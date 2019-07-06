DHA YURT BÜLTENİ - 10

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)

BABA VE İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'deki kazda ölen Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9), Bursa'da son yolculuklarına uğurlandı.

Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi. Ankara'daki düğünden dönen baba ve 2 kızının cenazeleri Bursa'da toprağa verildi.

Gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından Zekeriye Güler ve kızları Elif ve Enise'nin cenazeleri merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesindeki Hacılar Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazında cami avlusunun dışında Elif ve Enise'nin küçük arkadaşları da saf tutup cenaze namazına katıldı. Cenazeye, Güler ailesi, akrabaları ve sevenlerinden oluşan 2 bin kişi katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Arabayatağı Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan ailenin Ankara'da yapılan bir akrabalarının düğünlerinden döndükleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Cenaze namazı kılan ölen çocukların arkadaşlarından görüntü

-Cami avlusundan görüntüler

-Cenaze namazını kılan kalabalıktan görüntüler

Süre: 1.50 Boyut: 206 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, bot motorunun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık sahilinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenler, motorun arıza yapmasıyla sürüklenmeye başladı. Kaçak göçmenler, 158 Sahil Güvenlik hattını arayıp yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmeni kendi botlarına alıp, kıyıya çıkararak Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan genel detay görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Van'da park halindeki minibüste 51 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Zeyna' ile park halindeki minibüste yapılan aramada, 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Amiklioğlu 2'nci Sokak'ta park halindeki minibüste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 65 plakalı minibüste narkotik köpeği 'Zeyna' ile arama yaptı. Aramada, aracın iç yan, arka bagaj kapağı, şoför kapısı döşemeleri, aracın ön göğüs ve torpidosunun içine zulalanmış halde 100 paket, toplam 51 kilo 22 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucunun kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra H.A., M.A., ve N.C.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Aramadan görüntüler

HABER: Orhan AŞAN - VAN,

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Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit arkadaşı Çelebi Aydaş'ı (47) öldüren Fatih Oktay (39), Çanakkale'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

Olay, 16 Haziran'da gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahalle 2122. Sokak'taki 3 katlı villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydaş, kendisine ait villada, Fatih Oktay ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada iddiaya göre siyaset konuşan ikili, terör konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Çelebi Aydaş yerinden kalkarak yatak odasına geçti. Bu sırada arkasından giden Fatih Oktay, Aydaş'a tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı.

Olaydan bir süre sonra eve gelen yakınları, Çelebi Aydaş'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gece Fatih Oktay'ın evine baskın yaptı. Ancak Oktay bulunamadı.

ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDI

5 Temmuz günü öğleden sonra Fatih Oktay'ın Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olduğu belirlendi. Çanakkale Emniyeti ile ortak düzenlenen operasyonla Fatih Oktay, yakalandı. Oktay'ın kullandığı aracı, Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinden çaldığı belirlendi. Cinayet sonrası ağabeyi Z.O.'nun kimliğini kullandığı ve bu şekilde polisten kaçtığı tespit edilen Fatih Oktay, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi.

2 CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Emniyette ifadesi alınan Fatih Oktay'ın yaklaşık 20 yıldır cezaevinde olduğu ve cezasının bitmesine 3 yıl 6 ay kala firar ettiği saptandı. Fatih Oktay'ın İstanbul'da işlediği 2 cinayetten de arandığı tespit edildi.

Emniyette işlemlerinin ardından Fatih Oktay, adliyeye sevk edildi. Sevki sırasında gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının asayişten çıkışı

Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Tarsus'ta kaza: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklete çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı hafriyat kamyonu, devrildi. Kazada kamyon şoförü ile yan yatan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşçılı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Özel bir firmaya ait 33 ABB 423 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü U.U., aniden önüne çıktığını öne sürdüğü S.I. yönetimindeki motosiklete çarpamamak için ani manevra yaptı. Sürücülerin kontrolünden çıkan her iki araç da devrildi. Kazada, S.I. ile U.U. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kazaya yerinden görüntü

Devrilen TIR,

TIR'daki hasar

Kazada yaralananlara yapılan mücadele

Bekleyen ambulanslar

Genel ve detay

(BOYUT: 129 MB) (SÜRE: 1,8 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen 45 yaşındaki Ahmet A., itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Cevherpaşa Mahallesi'nde bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Ahmet A., 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kayalık alana düşen Ahmet A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kayalıklara inen itfaiye ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı, sedyeye bağlayarak düştüğü yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet A., ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın, ayakta tuvalet ihtiyacını giderirken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinden detay

İtfaiyenin kayalıklardan inmesi

Yaralı kişinin kurtarılması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Balkondaki saksıların çalınması kamerada

Sivas'ta yaşayan Yasin Sarıkaya'nın (41) balkonundaki çam ve dut ağacı fidelerinin bulunduğu saksılar yaşlı bir şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Halit Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Demirkollar Apartmanı'nın giriş katında Yasin Sarıkaya'ya ait evde meydana geldi. Özel bir şirkette aşçı olarak çalışan Sarıkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan temin ettiği çam ve dut ağacı fidelerini evinin balkonundaki saksılara yetiştirmeye başladı. Sarıkaya, sabah uyandığında fidelerin dikili olduğu saksıların yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine balkonuna taktırdığı güvenlik kamerasını inceleyen Sarıkaya, fidelerin dikili olduğu iki saksının çalındığını gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece saat 01.30 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın apartmanın giriş katında bulunan evin balkonundan fidelerin bulunduğu saksıları alarak uzaklaştığı görüldü.

Özenle baktığı fidelerin sabah sulamak için baktığında balkonda olmadığını fark ettiğini belirten Sarıkaya, öÇalınan çam fidesi ve dut ağacı fidesiydi. Kayda değer bir şey değil ama çalmışlar. Sulamak için balkona çıkmıştım. Yerinde göremeyince hanıma sordum. Bilmediğini söyleyince güvenlik kamerasına baktım. Saat 01.30 sıralarında bir şahsın etrafı gözetleyerek aldığını gördümö dedi. Sarıkaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Evin balkonundan görüntü

-Sarıkaya'nın konuşması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT SİVAS

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