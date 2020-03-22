DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan Cevriye Şen (65) polis tarafından evine götürülmek istendi. Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamalarını sağlamak amacıyla devriye görevini artırdı. Sivil ve resmi ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında 65 yaş ve üstü vatandaşları gördükleri anda uyaran ve evlerine kadar götüren polis ekipleri, zaman zaman da bu kişilerden tepki gördü.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde kurulan sebze meyve pazarında denetim yapan polis ekipleri, kimlik kontrolü sırasında 65 yaşındaki Cevriye Şen'in elinde eldiveni, yüzünde maskesiyle tezgah kurup satış yaptığını belirledi. Cevriye Şen'e İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi olduğunu, 65 yaş ve üstündekilerin evden çıkamayacağını söylemelerine rağmen Cevriye Şen, "Ben evde ne yiyeceğim, bana kim bakacak? Kim alışveriş yapacak?" diye itiraz etti. Ekiplerin acil çağrı merkezi numarasını vererek, ihtiyaçlarının polis, jandarma, zabıta ve AFAD ekipleri tarafından giderileceğini söylemesi üzerine Cevriye Şen, tezgahının başına kızının gelmesinin ardından Sanayi Mahallesi'nde oturduğu evine yürüyerek gideceğini söyledi. Polis ekipleri ise 65 yaş ve üstü insanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini hatırlatarak, "Seni sokakta yürütmeyiz. Evine kadar ekip arabasıyla bırakacağız" demesi üzerine Cevriye Şen, "Ben yürür giderim. Arabanıza binmem. 3'ten 9'a şart olsun arabanıza binmem. Ver kimliğimi. Vallahi kimliğimi de almam. Varır giderim belediyeye. Belediye başkanının yerini yakarım" dedi. Polis memurlarının "Biz seni seviyoruz" demesine rağmen Cevriye Şen, "Siz beni sevmiyorsunuz. Sevseydiniz tezgahımdan beni almazdınız" diye konuştu. Polis ekiplerinin Kovid-19 hastalığının en çok yaşlılar için tehlikeli olduğunu söylemesi üzerine Cevriye Şen, "Bana bir şey olmaz" diye cevap verdi.

'HEP O DEDEMİN YÜZÜNDEN OLUYOR BU'

Kendisinin aslında 61 yaşında olduğunu ancak dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, "Hep o dedemin yüzünden oluyor bu şimdi gideyim, mezar taşını kıracağım. Beni 4 yaş büyük yazdırmış" diye söylendi. Sivil kıyafetli polislerin ikna etmekte zorlandığı Cevriye Şen, gelen resmi ekip otosuna güçlükle bindirilerek evine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sokaklarda yapılan denetim

Pazar yerinde yaşanan tartışma

Cevriye Şen'in tezgahın başından ayrılması

Cevriye Şen'in ekip otosuna bindirilip götürülmesi

550 MB/// 04.58"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Yasağa uymayan yaşlıları polis evlerine gönderdi

MERSİN'de 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan evden çıkmama yasağına uymayan kişiler polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye 'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara Mersin 'de bir çok kişi uymadı. Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı sahiline akın etti. Vatandaşlar uyarıları dikkate almazken risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların sahilde gezintiye çıkması dikkat çekti. Sahil alanı içerisindeki güvenlik noktasında görev yapan polis memurları yaşlı vatandaşlara kimlik kontrol yaptı. Risk grubunda olduğu tespit edilen vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.

EVDE SIKILIYORUZ

Polis memurunun 65 yaş üstü olduğunu tespit ettiği bir yaşlı vatandaşın soru üzerine, "Evde yalnız kalmaktan sıkılıyoruz. Yasak ama yine de çıktık" demesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Sahilden genel görüntü

- Polis vatandaşlara kimlik sorması

- 65 yaş üstü vatandaşların uyarılıp evlerine gönderilmesi

- Bir vatandaş ile röp

SÜRE: 02'11" BOYUT: 244 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDINMERSİN,

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Evden çıkmadı, ihtiyacı malzemeleri zabıta getirdi

VAN'ın Erciş ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamnıda alınan karar doğrultusunda evden çıkamayan Ahmet Taş'ın (69), ihtiyaçlarını belediye zabıta ekipleri karşıladı.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Van'ın Erciş ilçesinde bu kapsamda dışarı çıkamayanlar, ihtiyaçlarını Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine iletmeye başladı. Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Ahmet Taş da, ihtiyaçlarının karşılanması için zabıta ekiplerini aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan zabıta ekipleri, marketten aldıkları malzemeleri Taş'ın evine bıraktı. Taş, ihtiyaçlarını evine kadar getiren zabıta ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıta görevlilerinin eve gelişi

-Zabıta görevlilerinin Ahmet Taş ile konuşması

-Genel ve detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ,(VAN)--

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Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla yıkandı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nı çamaşır suyu ile yıkayarak dezenfekte çalışması yaptı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı dezefentekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik görevleri çamaşır suyu ile virüse karşı dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin koronavirüse karşı devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili hükümetimizin aldığı bir çok tedbir var. Dün itibariyle de 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu noktada büyüklerimizin kendi hayatlarını korumak adına tedbirleri aldık ve uygulamaya başladık. Aynı zamanda farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de şehrimizin tarihi kent meydanını dezenfekte ederek, yıkayarak, hem bahar temizliği hem de koronavirüse karşı tedbir alıyoruz. Bizim hemşehrilerimizden ricamız mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, çarşıya, pazara ihtiyaçları dışında çıkmamaları. Özellikle 65 yaş üzerinde risk altında olan hemşehrilerimizin de alınan karar gereği eğer bir ihtiyaçları varsa Valilik, Belediye ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte her zaman ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri aldık. Bu süreci evde kalarak hep birlikte atlatacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Ekiplerin meydanda yaptığı temizlik çalışmaları

-Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Mert TAHA VAROL/SİVAS,

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Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 8'inci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı 'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu 'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi Yurtta karantina altında 8'inci günlerini geçirenlerden bazıları odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesine çıkıp hava alıyor. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

(Görüntü Dökümü

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Yurdun dışından detay

Pencereden bakanlar

Bahçede yürüyüş yapanlar

_ Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Çanakkale'de 65 yaş üstü kişiler feribotlara binemeyecek

ÇANAKKALE Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, 65 yaş üstü kişilerin feribota binerken kullandıkları 'Gestcard'larını kullanıma kapattı, bilet satışını da durdurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da, 65 yaş üstü vatandaşlara feribot bileti satışını durdurdu. Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, 65 yaş üstü kişilerin kullanımına açık olan 65+ Gestcardlar tüm hatlarımızda geçişlere kapatılmış olup, 65 yaş üstü indirimleri uygulamadan kaldırılmıştır" denildi.

Öte yandan, Çanakkale'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Geyikli- Bozcaada hatlarında geçici süreyle feribot sefer sayıları azaltıldı.

NİKAH TÖRENLERİNE KATILIM 10 KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Çanakkale Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda, nikahların 2 şahit eşliğinde kıyılabileceğini, nikah anında çiftlerin sadece anne, baba ve kardeşleri gibi birinci derece akrabaları bulunabileceğini ve nikah törenine katılımın en fazla 10 kişi ile sınırlandırıldığını duyurdu. Nikah törenine katılacaklar ise maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, -

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Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu

OSMANİYE'de motosikletli polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmsamında, vatandaşları soğa çıkmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

İçişleri Bağanlığınca 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılıp, sokağa çıkmaları yasaklanırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kentteki sokak, cadde ve parkları gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı ve kent merkezindeki Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'na gelen motorize timler, "Salgın nedeniyle sizlere evde kalmaınızı tavsiye ediyor, sağlıklı günle diliyoruz" şeklinde uyarıda bulundular. Ekipler, gün boyunca tüm mahalleleri dolaşarak bu uyarılarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Motorize Polislerin devriye atması

Polislerin anos ile 'evde kalın' anonsu yapması

Motosiketli ve resmi polis otosu

Motosikletli polislerin park içerisinden uyarı yapması

SÜRE: 01'05" BOYUT: 34.6 MB

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL- OSMANİYE

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Antalya'da 65 yaş üstü denetimleri

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, Antalya'da da uygulanıyor. Otogardaki bu yaş grubundaki kişiler polisler tarafından konukevine götürüldü. Pazarlarda denetim yapan polis, anonslarla 65 yaş ve üzerindekilerin evlerine dönmelerini istedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin görev aldığı kentte, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmaması için büyük özen gösterildi. Sabah erken saatlerden itibaren haber merkezine yapılan ihbarları değerlendiren polis, verilen adreslere giderek bu kişelere yardımcı olmaya çalıştı. Bazı kişiler polislerden alışveriş yapmalarını isterken, yolda kalan bazıları da evlerine bırakılmalarını istedi. Polis bu kişilerin kimliklerini kontrol ederek yaşlarını öğrenmeye çalıştı. Semt pazarlarına giden 65 yaş ve üzeri insanlar megafonla uyarılarak evlerine gitmeleri istendi. Otogarda da önlem alan emniyet güçleri memleketlerine gitmek isteyen bu yaş grubundakileri Kepez ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait konukevine götürdü.

75 yaşındaki Selahattin Özen, otogardan alınmasına tepki göstererek, "10 gündür Demre'de çalışıyordum. Akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O saatte ben nereye gideceğim. Araç da bulamadım. Sabah gideyim dedim. Otogara geldim. Otobüsüme binip memleketim Zonguldak Ereğli'ye gidecektim. Polis gelip beni huzurevine götüreceğini söyledi. Benim huzurevinde ne işim var. Varsa bir hastalığım, doktor beni muayene edip göndersin. Böyle de olmaz ki. Moral bozmaktan başka bir şey değil. Burada ne kadar kalacağım da belli değil" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Mardin'de inanılmaz görüntü; kapının üzerine oturup, kamyoneti ayaklarıyla kullandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.

Kızıltepe'nin Sanayi Mahallesi'nde kimliği belirsiz sürücü, 711 sokaktayken hareket halindeki plakası alınamayan kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Sürücü, ayaklarıyla direksiyona yön vererek yüksek sesle müzik dinlemeyi de ihmal etmediği aracı tehlikeli şekilde kullandı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği sürücü, aracı bir süre tehlikeli şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Sanayi Mahallesi

Hareket halindeki kamyonet

Kapının üzerinde oturan sürücü

Sürücünün ayaklarıyla direksiyona yön vermesi

Çevredekilerin seslenmesi ve sürücülerin korna çalması

Sürücünün elleriyle hareket etmesi

Haber-Kamera: KIZILTEPE (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

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Belediyeden 65 yaş üstü kişiler için market ve eczane alışverişi

KONYA'da Meram Belediyesi, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı nedeniyle, market ve eczane alışverişlerini yapıp, evlerine götürüyor.

Meram Belediyesi, koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkamayan 60 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için dün ekip kurdu. 444 3 042 numaralı arayan yaşlılar market ve eczane ihtiyaçlarını belirtiyor. Ekipler sipariş edilen malzemeleri alıp, evine teslim ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından ekipler, işlerini daha da yoğunlaştırdı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kononavirüse tedbir amaçlı başlattıkları hizmetin hafta sonları da devam ettiğini belirterek. "'Kononavirasle mücadele konusunda 60 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları ve virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalmamaları adına market ve eczane ihtiyaçlarını karşılamada ve fatura ödemelerinde aracılık etmeye başlamıştık. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağı kararının ardından talepler arttı. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen 60 yaş üstü vatandaşlarımız 444 3 042 numaralı telefonu arayacak, bizde bir öğlen bir de akşam olmak üzere günde iki kez ihtiyaçlarını onlara ulaştıracağız. Salgın bakımından risk gurubunda olan bu vatandaşlarımıza ihtiyaçlarının yanında kolonya ve koruyucu maskelerinide hediye edeceğiz. Biz bu noktada yük almaya hazırız. Yeter ki hemşehrilerimiz sokağa çıkmasın, virüs tehlikesi ile karşı karşıya gelmesin.ö diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

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Çağrı hattına gelen siparişin alınması

Ekiplerin alış veriş yapması

Evlerine siparişi götürmesi

Haber- Kamera: KONYA DHA))

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