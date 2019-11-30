DHA YURT BÜLTENİ-10

2023 savunma sanayi ihracat hedefi 10,2 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin 2023 savunma ve havacılık sanayinde ihracat hedefinin 10,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Demir, her konuda çaba göstermek yerine belirli konularda en iyiler arasında yer alarak diğer alanlardaki algıyı da değiştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği 'Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı' Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyada savunma harcamasının yıllık 1,8 trilyon dolar olduğunu söyledi. İhracatta ligler olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, Türkiye'nin 3'üncü ligde yer aldığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayi ithalatında ülkeler arasında 13'üncü sırada yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Demir, dünyada ithalatta Suudi Arabistan, Hindistan ve Mısır'ın ilk sıralarda bulunduğunu aktardı.

İHRACAT HEDEFİ 2023'TE 10,2 MİLYAR DOLAR

Prof.Dr. Demir, "Türkiye'nin tedarikçileri arasında ABD, İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer alıyor. İhracat ve ithalat makası giderek daralıyor. Türkiye'nin savunma ürünleri ihracatında 2018 yılında ABD, Almanya ve Umman öncü ülkeler oldu. ABD ve Almanya'ya ihracat her yıl artıyor. İhracatta ilk 10 ürün arasında uçak ve helikopter parçaları ilk sırada yer alıyor. Savunma ve havacılık sanayinde ihracat hedefi 2023'te 10,2 milyar dolar" dedi.

'REKLAMINI İYİ YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Potansiyel pazar olarak görülen ülkelerde teknoloji transferi ve yerel üretim konularının tartışılması gerektiğine vurgu yapan Demir, ihracatta önde gördükleri ülkelerin yaklaşımlarını tecrübe ettiklerini aktardı. Prof. Dr. İsmail Demir, "Veriyor gibi yaparken, vermiş gibi yaparken neler verilip nelerin verilmediği gibi bir dizi oyunu biliyoruz. Bizler diğer ülkeler ile ilişki içinde iken daha önce bize yapılan muamelenin neler olacağını gösterirken bizim anlayışımızın değişik olduğunu çok açık izah etmemiz gerekiyor. Sahada gösterdiğimizin de reklamını iyi yapabilmeyiz" diye konuştu.

HER ALANDA DEĞİL, BAZI ALANLARDA EN İYİ OLMAK

Sadece alım-satım için kimsenin masaya oturmadığını dile getiren Prof. Dr. İsmail Demir, bunun yanı sıra anlaşmanın ülkenin ekonomisine, teknolojisine katkı beklentisi olduğunu ifade etti. Özellikle belirli alanlarda Türkiye'nin öne çıkıp dünyada en iyiler arasında olduğunu göstermesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Demir, teknoloji ve AR-GE yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Demir, "Bir iki alanda en iyiler arasında yer almak, diğer alanlardaki algıyı da değiştirecektir. Belirli konular üzerinde durup en iyi olmanın yolunu bulmamız gerekiyor" dedi.

BÜYÜMEDE SAVUNMA SANAYİ İLK SIRADA

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral da rekabetçi, yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayi için çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayide son bir yılda yüzde 37,5 oranında büyüdüğünü dile getiren Aral, "Türkiye, sektörel bazda ihracat verileri göz önüne alındığında büyümede ilk sırada savunma ve havacılık sanayi yer alıyor. Türkiye'nin ihraç ürünleri 2018 bir kilogram 1,32 dolar iken savunma sanayide bu rakam 46,59 dolara çıkıyor" diye konuştu.

Konferans, yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün görüntüsü

Katılımcıların görüntüsü

Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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960 polisle 3 gün süren uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı

Gaziantep'te, 960 polisin katıldığı, 3 gün süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 26 Kasım'da 960 polisle operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, zırhlı araçlarla Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahalleleri ablukaya alındı. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 72 saat süren operasyonda 217 adrese baskın yapıldı. Mahallelerde tüm sokak girişlerinde araç ve vatandaşlar durdurularak arandı, iş yerleri kontrol edildi. 54 ikamet, 157 umuma açık yerin arandığı 3 gün süren operasyonda 2 bin 330 araç ile 9 bin 300 kişinin üzeri arandı. Aramalarda, 5 kilo 300 gram esrar, 450 gram eroin, 550 gram metamfetamin, 230 gram bonzai, 340 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 56 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zırhlı araç ve polislerin operasyona çıkışı

Özel Harekat polislerinin evlere girişi

Evlerin kapılarının koçbaşıyla kırılması

Polislerin evlerde arama yapması

Eğitimli köpeklerle yapılan aramalar

Ele geçirilen uyuşturucular

Helikopter ile havadan çekilen görüntüler

Yollardaki araçların durdurularak aranması

Emniyet Müdürünün denetlemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA

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Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı 'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus keşif gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Oğlu şehit olunca, emanetini geri aldı

İzmir'de, Devlet Malzeme Ofisi'nde şef olarak çalışan Zehra Dolunay (51), 2002 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyasında, o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a yazdığı mektubu, oğlu geçen yıl şehit olunca, geri aldı. Acılı anne, "Mektubun içeriğinde ne olduğunu hatırlamıyorum. İki kardeş beraber okusunlar, anı olsun diye yazmıştım" dedi.

PTT Genel Müdürlüğü, 2002 yılında, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyası başlattı. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve DMO'da şef olarak çalışan Zehra Dolunay da, o sıralar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a, 2023 yılında okuması için mektup yazdı. Yıllar sonra, Hakkari'de Jandarma Teğmen olarak görev yapmaya başlayan Güngör Dolunay, geçen yılın haziran ayında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 29 yaşında şehit düştü. Anne Zehra Dolunay, oğluna 2023 yılında okuması üzere yazdığı mektubu, o şehit olunca PTT yetkililerinden geri istedi. Annenin sesine kulak veren PTT yetkilileri, dün mektubu teslim etti.

'BEN OLMAM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM, AMA OĞLUM YOK'

Gözyaşlarına hakim olmayan anne Zehra Dolunay, mektubu, çocuklarına hatıra kalması ve sürpriz olması için yazdığını belirterek, "Oğlum şehit düşünce mektubu PTT'ye dilekçe yazıp, geri istedim. Sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Dün de getirip teslim ettiler. Mektubu, teslim edecekleri kimse olmadığı için istedim. Aslında diğer oğlumun ismi de yazıyordu, ama ben yine de istedim. Henüz mektubu açmadım. Şehit olan oğlumun eşi ve kardeşi 'açalım' derlerse açacağız, 'açmayalım' derlerse belki de hiç açmayacağız. Mektubun içeriğini hiç hatırlamıyorum, aklımda yok. Sadece iki kardeşin beraber bu mektubu okumasını istediğimi, bunu yazdığımı hatırlıyorum. Yanlarında eşleri varsa, çocukları varsa beraber okusunlar istedim. Ben, ben olmam diye düşünmüştüm, ama ben varım oğlum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zehra Dolunay ile röportaj

Mektuptan görüntü

Anne Zehra Dolunay'ın ağlamasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Türk bayrağını öpen Nadire nineyi, belediye başkanı makamında ağırladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda yürürken gördüğü, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan Nadire Çiğdem'i (77), Belediye Başkanı Alper Taban, makamında ağırladı.

İnegöl ilçesinde caddede yürüyen Nadire Çiğdem, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan Çiğdem'in bu davranışına çevredeki gençler de şahit oldu. Nadire Çiğdem'in bayrağı öptüğü anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın basında yer almasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Nadire Çiğdem'i makamında ağırladı. Çiğdem, "Bir gün merasime gittiğimiz zaman önümdeki, İstiklal Marşı okunurken oturuyordu, ensesinden tutup kaldırdım. Ben öyle yetiştim ve evlatlarıma da öyle öğrettim. Vatanımın, milletimin kutsal olduğunu anlattım ve buna göre yetiştirdim" dedi. Başkan Taban ise duygulandığını ifade etti.

Nadire Çiğdem'in elini öpen Başkan Taban, Çiğdem'e bayrak ve çiçek hediye etti.

Görüntü dökümü;

-Ziyaretten detaylar

-Konuşmalar

-Başkan Taban'ın Nadire Çiğdem'in elini öpmesi, karşılaması

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa), - Kamera: BURSA,