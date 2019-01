Dha Yurt Bülteni -12

12Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediklerini söyledi. Erdoğan, çiftçilere verilecek olan destekleri de İzmir'den açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i anarak başladı. Erdoğan, "Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum. İzmir Adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan kardeşimiz mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi mesaj vermişti. Şehidimiz Fethi Sekin'e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, sınırlarımız ötesinde şehit olanlara rahmet diliyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte huzurlarınızda bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız. 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum. İzmir'i sadece Türkiye değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. Bu salonda atan nabız bütün coğrafyanın nabzıdır. İzmir'de yanan meşale bütün coğrafyayı aydınlatan meşaledir. 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' diyoruz ya o çiçekler istiklal aşkımızın çiçekleridir. Birlik ve dirliğimizin çiçekleridir. İzmir'in hudutları, bu güzel ilimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek derinliktedir. İzmir sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir" diye konuştu.



'ASLAN YATAĞINA SOKULMAYA ÇALIŞAN TİLKİLERE KARŞI MÜCADELEYE HAZIR MIYIZ?'



Konuşmasının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrinin İzmir'de bulunduğunu da hatırlan Erdoğan, İzmir için, 'Anne şehir' ifadesini kullandı. Daha sonra partililere seslenen Erdoğan, "31 Mart akşamına kadar durmak yok. Bu şehir gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur. İzmir! Aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? İstiklal ve istikbaline göz dikenleri tıpkı Gazi Paşa'nın yaptığı gibi denize dökmeye hazır mıyız? İşte benim gönlümün efendisi İzmir budur. Sizi çok seviyorum. Bu karşılıklı sevdamız olmasaydı buralara 16 yıldır gelemezdik. Bu sevda 16 yıldır bizi iktidar kıldı elhamdülillah" dedi.



'İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK'



İzmir'de sadece vatanın bağımsızlığı değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın da temellerinin atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunlara değindi:



"İzmir İktisat Kongresi ile başlayan kalkınma hamlemiz maalesef uzun süre sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde aynı ruh ve heyecanla ülkemizin yeniden hızlı kalkınma sürecine soktuk. Maruz kaldığımız saldırıya rağmen 2018 ilk 3 çeyrekte yüzde 4,5 büyüdük. Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. Biraz ihracatta 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Hedef 170'i yakalamaktı ama biraz geride kaldık. İstihdam da 2018 ilk 10 ayında 1 milyon üzerinde artış gösterdi. Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken 16 yılda İzmir'e 67 katrilyon liralık yatırım yaptık."



'İZMİR'İ HİÇBİR ZAMAN İHMAL ETMEDİK'



İzmir'i hiçbir zaman ihmal etmediklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:



"'En fazla milletvekili biz çıkarmadık' demedik. İzmir'e bu yatırımların yapılması gerekirdi ve yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Eğitimde 9 bin 548 adet yeni derslik yaptık. 6 bin 330 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptık. Önümüzdeki 3 yıl içinde 14 bin 500 kapasiteli 6 yüksek öğretim yurdu kazandırıyoruz. Göztepe ve Alsancak stadyumlarının yapımları devam ediyor. Kentsel dönüşümde İzmir'de 18 bin konut projesini hayata geçirdik. Sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yapılıyor. 2 bin 60 yatak kapasiteli olan dev şehir hastanesine İzmirimiz de kavuşacak. İnşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak."



ERDOĞAN İZMİR VAATLERİNİ DE AÇIKLADI



"İzmir'in çöpleri modern depolama ile mi depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. Ben 1994 yılında İstanbul'a belediye balkanı oldum, orada da vahşi depolama vardı, çünkü CHP'li belediye vardı. CHP demek çöp, hava kirliliği, yolsuzluk, yokluk demektir. İstanbul'a hemen vahşi depolamaları kaldırdık, modern depolamalara geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin belediye başkanı olmasıyla en kısa zamanda bu vahşi depolama, yerini modern depolamaya terk edecektir. Bu modern depolama ile enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak. Bu vahşi depolamaların yapıldığı yerlerde Millet Bahçeleri olacak. Çevreci biziz biz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bu yıl bitiyor. AK Parti yapıyor. Binali Bey'in burada büyük emeği var. Maliyeti; 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yapımı devam ediyor. 2021 yılına onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu irade, dirayet bunlarda yok. İzmir-Manisa yolu üzerinde Sabuncubeli ne canlar aldı. Ne sıkıntılar yaşattı. Şimdi o tüneli hallettik. Bağlantı yollarını tamamlayıp hizmete sunduk. Nereden nereye. İzmir'de yapımı devam eden, maliyeti 2 katrilyon 140 trilyon olan 21 yol projemiz bulunuyor. Her şey İzmir için" dedi.



HÜKÜMET TARAFINDAN YAPILAN YATIRIMLARI ANLATTI



Erdoğan, konuşmasında AK Parti'nin İzmir'deki yatırımlarını da anlatarak, şu bilgileri verdi:



"İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek İzmir-Ankara yüksek hızlı teren hattı inşası sürüyor. Zamanla yarışıyoruz. Yaklaşık 966 trilyon maliyetle Aliağa-Çandarlı-Bergama ve Çandarlı Limanı arasında yeni demiryolu bağlantısı için çalışma başladık. 3 yıla kadar bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Ödemiş-Kiraz arasında hızlı tren hattı için hazırlıklara başladık. İnşallah Saliha kızımızı (Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar) orada yalnız bırakmayacağız. Bergama-Soma arasında da hızlı tren hattı için kolları sıvadık. Kemalpaşa Lojistik Köyüne bağlantı sağlamak için çalışmaları başlattık."



'HALKAPINAR-OTOGAR METRO HATTININ İHALESİNİ YAPIP, YAPIMINA BAŞLIYORUZ'



5 istasyondan oluşan Halkapınar-Otogar Metro hattının ihalesini yapıp yapımına başlayacaklarını açıklayan Erdoğan, "İzmir'in ihtiyaçlarını karşılamayan, İzmir'in çürük çarık havalaanı vardı. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan başa biz yeniledik. İkinci havalimanı olacak Çeşme Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı'nın inşasına da başlıyoruz. 16 yılda 28 baraj 8 göletle hizmet sunduk. İzmir'in içme suyu problemini biz çözdük. Barajı yaptık suyu getirdik. Büyükşehirlerde su sorunu belediyelerin kendilerinin çömesi gerekir. Geldiğimde İstanbul susuzdu. Ben başkan oldum, CHP'li belediyeden aldım. Sektörler oluşmuştu. Herkes bidonlarla su taşıyordu. İstanbul'un dağlarını delerek suyu getirdik. Ferhat'tık Şirin'e böyle ulaştık" diye konuştu.



ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEKLERİ AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'den çiftçilere verilecek olan destekleri de açıkladı. Erdoğan, şunları söyledi:



"Çiftçilere toplamda 3,5 katrilyon tarımsal destek verdik. Bay Kemal 'çiftçi aç' diyor. Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 yılında Ocak içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi; buğday mısır çeltikte 550 milyon TL. Buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL. Çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL. Yem bitkileri desteği 269 milyon TL. Sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon TL. Çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL. Diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL. Bay Kemal inşallah bundan sonra bir daha 'çiftçiye ne verdin?' demezsin. İşte resmi ağızdan açıkladım. Seninki gayrı resmi."



EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNE MİLLET BAHÇESİ



Erdoğan, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde millet bahçesi yapacaklarını da vurguladı. Erdoğan, "Ege Üniversitesi Bornova Kampüs alanına Millet Bahçesi için çalışmalara başladık. 290 bin metrekare alanda çalışmalarımız devam edecek. İzmir'e yatırımları hesapsız yapıyoruz, İzmir'i hesapsız seviyoruz. Hizmetlerimizi de hesapsız yapıyoruz. Güneydoğu'da terör desteğindeki malum belediyeler oraları rezil etti. Susuz bir Güneydoğu. Kayyum tayini ile; tavsiye ederim gidin görün Diyarbakır'ı, Şırnak'ı Mardin'i, Van'ı, hepsini değiştirdik. Tanımazsınız. İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. İzmir'in de bu geri kalmış olan bütün her şeyini Nihat kardeşimle aşacağız. Millet Bahçeleri, millet kıraathanetleri ile İzmir çok farklı konuma gelecek. Her alanda hizmet siyaseti konusunda kıdemine, gayretine inandığın arkadaşımızı aday gösterdim" dedi.



'YAŞAM TARZI' ELEŞTİRİSİ



Konuşmasında, AK Parti'nin yaşam tarzına müdahale ettiği yönünde eleştirilerin olduğunu söyleyen Erdoğan, "İzmir'e en büyük zararı CHP'nin verdiğini görüyoruz. Bu parti İzmir'in üzerine karabasan gibi çöktü. CHP'nin yaptığı tek iş; İzmir'i tek parti devrinin bağnazlığına mahkum etmek olmuştur. İzmir, CHP yönetimleri döneminde her alanda gerilemiş ve Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. İzmir'de belediyelerin sorumluluğunda olan pek çok yatırımı bakanlıklarımız yapmak zorunda kalmıştır. AK Parti olarak İzmir'i tek parti zihniyeti vesayetinden kurtararak dünyanın sembol şehirlerinde biri olması için çalışıyoruz. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin İzmir'i yeniden demokrasi ve özgür düşüncenin merkezi haline birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz. Tamamı yalandan, çarpıtmadan oluşan korku siyaseti ile İzmir'i esir almış durumdalar. 'Yaşam tarzı' dediler. Tribün burada. Başörtülü de var, başörtüsüz de var. Hep birlikte bu salonda AK Parti çatısı altındalar. Ama yatıyorlar kalkıyorlar 'yaşam tarzı.' Böyle bir yargımız yok. Kimseye bugüne kadar musallat olmadık ama siz CHP zihniyeti olarak musallat oldunuz. 'Yaşam tarzı' diyerek, 'irtica', 'laiklik' diyerek İzmir'in iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta bu yanlış iradeyi tersine çevireceksiniz, inanıyorum. İzmir gibi birçok yerde CHP yalanlarının etkisiyle bu mesele gündemde. Ortada 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede kim acaba giyiminden kuşamından, düşüncesinden dolayı sıkıntı yaşadı" dedi.



'31 MART'TA ZAFERE ULAŞACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUM'



AK Parti'nin İzmir'deki adaylarının tanıtım toplantısında, Meclis Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için hazırlanan tanıtım filmi izlettirildi. Daha sonra konuşma yapan Binali Yıldırım, "31 Mart'ta zafere ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" dedi. Yıldırım, "İzmir'de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart'ta Nihat Zeybekci ve 30 ilçede zaferle tamamlamaya var mısınız? Sayın Cumhurbaşkanım bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar. İnşallah İzmir'de ekilen tohumlar meyveye dönüşecek. 1 Nisan sabahı İzmir AK Parti'nin hizmet belediyeciliğiyle de buluşacak. İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de coşkulu bir gün yaşıyoruz" diye konuştu. Adayların İzmir'de seçmenin hem gözüne hem gönlüne gireceklerini, başarılı olacaklarını savunan Binali Yıldırım, "Elde edeceğimizin başarılı sonucun müjdesini bu salondan alıyorum. İçinizde taşıdığınız sevincin dalga dalga tüm İzmirlileri kucaklayacağına inanıyorum. 31 Mart'ta zafere ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. MHP'li kardeşlerimizle alacağımız neticenin İzmir'imize hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.



'ŞİMDİ VAKİT İZMİR'DE NİHAT BEY VE ARKADAŞLARININ VAKTİDİR'



Konuşmasının devamında AK Parti'nin İzmir'deki yatırımlarından bahseden Binali Yıldırım, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi; çevre yolundan, Adnan Menderes Havalimanı'ndan bilir. İzmir bizi İzmir- İstanbul Otoyolundan, İzmir - Ankara hızlı treninden, İZBAN'dan bilir. İzmir bizi Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanından, Konak Tüneli'nden, Sabuncubeli Tüneli'nden, bölünmüş yollardan, şehir hastanesinden bilir. İzmir bizi sizin liderliğinizle çağ atlatan hizmetler ve projelerden bilir. İzmir bizi samimiyetinizden bilir. İzmir bizi bu şehre sevgimizden bilir. İzmir bizi 35 Proje 35 İzmir'den bilir. Şimdi vakit İzmir'de Nihat Bey ve arkadaşlarının vaktidir. Bıraktığımız çalışmaları milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle daha ileriye taşıyacaklardır. İzmir'e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir'dir. 31 Mart'ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız? İzmir'i AK Parti hizmet belediyeciliğiyle buluşturmaya hazır mısınız?"



'31 MART İZMİR İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK'



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de yaptığı konuşmada, İzmir'in yatırımlara susadığını söyledi. Zeybekci, "31 Mart'ta inşallah hep birlikte bir gurur günü yaşayacağız. İzmir, doğuştan dünyanın en güzel şehirlerinden. Ancak bugün İzmir hak etmediği bir yerde. Artık günümüz dünyasında ülkelerin yarışından daha fazla, şehirlerin yarışı var. Allah'ın izniyle İzmir'imiz bu yarışta hak ettiği yere mutlaka ama mutlaka ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Ülkemiz ve dünyanın günümüzde baş döndürücü şekilde değiştiği, geliştiği bugünlerde maalesef İzmir'imiz bahaneler ve mazeretler eliyle bu gelişimi büyük orada ıskaladı. İzmir mazeretler dönemi bitecektir. Sloganımız, 'mazeret yok, yola devam'" dedi.



'İZMİR'DE GÖNÜLLERİ FETHEDECEĞİZ'



Zeybeci, İzmir'de gönülleri fethedeceklerini söyledi. Zeybekci, şöyle dedi:



"Önce gönülleri ihya sonra İzmir'i imar edeceğiz. Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, verip de yerine getirmediğimiz söz yoktur. Hayat felsefemiz bugüne dek olduğu gibi; yalan söyleyemeyeceğiz, söz verdik mi canımız pahasına tutacağız ve emanete ihanet etmeyeceğiz. Kimse mazeret ve bahane üretmesin. Kimsenin beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir'in vaktini çalmasına İzmirlilerle beraber müsaade etmeyeceğiz. Biz hizmetkar olmaya geldik. İzmir'i almaya değil, kendimizi İzmir'e vermeye geldik. İzmir'e hizmetkarlık görevini Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum."



Zeybekci'nin konuşması sırasında, salondaki kalabalık, "İzmir'in Efesi Nihat Zeybekci" sloganı attı.



AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi. İzmir'de mevcut sıkıntıların üzerine her gün yenilerinin eklendiğini savunan Şengül, kentin daha önce nergis çiçekleri gibi koktuğunu, şimdi ise kötü kokudan nefes alınamadığını iddia etti.



SALONDAN NOTLAR



AK Parti ve MHP'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatıldı. Konuşmaların yapıldığı platformun sağ tarafına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sol tarafına da AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin fotoğrafları konuldu. Salonun farklı noktalarına ise üzerlerinde, 'Ak kadın İzmir burada, Reis'inin yanında', 'Sevemez kimse seni, bizim sevdiğimiz kadar' yazan pankartlar yerleştirildi. Nihat Zeybekci'nin resminin yer aldığı pankartta, 'Gönülleri yapmaya geldik' ifadesi yer aldı. AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için de üzerinde, 'İzmir senin uğurun sen İzmir'in gururusun' yazılı bir pankart asıldı. Sahne bölümüne 2 dev LED ekran konulan salonun tribünlerinin üzerinde ise 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Salonda çok sayıda güvenlik personelinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev yaptı.



AK PARTİ'DE MEVCUT BAŞKANLARDAN 5'İ KOLTUĞUNU KORUDU



Konuşmaların ardından, adayların tek tek isimleri okundu. İzmir'de 30 ilçe belediyesi içerisinden 7'sini elinde bulunduran AK Parti, mevcut belediye başkanlarından 5'i ile yeniden dola devam kararı aldı. Menderes, Torbalı, Kiraz, Kınık, Kemalpaşa belediye başkanları yeniden aday gösterildi. Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem yeniden aday gösterilmedi. AK Parti'nin, Karşıyaka ve Konak gibi kritik öneme sahip olan ilçelerde kadın aday göstermesi de dikkat çekti. AK Parti'nin üzerinde en çok durduğu ilçelerden biri olan Karabağlar'da da aday düğümü son gün çözüldü. Görevinden istifa ederek aday adayı olan Karabağlar eski Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ile Bilal Doğan arasında kararsız kalan AK Parti, adayların açıklanmasına saatler kala, Doğan'ı aday gösterme kararı aldı. AK Parti'nin, ilçe başkanlıklarından istifa eden 9 ismi aday göstermesi de dikkat çekti.



MHP'YE 5 İLÇE



31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren MHP, İzmir'de 5 ilçede belediye başkan adayı çıkardı. MHP'nin Çeşme'de Sema Aydın'ı aday göstermesi dikkat çekti. Öte yandan, MHP adayları içerinde yalnızca bir kadın yer alırken, AK Parti'de kadın aday sayısı ise bu seçimlerde 5 oldu.



İŞTE AK PARTİ'NİN İZMİR'DEKİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci



Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen



Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk



Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez



Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç



Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan



Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz



Torbalı Belediye Başkan adayı Adnan Yaşar Görmez



Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci



Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu



Beydağ Belediye Başkan adayı Ogün Asil Aydoğdu



Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu



Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Arif Uğurlu



Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar



Menemen Belediye Başkan adayı Durmaz Bayraktar



Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi



Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli



Menderes Belediye Başkan adayı Bülent Soylu



Urla Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel



Karaburun Belediye Başkan adayı Ferhan Eroğlu



Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen



Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan



Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz



Kınık Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer



Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan



Seferihisar Belediye Başkan adayı Hamit Nişancı



MHP'NİN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI



Narlıdere Belediye Başka adayı Süleyman Kocabıyık



Aliağa Belediye Başka adayı Serkan Acar



Dikili Belediye Başka adayı Buğra Akın



Çeşme Belediye Başka adayı Sema Aydın



Foça Belediye Başka adayı Serdar Mersin







Köpek saldırısında ölen liselinin cenazesinde gerginlik (2)



EVDE BESLENEN KÖPEKLER HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ



Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 25 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Özer'in cenaze töreni sonrası, belediye ekipleri, bölgede köpek beslediği belirlenen Hacılar Hayvan Hakları Derneği Başkanı Serpil Sultanoğlu'nun evine baskın yaptı. Şikayet üzerine polis ekipleri eşliğinde yapılan baskında, bahçede ve evde bulunan yaklaşık 20 köpek, belediye görevlileri tarafından alınarak, bir kamyonla Hayvan Barınma Merkezi'ne götürüldü. Serpil Sultanoğlu da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



'CEBİMDE TORPİL TAŞIYORUM'



Olayın yaşandığı mahallede oturan Ercan Aslı, köpek saldırılarına cebinde taşıdığı torpil ile önlem aldığını belirterek, şunları söyledi;



"Çocuklarımız akşamları korkudan uyuyamıyor. Defalarca video çekip atmamıza rağmen bizi duyan olmadı. Her seferinde 'hayvan hakları' dediler. Arkamda bulunan evden 20'ye yakın köpek çıktı. Köpekleri besledikleri için köpekler mahalleden gitmiyor. Devamlı köpek sayısı artıyor. Biz şikayetçi olduk ama 'siz karışamazsınız' cevabını aldık. Gidip belediyeye şikayet ettik ama oradan da bize herhangi bir dönüş olmadı. Bu yoldan ben de her gün gelip geçiyorum ve her geçtiğimde köpek saldırısına uğruyorum. Cebimde torpil taşıyorum. Akşamları buradan geçerken torpil atmadan geçemiyorum."



GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ



KAYSERİ,



====================



Feray Şahin'i öldüren polise tahliyeyi, ceza dairesi onadı



Mersin'de polis memuru Fatih Burak Aykul'a (26), üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada verilen 5 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliye kararını, Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi onadı. Karar üzerine acılı anne Aysel Şahin ile baba Bekir Şahin, kızlarının mezarına giderek gözyaşı döktü. Baba Şahin, polis memurunun sadece 1.5 yıl cezaevinde yattığını vurgulayarak, "Suçsuz, günahsız, silahsız, savunmasız gencecik bir kızın öldürülmesinin bedeli, böyle komik bir ceza olamaz" dedi.



19 Eylül 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Aykul için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi ancak 9 Eylül'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, 27 yaşındaki sanığı 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama süresince olayın kazara olduğunu savunan Aykul hakkında yurt dışı yasağı getirerek, tahliye kararı verdi. Acılı aile, kararı üst mahkemeye taşıdı. Dosyayı inceleyen Adana Bölge Adliyesi 4'üncü Ceza Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.



Adli Tıp Kurumu raporunda uzak mesafeden açılan ateşle vurulduğu belirlenen Feray Şahin'in ailesi, kararın ardından, kızlarının kabri başına giderek gözyaşı döktü. Bölge İdare Mahkemesi'nin çok kısa sürede, dosyadaki eksikleri, çelişkileri sorgulamadan, eksikleri görmezden gelerek karar verdiğini öne süren baba Bekir Şahin, "Kızım Mersin'de 2017 yılı Eylül ayında bir polis tarafından hiçbir suçu yokken katledildi. Yaklaşık bir yıldır süren bu davada Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, katile indirimli 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Biz de büyük bir üzüntüye yol açan bu karara itiraz ettik. Dosya, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Bu mahkemede dosyadaki eksikleri, çelişkileri gidermeden, cinayetin karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatmadan, eldeki delilleri yeterli şekilde incelemeden katilin ifadesi doğrultusunda ve katili adeta korumaya yönelik verilen kararın aynısını onadı. Gencecik bir kızı öldüren katil, 1.5 yıl gibi az bir hapis yatarak, tahliye edildi. Suçsuz, günahsız, silahsız, savunmasız gencecik bir kızın öldürülmesinin bedeli, böyle komik bir ceza olamaz" dedi.



Mahkeme kararının aile olarak kendilerini bir kez daha öldürdüğünü söyleyen baba Şahin, "Karar katili korumaya yönelik olup, katili cesaretlendirmiştir. Sanık polis olunca, bağımsız yargı, maalesef bu mahkemede de işlememiştir. Ama biz asla yılmayacağız, ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar davayı takip edeceğiz. Katil hak ettiği en ağır cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.



Tarihi kalenin surları yıkıldı



Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezindeki Asur döneminden kalma Siverek Kale'sinin surları yıkıldı. Kale surlarından kopan parçaların zarar verdiği evlerde yaşayanlar, kalenin tehlike saçtığını söyledi.



İlçede son haftalarda etkili olan sağanakların ardından Siverek Kalesi'nin surlarını taşıyan toprak gevşedi. Kayan toprakla birlikte kale surlarının bazı bölümleri yıkıldı. Kopan parçalar, çevredeki evlere zarar verdi.



Kale eteklerinde ve çevresinde 132 evin bulunduğunu söyleyen mahalleli, kayan toprak ve moloz yığınları nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Ramazan Tüysüz, "Kale oldukça tarihi bir kale ve eteklerindeki evlerde onlarca aile yaşamakta. Yağışlı havalarda kale eteklerindeki toprak kaymasının ardından surlarda yıkılmalar oluyor, korku ile yatıyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruzö dedi.



Kazada ölen üniversiteli Elif ve Şevval için yola karanfil bıraktılar



Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 2 üniversite öğrencisinin arkadaşları, kazanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. Kazada ölen Elif Dağdelen'in ev arkadaşı Halime Sulu, "Elif okulu bitirdikten sonra çalışarak annesine ev almak istiyordu" dedi.



Kaza, Çarşamba günü Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Dost'un kullandığı 02 LE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4'öğrencisi Elif Dağdelen(21) ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi Emine Şevval Aytemir'e (27) çarptı. Dağdelen ve Aytemir götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif Dağdelen'in cenazesi İzmir'in Kuşadası ilçesinde, Emine Şevval Aytemir'in cenazesi Adıyaman'ın Tut ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Metin Dost ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KARANFİL BIRAKTI



Dağdelen ve Aytemir'in, okul arkadaşları bugün kazanın yaşandığı yere giderek, karanfil bıraktı. Öğrenciler adına konuşan Mehmet Ali Bük,"Bugün canımız yanıyor. Bugün üzgünüz. Bu acımızın asıl sebebi unutkanlığımız, ihmalkarlığımız. Burada daha öncede kazalar yaşandı. Daha öncede canlar verdik. O gün bize 'bir daha böyle bir şey yaşanmayacak' denildi. Ama bu gün bakıyoruz ki yine acılar yaşıyoruz. Öncelikle iyi bir üst geçit istiyoruz. Refüj ve kavşakların sanayiye kadar yayaya kapatılmasını ve yaya geçitlerinin aydınlatılmasını ve trafik kurallarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.



'ELİF'İN HAYALİ ANNESİNE EV ALMAKTI'



Ölen Elif Dağdelin'in ev arkadaşı Halime Sulu da Elif'in en büyük hayalinin okulu bitirince annesi Sevkinaz Dağdelen'e ev almak olduğunu söyleyerek, "Elif gidince annesinin kolu kanadı kırıldı. Buraya annesine bir ev alabilmek amacıyla geldi. Bu amaç uğruna O'nu burada kaybettik. Bize 'bir tek annem var' derdi. Bir tek annesini anlatırdı sürekli. İçimizde büyük bir yara açtı, annesini evlatsız bıraktı. Annesinin evi yoktu. Kirada oturuyorlardı" diye konuştu.



Jandarma Genel Komutanı Çetin'in kayınvalidesi toprağa verildi



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yaşamını yitiren kayınvalidesi Sabire Atakan(84), Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşi Nurhayat Çetin'in annesi Sabire Atakan, dün yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ankara'dan karayoluyla gece saatlerinde memleketi Niksar'a getirilen Atakan için ikindi namazı sonrası Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze için ilçeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, cami girişinde taziyeleri kabul etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Muhir Güzel, Tokat Valisi Ozan Balcı, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Atakan, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgilinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Melik Gazi Kabristanlığında toprağa verildi.



Şanlıurfa ve Gaziantep'te sahte para operasyonu: 5 gözaltı



ŞANLIURFA ve Gaziantep polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir matbaada çok sayıda sahte belge, Türk Lirası, ABD doları ve Irak dinarı basan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Basılan sahte belge ve paraların çevre illere dağıtıldığı öğrenildi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, sahte belge, Türk Lirası, ABD doları ve Irak dinarı basanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin Gaziantep'te matbaaya yaptığı operasyonda, sahte para basan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Matbaada yapılan aramada ise sahte para baskısında kullanılan kalıplar, soğuk mühür, hologram, bilgisayar, yazıcı, fotoğraf kesme makinesi, banknot şerit ve toz boya baskı makinesi ele geçirildi.



SAHTE BELGE KALIPLARI BULUNDU



Matbaada ayrıca sahte çipli kimlik kartı, sürücü belgesi ve polis kimliği basımında kullanılan kalıplar da bulundu.



Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç.'nin sahte kimlik taşıdığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, başkasına ait banka ve kredi kartlarının kullanılması, tehdit ve sahtecilik' suçlarından toplam 19 kaydının olduğu ve 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.



Sahtecilikte kullanılan malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



Çukurova Kitap Fuarı açıldı



Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı. 13 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda 70 kültür etkinliği ile 300 yayınevi, 500 yazar ve çize okurlarıyla buluşacak.



Çukurova Kitap Fuarı'nın TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, ile çok sayıda yazar ve ziyaretçi katıldı. TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşmalarının ardından kürsüye gelen Vali Mahmut Demirtaş, edebiyat, sanat ve kültür dünyasını 12'nci kez aydınlatan Çukurova Kitap Fuarı'nın ziyaretçilere hayırlı olmasını diledi. Katılımcılar, açılış töreninin ardından stantları gezdi.



500 YAZAR KATILIYOR



13 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda, imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Yağışlı havaya rağmen kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği fuarın konukları arasında Füruzan, Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Aret Vartanyan, Canan Tan, Zeynep Altıok Akatlı, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Tülin Kozikoğlu, Sinan Meydan, Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Behiç Ak, Mete Yarar, Çiğdem Gündeş, Kerem Fırtına, Selim Temo, Toprak Işık, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Sinan Tuzcu, Kemal Hamamcıoğlu, Menderes Samancılar, Kahraman Tazeoğlu, Koray Avcı Çakman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Sinan Yağmur ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.



Denizli'de İYİ Parti 5 ilçe adayını açıkladı



Denizli'de 31 Mart'taki yerel seçimlerde İYİ Parti'den ilçe belediye başkan adayı olacak 5 kişinin ismi açıklandı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 99 belediye başkan adayı daha açıklandı. İYİ Parti'nin Denizli'deki 5 ilçenin de başkan adayları böylelikle belli oldu. Buna göre İYİ Parti'de Baklan'da Mehmet Yağcı, Beyağaç'ta İsmet Şener, Çal'da Mehmet Öztürk, Çardak'ta Erdil Cengiz ve Çameli'de Ender Yılmaz belediye başkan adayı oldu.



Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



================



Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi çift tutuklandı



Samsun'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 'gaygubet evinde' dini nikahlı olarak yaşayan Mehmet S. ve Ayşe Gül T. gözaltına alındı. Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve askeri öğrencilerden sorumlu 'bölge talebe mesulü' oldukları iddia edilen Mehmet S. ve dini nikahlı eşi Ayşe Gül T. hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Polis, 'gaygubet evine' düzenlediği baskında çifti gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 5 bin 350 TL bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, -

