içinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza yapan sürücünün durumunun iyi olduğunu belirledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin demir dubaya vurduğu, çarpmanın şiddetiyle yan yattığı görülüyor.

Kazanın sesini duyup dışarıya çıkan Mehmetcan Yeşilgül, "Sabah ofisteydik, sesi duyunca dışarıya doğru geldik. Kaldırıma çarptıktan sonra kontrolü kaybedince araba yan devrilmiş. Köpeği de vardı içeride. Köpeği üstüne geldiği için kontrolü kaybettiğini söylemiş, yer de kaygandı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-(Güvenlik kamerası)

Kontrolden çıkan otomobilin demir dubaya vurması

Otomobilin çarpmanın şiddetiyle devrilmesi

Kazanın yaşandığı cadde

Otomobilin vurduğu kaldırım

Görgü tanığı ile röp

Genel ve detay görüntüler

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6- BAKAN ERSOY 'TURİST DOSTU TAKSİCİ' EĞİTİM PROGRAMINDA KONUŞTU

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,

İstanbul'da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bugün Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde tarihi yarımada ve çevre ilçelerinde çalışan taksicilere eğitim verildi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Üç gün sürecek eğitimlerin ilk günkü konuşmacısı ise tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç oldu.

Programın açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Sizler direkt olmasa da indirekt paydaşlar arasında birinci sırada yer alıyorsunuz. Bu bağlamda hem sizin haklarınıza karşı bir takım mağduriyetler oluştu. Hem sizin içindeki bazı sorumsuz çalışanlardan dolayı turizm sektörü de bazı mağduriyetler yaşadı. Devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Hem kanunen hem de yaptırımlar olarak. Turizmdeki öneminiz de üst seviyede olduğu için biz de hizmet içi eğitimlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bu bağlamda ilk altı ayda 5 bin ikinci altı ayda 10 bine çıkacak sayıda taksicinin eğitimi planlanıyor. İlk çalışmayı İstanbul Havalimanı ile yaptık. Tam katılımla bin 700 taksiciye eğitim verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen taleple 900'e yakın taksici eğitim aldı. Bu iki nokta turistle ilk teması yapan noktalar. Şimdi aşamalı bir şekilde bizim için önemli nokta olan tarihi yarımada ve çevre ilçelerin taksicilerinin katılımının sağlanacağı bir eğitim programı düzenledik. Ancak burada maalesef istediğimiz organize istekliliği göremedik. 750 civarında taksici hedefleniyor. Üç günlük eğitimde bu sayıyı yakalarız inşallah" dedi.

"HER ŞEY BU ÜLKEYE İLK GELİNDİĞİ ANDA KALPTEN GÖZE YANSIYAN O GÜLÜMSEMEYE BAĞLI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise turistlerin pasaport işlemlerinden sonra ilk olarak taksicilerle görüştüğünü belirterek, "İstanbul'a geçen sene 13 bin 433 misafirimiz geldi. Bu yıl 15 milyon. Bir hedef koyuldu '70 milyon turist 70 milyar dolar' ve dünyada 5'nci olmak istiyoruz. Bunu beraber yapacağız. Her şey bu ülkeye ilk gelindiği anda kalpten göze yansıyan o gülümsemeye bağlı. Pasaport işlemi yapıldıktan sonra kapıdan çıktığı andan itibaren ilk gideceği yere kim götürüyorsa onun tebessümü. Onun 'benim şehrime hoş geldiniz' demesi. Bir algı oluşturulması bu çok önemli. Her şey orada başlıyor" diye konuştu.

"KANUNİ BİR DÜZENLEME OLMALI"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu da "Biz İstanbul'da günlük 1 milyon yolcu taşıyoruz. 17 bin 395 tane ticari taksimiz var. Araçlarla ve çalışanlarla beraber yaklaşık 52 bin kişi İstanbul halkına hizmet ediyoruz. Turizm olmazsa olmazımız. Dünyadan İstanbul'a Türkiye 'ye ilk gelen kişi polisimiz ilk önce pasaporttaki emniyet mensupları ile karşılaşıyor. Daha sonra taksici ile muhatap oluyor. Turistle ilk karşıladığımız zaman bir tebessüm, bir güler yüz ülkenin imajını değiştiriyor. Eğer biz kötü olursak Türkiye'ye ilk açılan pencerede kötü bir imajla karşı karşıya kalırız. Kanuni bir düzenleme olmalı. Biz İstanbul'da 52 bin taksici olarak bu eğitimlere mecbur tutulmalıyız. Mimarlığın, mühendisliğin, öğretmenliğin nasıl bir okulu varsa taksiciliğin de olmalı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Ersoy'un konuşmaları

-Vali Ali Yerlikaya'nın konuşmaları

-İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşmaları

-Detay

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7- KAÇAKÇILIK POLİSİNDEN PAPAĞAN VE SAKA KUŞU OPERASYONU

Ali ABLAY/İSTANBUL,

Sosyal medya üzerinden nesli tükenme tehlikesinde olan kuş türlerinin yasadışı yollarla satıldığı bilgisi üzerine Beykoz 'da bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu, 3 Saka kuşu, 13 papağan yumurtası, kuluçka makinesi ve yavru küvezi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nesli tükenme tehlikesinde olan kuş türlerinin yasadışı yollarla satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, sosyal paylaşım sitelerinden açılan bir hesap üzerinden özel izne tabi olan ve "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi" (CITES) kapsamında bulunan Jako papağanı, Macaw papağanı ve Saka kuşu ile yavrularının satışına dair ilanlar verildiğini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, 3 Ocak günü Beykoz, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir binaya operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda kuşları sosyal medya üzerinden sattığı belirlenen H.B. yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu, 3 Saka kuşu, 13 papağan yumurtası, kuluçka makinesi ve yavru küvezi ele geçirildi. Ele geçirilen kuşların piyasa değerinin ise 200 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen 11 Macaw papağanı, 4 Jako papağanı yavrusu ve 13 yumurta Darıca Hayvanat Bahçesine götürülürken, kuluçka makinesi, yavru küvezi ve 3 saka kuşu Tarım ve Orman Bakanlığı 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan H.B.'ye Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde " Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.B. adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Papağanların görüntüsü

-Yumurtaların görüntüsü

-Yavruların görüntüsü