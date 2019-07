DHA YURT BÜLTENİ-11

1)POLİS ŞEHİT EDEN, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıda ölen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un cinayet şüphelileri olan E.G. ile akrabası A.G. Şanlıurfa'da polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden A.G.'nin Ankara'da 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırı olayına da karıştığı belirlendi. Şanlıurfa polisi, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 23 Temmuz günü, 01 FJK 15 plakalı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un öldürülmesi olayına karışan şüphelilerinden E.G.'nin kente geleceği bilgisini aldı. Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği görevlileri şüpheliyi yakalamak için kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Şüphelinin bulunduğu otomobili durduran E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifade veren E.G. olaya karışan ve akraba olan diğer şüpheli A.G.'nin de Şanlıurfa'da saklandığını söyledi. Ekipler saklandığı adresi belirleyerek düzenlediği operasyon ile A.G.'yi de gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında A.G.'nin üzerinde başka bir isme düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Emniyette sorgulanan A.G.'nin ayrıca 12 Ekim 2017 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde cinayet şüphelisinin hastaneye sağlık raporu için götürülmesi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memurunun şehit edilmesi bir vatandaşın yaralanması olayına karıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Cinayet şüpheli A.G. ile E.G.'nin şubeden çıkartılışı

Polis aracına bindirilen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57MB

==================================================

2)CHP'Lİ BİLGE: FINDIK FİYATI EN AZ 20 LİRA AÇIKLANMALI

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bir an önce fındık fiyatının açıklanması gerektiğini, fiyatında en az 20 lira olması gerektiğini söyledi.CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge beraberinde bulunan milletvekilleri Necati Tığlı, Emine Gülizar Emecan, Mustafa Adıgüzel, Neslihan Hancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ve partililerin katılımıyla Piraziz ilçesinde bir fındık bahçesinde basın açıklaması yaptı. Başkan Fikri Bilge fındıkta yeni sezona az kaldığını, üreticinin umutsuzluk içerisinde olduğunu belirterek, "AK Parti hükümeti geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. Fiskobirlik'i piyasadan çekip TMO geldiği süreden bu yana üreticinin sorunları katlanarak artmıştır. Türkiye 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girmektedir. TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış, ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birden bire 12 liraya düşmüştür. Fındık çürük, fındığın nem oranı yüksek, fındıkta alfatoksin var, rekolte çok yüksek gibi bahaneler üreterek fındığı üreticiden bedava almaya çalıştınız"oedi.

20 lira altında fiyat açıklanmamasını da isteyen Fikri Bilge, "2019 yılı fındık maliyet hesabı 16 lira bandındadır. 20 lira altında yapılacak fiyat açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılamaktadır. Fındığı üreten biziz ama AKP iktidarı ne hikmetse fiyatı kartellere bırakmıştır. Fındıktaki tekelleşmeye karşı acilen Fiskobirlik devreye sokulmalıdırö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Basın açıklamasından detay görüntü

-Fikri Bilge'nin açıklaması

Süre: 2.47 DK Boyut: 414 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

==================================================

3)NUPELDA İLE AYAZ KARDEŞLERİN SON LARI ORTAYA ÇIKTI

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin, patlamadan bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün dağlık alanında yaylada yaşadıkları çadırın yakınlarında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Güloğlu kardeşlerin patlamadan bir gün önce babaları Ekber Güloğlu ile birlikte at sırtında bir düğünden köylerine döndükleri sırada, yakınları tarafından cep telefonuyla fotoğrafları çekildi. Atın sırtında çekilen fotoğrafta, Nupelda'nın babasının önünde Ayaz'ın ise arkasında oturduğu görülüyor.

'SON LARI OLABİLECEĞİNİ KİMSE DÜŞÜNEMEZDİ'

Çakmaklı Köyü Muhtarı Tuncay Yatık, fotoğrafın 14 Temmuz günü çekildiğini ifade ederek, "Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşlerin evlerinin bulunduğu köyde bir düğün vardı. Babaları Ekber Güloğlu 13 Temmuz'da öğlen saatlerinde Ayaz ve Nupelda'yı at sırtına bindirerek köye gidip düğüne katıldı. Ayaz ve Nupelda düğünde çok eğlendiklerini söylemişti. Düğün bittikten sonra 14 Temmuz günü Ayaz ve Nupelda babalarıyla birlikte yine at sırtında çadırlarının bulunduğu yere geldiler. Bu fotoğraf ise o gün bir vatandaş tarafından çekildi. Son fotoğrafları olabileceğini kimse düşünemezdi" dedi.

LAR

Ferit DEMİR/TUNCELİ,-

==================================================

4)ARILARIN SALDIRDIĞI 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı ve Doğruyol köylerinde yaşayan Tufan Duman (13) ile Hüseyin İncedere(4) arıların sadırısına uğradı. Kaldırıldıkları hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen çocuklardan Tufan Duman, "Bölgedeki birçok köyün çevresi arıcılar tarafından kuşatılmış. Tarlaya, yaylaya, hayvanların peşine gitmekten korkar olduk. Önlem alınmasını istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı ve Doğruyol köylerinde arı korkusu yaşanıyor. Köylerin çevrelerindeki arıcılar nedeniyle başta çocuklar olmak üzere köylüler, sık sık arı saldırısına uğruyor. Göldalı köyünde yaşayan Sergen Macit'in (18), geçen hafta arı sokması nedeniyle hastanelik olmasının ardından Tufan Duman ve Hüseyin İncedere arıların saldırısına uğradı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Göldalı köyünde yaşayan Tufan Duman, "Evin önünde arılar saldırdı. Biri alnımdan diğeri ensemden soktu. Eve kaçtım. Baygınlık geçirmişim. Gözümü açtığımda hastanenin acil servisindeydim" dedi. Duman, "Bölgedeki birçok köyün çevresi arıcılar tarafından kuşatılmış. Tarlaya, yaylaya, hayvanların peşine gitmekten korkar olduk. Önlem alınmasını istiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Baba Ömer Duman da "Köyümüz arıcıların istilasına uğradı. Köy çevresinde altı noktada arıcılar var. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Birinin izinli olduğunu biliyoruz ancak diğerlerinin izni var mı belli değil. Geçtiğimiz günlerde köyümüzden bir genç, arı sokması sonucu hastanelik oldu. Oğlum 6 saat müşahede altında tutuldu. Arıcılardan şikayetçiyiz" dedi.

Doğruyol köyünde yaşayan Talip İncedere ise arı sokması sonucu 4 yaşındakı oğlu Hüseyin İncedere'nin hastanelik olduğunu belirterek, arı korkusundan tarlaya gidemediklerini, yetkililerden bu soruna bir çare bulmasını istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Baba ile röp

-Vatandaşlarla röp

-Arıcılık yapılan arazinin görüntüsü

-Çocukların fotosu

Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),

===============================================

5)ÖNLEM ALMADAN CAM SİLEN KADINLAR KORKUTTU

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın yaklaşık 20 metre yükseklikteki 4'üncü ve 5'inci katlarında 2 kadın, güvenlik önlemi almadan cam sildi. Pencerelerin dışına çıkan ve bir elleriyle tutunup, diğeriyle cam silen kadınları görenler korku dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 15 dakika boyunca süren temizliğin ardından kadınlar pencerelerden indi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Cumhuriyet Mahallesi

6 katlı bina

Kadınların cam temizliği

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 58 MB

==================================================

6)ADANA'DA HİLTON ÇALIŞANLARI GREVE BAŞLADI



Merkez Seyhan ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Hilton-Sa'da greve çıktığını açıklayan işçilere Türkiye Otel-Lokanta-Eğlence Yerleri Sendikası (OLEYİS) ve Hak İşçi Konfederasyonu Adana İl Temsilciliği destek verdi. Pankartlarıyla otel önünde uzun süre slogan atan işçiler, işverenlerinin taleplerine karşılık vermesi çağrısında bulundu. Yaklaşık 150 kişilik grup davul ve zurna eşliğinde grev başlattıklarını duyurdu.

MÜZAKEREYE HAZIRIZ

Grev hakkında basın açıklaması yapan OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, işverenlerin tutumu nedeniyle greve başlamak zorunda kaldıklarını ve işçi haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Özellikle turizm sezonunda üst düzey enerjiyle çalışan otel çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğini belirten Böke, "Türkiye'nin bacasız fabrikası konumunda bulunan ve mevsim itibariyle en canlı sezonunu yaşayan turizm sektöründe, sendikamızın iyi niyetli bütün çabalarına işveren olumsuz karşılık vermiş ve işçileri adeta greve zorlamıştır. İşverenin bu tavırla yaklaşmasının anlamakta güçlük çekiyoruzö dedi.

Sendika olarak müzakereye hazır olduklarını ve tekliflere açık durumda beklediklerini vurgulayan Böke, şöyle konuştu:

"Adana Hilton-SA ile olan ilişkimiz kurulduğu günden bu yana başarılı bir şekilde devam etti. Ancak 2019 yılı toplu iş sözleşmeleri müzakere süreci, sendikalarımızın bütün girişimleri ve çabalarına rağmen, işverenin uzlaşmaz tavrından dolayı tıkanma sürecine girdi. Bizler hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdürecek, grevimize devam edeceğiz.ö

Görüntü Dökümü

-----------------------

Greve ketılan çalışanların slogan atması

OLEYİS Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke açıklaması

Genel ve detaylar

Süre: 04'12" Boyut: 466 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=================================================

7)MERSİN'DE, 'AYYILDIZLI TAK' YENİLENDİ

MERSİN'de Atatürk Caddesi girişindeki Ayyıldızlı tak, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yenilendi.

Hava şartları nedeni ile bozulmaların meydana geldiği Ayyıldızlı takın yenileme çalışmaları sona erdi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, takın kırılan aydınlatma sistemini ve led ışıklarnı yenileyerek, modül ledler yerleştirdi. Takın iskeletini oluşturan metal konstrüksiyon, plexiglass ve alüminyum kompozitle kaplanırken, üst kaplama malzemesi plastik carpet, yenisi ile değiştirildi. Yenileme işlemi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Belediye işçilerinin çalışması

Takın kaldırılması ve monte edilmesi

Yapının farklı açılardan görüntüleri

Takın gece görüntüsü

SÜRE: 01'39" BOYUT: 179 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

=============================================

8)GÖRME ENGELLİ FERAT'IN HEDEFİ MİLLİ TAKIM

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi, görme engelli Ferat Solmaz (22), 9 yıldır Görme Engelliler Futbol Takımı'nda oynadığını belirterek, "Kendimi daha da geliştirip, dünya şampiyonalarında milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Solmaz ailesinin 6 çocuğundan biri olan Ferat Solmaz, yüzde 90 görme engelli olarak doğdu. Diyarbakır'da büyüdüğü köyün okulunda eğitim hayatına başlamak isteyen Solmaz, iddiasına göre okul yönetimi tarafından görme engelli olduğu için okula alınmadı. Solmaz, bu nedenle ilkokula 2 yıl geç başlamak zorunda kaldı. Lise döneminde aynı sebeplerden yaşadığı sorunlar nedeniyle de üniversiteye 1 yıl geç başladığını söyleyen Solmaz şöyle konuştu:

"Ben, köyde ilkokula 2 yıl geç başladım. Kardeşim benden küçük olmasına rağmen onunla beraber okula gitmik zorunda kaldım. Kız kardeşim olmasaydı benim okul okumam imkansız olacaktı. Daha sonra Diyarbakır'da Görme Engelliler Okulu'na başladım. Orada okulu başarıyla bitirdim. Ardından Bursa'da lise kazandım ama lisede de çeşitli sıkıntılar çektim. Görme engelli oluşum, onlara yaşatacağım sorunlar ve orada rahat edemeyeceğimi düşündükleri için okul yönetimi, beni okula almadı. Bu nedenle liseye de yaklaşık 50 gün geç başladım. O okulu da başarıyla tamamladım. Şu anda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okuyorum. Üniversitede büyük bir başarı sağladım. Geçtiğimiz dönemin okul birincisiyim. İspanyolca, İngilizce ve Arapça biliyorum"

Yaklaşık 9 yıldır Görme Engelliler Takımı'nda futbol oynadığını ifade eden Ferat Solmaz, milli takım seçme kamplarına katıldığını söyledi. Solmaz, hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu belirterek,"Spora, 2010 yılında Denizli'de düzenlenen Görme Engelliler Goalball turnuvasıyla başladım. Daha sonra 2011'de dayım sayesinde Görme Engelliler Futbol Takımı'na girdim. Takımda 2 kez 3'üncülük, 1 kez de şampiyonluk yaşadım. Uzunca bir süre 1'inci ligde oynadım. Milli Takım'ın seçme kamplarına gittim. Hedefim kendimi daha da geliştirip, Dünya Şampiyonalarında ve paralimpiklerde Milli Takım'ın formasını giymek" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Ferat'ın antrenman yaparken

-Sokakta yürürken

-Alışveriş yaparken

-Ferat ile röportaj

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR-DHA