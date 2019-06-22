DHA YURT BÜLTENİ - 11

B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü eski Başkanı Ali Demirhan hakkında kulübü, yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'dolandırıcılık' davası açıldı. Dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Demirhan'ın yargılanmasına 8 Kasım'da başlanacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Derneği avukatları 27 Kasım 2017'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eski kulüp başkanı Ali Demirhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Demirhan'a 29-30 Temmuz 2015'te yapılan olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarıyla B.B. Erzurumspor'u 2 yıl süre ile temsil yetkisi verildiği belirtilen şikayet dilekçesinde, yetkinin 2 Mart 2017'de yönetim kurulu toplantısı ile engellendiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, Ali Demirhan'ın 18 Haziran 2017'de görevine son verilmesinin ardından kulübe ardı arkası kesilmeyen, üçüncü şahıslara hangi mal ve hizmet alımına karşı verildiği belli olmayan kambiyo senetlerine özgü haciz kararları gelmeye başladığı belirtildi. Dilekçede, Antalyaspor'dan 660 bin TL bonservis bedeli verilerek transfer edilen futbolcular Halil İbrahim Tuna ile Onur Muhammed Parlar'ın aslında B.B. Erzurumspor'a bedelsiz olarak verildiğinin tespit edildiği yer aldı.

ERZURUMSPOR BORCU ÖDEMEYE KALKTI, YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI

Kulüpte yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yolsuzluk olayı, iki futbolcu için 660 bin TL borçlu olunduğu düşüncesiyle Erzurumspor kulüp müdürünün, Antalyaspor muhasebe müdürünü arayarak "Borcumuzu hangi hesabınıza ödeyelim" diye sormasıyla ortaya çıktı. Tuna ve Parlar'ın bonservislerinin bedelsiz verildiğinin Antalyaspor tarafından ifade edilmesi üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemede Demirhan'ın Antalyaspor ile hiçbir bağı kalmayan eski başkan Gültekin Gencer adına transferler gerekçe gösterilerek 660 bin TL tutarında 8 senet düzenlendiği belirlendi. Ayrıca, kendisini kaleci Onur Muhammed Parlar'ın menajeri olarak gösterip, transferleri kendisinin yaptığını söyleyen Sezer Bravo'nun da Erzurumspor'dan 25'er bin Euro'luk 2 senet aldığı, icraya başvurarak bu parayı kulüpten tahsil etmek istediği tespit edildi. Kaleci Parlar, Sezer Bravo'yu tanımadığını ve menajeri olmadığını bildirdi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bu gelişmelerden sonra Ali Demirhan'ın kulübü zarara uğrattığı iddiasıyla şikayetçi olundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kulübe ait tüm defter ve belgeler ile farklı yerlerde yürütülen icra takiplerine ilişkin dosyalar bilirkişiye verildi. Bilirkişi tarafından 14 Aralık 2018'de Başsavcılığa sunulan rapor sonrası soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ali Demirhan hakkında dava açtı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Demirhan'ın 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar, 'kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunda ise 3 yıldan 10 yıl kadar hapsi istendi. İddianame, Ali Demirhan'ın yönetim kurulu kararıyla kendisine verilen tek imzayla kulübü temsil ve ilzam yetkisinden faydalanarak, herhangi bir gerçek mal veya hizmet alımına dayanmaksızın verdiği kambiyo senetleriyle kulübü zarara uğrattığı kaydedildi. Demirhan'ın kulüp hakkında icra takipleri yapılmasına sebebiyet verdiğine işaret edilen iddianamede, kendisi ve üçüncü şahıslar lehine toplam 672 bin 523 TL ve 50 bin Euro tutarında haksız menfaat sağladığı ifade edildi. Ali Demirhan'ın yargılanmasına 8 Kasım'da başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ARŞİV

-Erzurumspor Kulup binası

-Ali Demirhan'ın açıklaması

-Futbolcular ve kutlamalar

-Stadda çalışma yapan futbolcular

-Erzurum adliyesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Otomobil takla attı: 16 yaşındaki Fatih Han öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu Fatih Han Kızıldağ (16) öldü, 4 kişide yaralandı. Acı haberi alıp gelen kazazade yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 40'ıncı kilometresinde Kızılören Kavşağı'nda meydana geldi. Konya'dan Beyşehir yönüne giden Mustafa Tüfekci (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Tüfekçi ile yanındaki Ayşe Kızıldağ (43), Zeynep Ceylan (72), Hatice Kamaşık (56) ve araçtan fırlayan Fatih Han Kızıldağ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Fatih Han Kızıldağ'a ilk müdahaleyi bu sırada tesadüfen kaza yerinden geçen sağlık ekibi yaptı.

Gelen sağlık ekipleri tarafından 1 saat boyunca kalp masajı yapılan Fatih Han Kızıldağ, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

YARALI YAKINLARINI SAĞLIK EKİPLERİ TESELLİ ETTİ

Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Yaralı yakınlarını bir sağlık personeli sarılarak teselli etti. Bu sırada kazazelerden birine ait olan cep telefonuna gelen aramayı kimse cevaplayamadı.

Fatih Han Kızıldağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Kaza yapan araçtan detaylar

Yaralı yakınlarının ağlalaması

Cenazenin kaldırılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Şanlıurfa merkezli 11 milyon liralık dolandırıcılığa 98 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 26 ilde, çok sayıda kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, 11 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 kişiden 98'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma yaptı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 26 ilde, 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 114 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 57 cep telefonu, 42 Sim kart, 1 bilgisayar, 1 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, banka kartları ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak; 'Terör örgütü ile bağlantınız var; vereceğimiz hesaplara para yatırırsanız dosyadan isminizi sileriz' dedikleri öne sürülen kişilerin bu yöntem ile 26 kentte birçok kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin tuzaklarına düşürdükleri kişilerden 11 milyon 403 bin 350 lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

Emniyette sorgularının ardından 114 şüpheli, otobüslerle güvenlik önlemi altında, adliyeye sevk edildi. Akçakale'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, 98'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şubeden çıkartılan şüpheliler

Otobüslerle adliyeye getirilen şüpheliler

Şüpheliler adliye çıkarılması

Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyon

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

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Minarenin yıkılma anı kamerada

Kars'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında cami minaresinin vinçle yıkılma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Kars'ta Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verildi. Bölgeye TOKİ tarafından yapılacak yeni yerleşim yerleri için Bayrampaşa Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Camisii de boşaltıldı. Yıkım çalışması başlatılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minare, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirildi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin, yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde minarenin saniyeler içerisinde enkaza döndüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Minarenin yıkılma anı

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Orman işçisinin dikkati yavru karacayı kesilmekten kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda motorlu testere ile kesim yapan İbrahim Güney(40), ağacın altında yavru karaca olduğunu fark etti. Güney, gözündeki talaşı temizleyip su içirdiği karacayı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

Orman işçisi İbrahim Güney, kendisine yardım eden Karabük Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunu oğlu Yılmaz Güney(24) ile birlikte Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaparken ağacın altında saklanır vaziyette yavru karacayı fark etti. Güney, gözüne kaçan talaşı temizlediği karacaya su içirdikten sonra öperek sevdi. Cep telefonu ile anı ölümsüzleştiren İbrahim Güney,"5-10 dakikadır doğrama yapıyorduk. Bu mübarek ağacı doğrarken buradaymış. İyi ki motorla kesmedik. Çok sevimli bir yavru."dedi. Karacayı güle güle diyerek salıveren Güney, geri dönen karacaya bu seferde "Annen nerede? Gelme, traktörle çalışacağım. Gözünü seveyim git" dedi. Baba ve oğlu daha sonra yavru karacayı tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları karaca gözlerden kayboldu. Güney, daha sonra kesim yaptığı bölgedeki ağaçların altında başka yavru var mı diye kontrol ettikten sonra işine devam etti.

Görüntü Dökümü

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-İbrahim Güney ve oğlunun karacayı sevmesi(Cep telefonu)

-İbrahim Güney'in çekim yaparken konuşması(Cep telefonu)

Süre: (01.30) Boyutu: (168 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya salındı

Şırnak'ın İdil ilçesindeki Beyaz Dağı bölgesinde popülasyonu artırmak amacıyla 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, 2 bin kınalı keklik İdil ilçesindeki Beyaz Dağ bölgesinde doğaya bırakıldı. Bölgede kınalı keklik popülasyonunu artırması amacıyla kınalı keklikler, Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay'ın katıldığı törenle doğaya salındı. Bu bölgede kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 3 yıl süreyle keklikleri doğaya bırakacaklarını anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Orhan Kalay, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için keklik saldıklarını söyledi. Kalay, "Beyaz Dağı bölgesi keklik yaşama alanıdır. Ama çevre köylüler tarafından tükendiği bize bildirildi. O yüzden biz de tekrar kınalı keklik popülasyonunu arttırabilmek amacıyla o bölgeye 3 yıl boyunca kınalı keklik salınımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıldan beri bölgeyi ava yasak alan ilan ettik. Gelecek sene de salımı gerçekleştirdiğimizde o bölgede kınalı kekliklerin belli bir sayıya ulaşacağını umut ediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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Kınalı kekliklerin kasa içerisinde getirilmesi

Kınalı kekliklerin doğaya bırakılması

Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şube Şüdürü Orhan Kalay ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 452 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),

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(Özel) - Bir yuvada 6 yavru leylek şaşırttı

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden olan Diyarbakır'da kuluçkaya yatan leylekler yavruladı. Elektrik direklerinin üzerindeki yuvalardan birinde görülen 6 yavru şaşırttı.

Diyarbakır kent merkezi ile Bismil ilçesi arasındaki Dicle Nehri kenarındaki yol boyunca uzanan 50 kilometrelik leylek kolonisinde kuluçkaya yatan leylekler yavruladı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu leylek yuvalarının 20 yıldır var olduğunu ifade ederek, bir yuvada 6 yavru leylekle karşılaştıklarını bu durumun da nadir görülen bir olay olduğunu söyledi.

Leyleklerle ilgili 17 yıldır gözlem yapan Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Leylekler yuvalarını bilirler. Eşler birbirlerine yuvalarıyla bağlanırlar. Buradaki leylek yuvaları en eski yuvalardan olarak kabul ediliyor. Yuvanın yüksekliği oldukça fazladır. Bu yuvalar yaklaşık 20 yıllık yuvalardır. Leylekler yuvalarını yaparken, ince hassas otları taşırlar. Bazı yuvaların yüksekliği 2 metre ulaşmış. Bu yılların emeğini ifade eder. Bir yuvanın, insanlar için karşılığı tek başına ev yapmaya benzer. Bu yüzden bizim için bu yuva anlamlıdır. Leyleklerin başka bir özelliği, eşler 40 yıl bile birlikte olabiliyor, aynı yuvayı 40 sene kullanabiliyorlar. Bunu, burada bu leyleklerle görebiliyoruz. Tabi bu tabiatta ve koruma altında değişkenlik gösterebilir. Leylekler tabiatta 25-30 yıl, koruma altında ise 30-40 yıl yaşayabilir" dedi.

' YAVRULARINA YETERİNCE YİYECEK GETİREBİLİYOR'

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, leylek yuvalarının Dilce Nehri'ne yakın olmasından dolayı yiyecek bulmada sorun yaşamadıklarını söyledi. Bir leylek yuvasında normalde en fazla 5 yavrunun olduğunu anlatan Prof. Dr. Kılıç, "Dicle Nehri'ne yakın olmasından kaynaklı leylekler oldukça fazla yavru yetiştiriyorlar. Bu buranın tipik bir özelliğidir. Şu anda sayılabilen yuva sayısı 49'dur. Bazı yuvalarımız da boş. Bu yuvalarda 84 yavru leylek bulunuyor. Bazı yuvalarda 6 yavruyu gördük. Bu nadir görülen bir olaydır. Muhtemelen genç leyleklerden biri yumurtasını başka birinin yuvasına bırakmış. Çünkü leylekler bir sezonda en fazla 5 yumurta yaparlar. Bizim gördüğümüz bir yuvada 6 yavru nadir görülen bir olaydır. Bu yavruların da iyi beslendiğini gördük. Çünkü nehir, yuvalara çok yakın. Anne, baba yeterince yiyecek getirebiliyor. Bundan dolayı yavruların tamamı besleniyor. Tabii leyleklerin buradaki varlığı, biyoçeşitlilik açısından çok önemli, onun dışında leylekler çevremiz hakkında, ortam hakkında çeşitli bilgiler verirler. Bu kadar yavruyu beslediklerine göre, demek ki besin bol, yani burada diğer türler bol. Kurbağalar, yılanlar, kertenkeleler, balıklar leyleklerin yiyeceğidir. Toprak solucanı ve çekirge de yerler, onların fazlalığı leylek yavrularının da daha fazla olması demektir. Leylekler bu yönüyle bize tabiatı anlatırlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Drone ile çekilmiş leylek yuvaları

- 6 yavrulu leylek yuvası

- Prof. Dr. Ahmet Kılıç'ın leylekleri izlemesi

- Prof. Dr. Kılıç'ın konuşması

- Yuvalardan genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 654 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Dünya şampiyonu judocu, Kilis'te

DÜNYA şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis'te, 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu çocukla bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Spor salonunda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına 20 ilden 400 sporcu katıldı. Etkinlik için kente gelen Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner de salon girişinde Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından çiçek ve baklava ile karşılandı.

Salonda da ilgiyle karşılanan Fransız judocu Teddy Riner, Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz ile birlikte çocuklara antrenman yaptırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fransız judocunun karşılanması

Teddy Riner'un çocuklara antrenman yaptırması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Kiraz, Simavlı çiftçinin yüzünü güldürdü

Kütahya'nın Simav ilçesinde çiftçiler, Napolyon cinsi kiraz hasadına başladı. Rusya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilen ürün, rekoltesi ve 10 lirayı geçen fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Simav merkez ve köylerinde üretilen 'Napolyon' cinsi kirazın hasadı sürüyor. Dalından özenle toplanan kiraz, kasalara konulduktan sonra Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konuşlanan firmalar aracılığıyla Rusya başta olmak üzere Hollanda, Almanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesine ihraç edilerek hem ülke hem de ilçe ekonomisine döviz kazandırıyor. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, bu günlerde hasadına başlanan Napolyon cinsi kirazların rengi, aroması, iriliği, kendine has lezzeti ve yola dayanıklılığı gibi üstün özellikleri sayesinde ihracatçı firmalar tarafından tercih edildiğini söyledi. Bütüner, "Şu anda ihracatçı firmalar köylerimizde tırlarıyla konuşlanmış durumda. Üreticiden kilosunu 10-12 liradan aldıkları kirazları, tırlarına yükleyerek, İzmir üzerinden Rusya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediyorlar. Bazı firmalar da ihraç dışı kirazlara talip oluyor. Bu firmalar, kirazın kilosunu 5 liradan toplayıp marketlere satıyor. Simavlı üreticimiz bu yıl kirazdan iyi para kazanıyor. Simav'ın ihraçlık kiraz rekoltesi 15 bin ton civarında. Simavlı kiraz üreticisi kirazdan bu yıl 1.5 milyon lira civarında bir gelir elde etmiş olacak. Bu durum da yıllar sonra yüzlerin gülmesine neden oldu. Rusya ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra kaliteli kirazımıza Çin'den de teklifler geldiğini duyuyoruz. Çinli tüccarları da Simav'a bekliyoruz" diye konuştu.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Simav'ın Yaykın köyünden kiraz üreticisi Kemal Akkaya (40), "Türkiye'nin en kaliteli kirazı, bizim kentimizde yetişiyor. Kirazımız çok kaliteli. Tüccar ayağımıza kadar gelerek, kirazımızı kilosunu 10-12 liradan satın alıyor. Üreticiler olarak mutluyuz" dedi. Simav'ın Çakırlar Köyü'nden kiraz üreticisi Bayram Karaduman (50) ise, "Biz kirazlarımızda ilaç ve hormon katiyen kullanmıyoruz. Ürünlerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından sürekli kortrol altında tutuluyor. Kiraz, bu yıl yüzlerimizi güldürdü. Rusya ve Avrupa'dan sonra Çin'li tüccarları da bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Simav'a bağlı Yaykın köyünde kiraz alımı ile ilgili detaylar

Üretici Kemal Akkaya ve İEhraçatcı Akın Karaçam ile röp.

Simav'a bağlı Çakırlar köyünde kiraz hasadı ve üreticilerle röp.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),