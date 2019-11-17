DHA YURT BÜLTENİ-14

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Dipsiz Göl milat olmalı

Gümüşhane'deki doğa harikası 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün, Roma lejyonunun definesinin aramak üzere kurutulmasına tepkiler sürerken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bir doğa katliamının yaşandığını belirterek, uygarlıklar ülkesi olan Türkiye'nin mirasının çarçur edildiğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, bu olayın Türkiye için artık milat olması gerektiğini ifade ederek, define kazılarının önüne geçilmesini istedi.

Gümüşhane'deki doğa harikası 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün, Roma lejyonunun definesinin aramak üzere kurutulmasına, tepkiler sürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de bu tür olayların sık yaşandığını, Valiliğin böyle bir doğa katliamına izin vermemesi gerektiğini söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Biz bu ülkenin 15 bin yıllık mirasının tek sahibiyiz" sözünü anımsatan Prof. Dr. Ahmet Ercan, mirasçıların bir uygarlıklar ülkesi olan Türkiye'yi çarçur ettiğini, bir an önce bu olayların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Ercan, "Bir yerde bir kalıntı araştırılacaksa, bu kalıntının türü ne olursa olsun o ilin müze müdürlüğüne başvurulur. Fotoğrafı çekilir, aranan kalıntının niteliği söylenir ve müze müdürlüğü kalıntı aranılacak yerin arkeolojik sit alanı mı, değil mi bunu araştırır. Eğer arkeolojik sit alanı değilse, kalıntının araştırılmasına izin verir ama burada maliyeden bir sorumlu, güvenlik sorumlusu olarak jandarma ve başına arkeolog konur. Bunlar gözetiminde önce bir jeofizik araştırma yapılır. Araştırmada göl veya yer altının görüntüsü çekilir. Bu konuda 9 yöntem var" dedi.

'DEFİNE HARİTALARI ÜRETEN ÖZEL KİŞİLER VAR'

Türkiye'deki arkeolojik araştırmalar yapılmadan önce jeofizik mühendislerinin alana girdiğini, orada gerçekten bir kalının olup olmadığını araştırdıklarını, sonra kazıya geçildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Yapılacak kazı da arkeoloğun gözetimi altında yapılır. Gümüşhane'deki olayda başvurulmuş, bu başvuru sonucunda burasının arkeolojik sit alanı olmadığı için izin verilmiş. Ancak burada denetlenmeyen doğanın tahribatı. Anadolu'da ne yazık ki bu tür define haritaları üreten özel kişiler var. Bunlar üretiyor ve satıyor. Bunların İstanbul'da 'Defineciler Kahvehanesi' diye bir yerleri de var. 'Define var' diye eski arkeolojik alanlar yerle bir ediliyor. Atatürk, 'Biz bu ülkenin 15 bin yıllık mirasının tek sahibiyiz' diyor. Ama mirasçılar bir uygarlıklar ülkesi olan Türkiye'yi çarçur ediyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

'DOĞA KATLİAMINA İZİN VERMEMESİ GEREKİYORDU'

Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'de yapılanın tamamen define kazısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun bilimsel hiçbir yönü yok. Valiliğin böyle bir doğa katliamına izin vermemesi gerekiyordu. Doğaya karşı bir suç işlendi. Burada jeofizik teknolojisi kullanılmadı. Artık doğa bundan sonra kendine gelir mi gelmez mi? Bunun bedeli ne olacak? Gümüşhane olayının, arkeolojik veya arkeolojik olmayan alanların defineciler tarafından çarçur edilmemesi için bir milat olmasını arzu ediyorum. Çünkü okyanus veya deniz üzerinde, yer altında petrol veya herhangi bir batık gemi var mı, diye araştırmaları biz denizi boşaltmadan, okyanusu boşaltmadan, üstünde gemiyle gezerek yapıyoruz. Yer altının görüntüsünü çıkarıyoruz. Bu teknoloji bilim yuvalarında, devlet kurumlarında da var."

'KORUMA KURULUNUN EKSİKLİĞİ VAR'

Jeofizik araştırma yapılmadan herhangi bir kazıya geçilmemesi uyarısında bulunan Ercan, şunları söyledi:

"Uşak'ta benzer bir katliamı gördük. Asartepe'deki Tümülüsün (mezar) defineciler tarafından tahrip edildiğini gördük. Bu tür katliamlar çok oluyor. Burada kazının yapılmaması gerekiyor. Bu tür olaylar bizim yaşantımızda çok fazla. Resmi başvuru olursa biz zaten araştırmaları yapıyoruz. Jeofizik biliminden uzak olarak bu çalışmalar yapılıyor. Mevzuat eksikliği yok. Koruma kurullarının bunu önermesi gerekiyor. Koruma kurulunun bir eksikliği var. Diyecek ki, 'Önce jeofizik araştırma, sonra kazı' yapılmalı. Burada göz ardı edilen yöntem eksikliği var. Bunlar yapılsaydı doğa katliamı olmazdı. Gümüşhane bunun için milat olacak, bundan sonra böyle bir şey yaşanmasın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teknik Üniversitesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Ahmet Ercan'dan görüntü

Ahmet Ercan bilgisayarında yazı yazarken

Ahmet Ercan ile röp.

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜLER: "İzmir Prof. Dr Ahmet Ercan'dan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'e ilişkin açıklama" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tolga TAHCİ/ İZMİR,

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Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar bekleniyor

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı çalışmasında toprak doldurulup yok edilen, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp silindirle tabanı hazırlanan gölün, su takviyesi yapılmadan, bölgedeki yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

APOLLİNARİS LEJYONUNUN HAZİNESİ ARANDI

Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmazken, iş insanı olduğu öne sürülen 2 kişinin, heyet huzurundaki kazı çalışmalarını yakından takip ettikleri belirtildi.

GÖL ALANI TOPRAKLA DOLDURULDU

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Gümüşhane Valiliği de göl alanının eski haline getirildiğini açıkladı. Ancak, Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Su kalmayan göl, taş ve toprak yığını haline döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREVLİLER AÇIĞA ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gümüşhane Valiliği de, kazı için uygunluk raporu veren ilgililer hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DİPSİZ GÖL'DE KAR BEKLENECEK

Yasal izinle yapılan kazı çalışması sırasında toprak doldurulup yok edilen, Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Gümüşhane Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, göl alanına doldurulan dayanıksız toprağı çıkarıp, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döktü. Dün başlatılıp gün boyu süren çalışmalar kapsamında; göl tabanının hazır hale getirilme çalışmalarına bugün de devam edildi. Suya dayanıklı kireçli, killi toprak dökülüp, iş makinesi ve silindir eşliğinde tabanı hazırlanan gölün, her hangi bir su takviyesi yapılmadan, bölgede beklenen yağışların ardından eriyecek karla birlikte doğal haline dönmesi beklenecek.

Gölün doğal haline gelmemesi halinde ise yapılacak incelemeler sonucu yakaşık 2 metrelik derinliğe sahip alana, tankerlerle su takviye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ'

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, beraberindeki teknik personel ve akademisyenle rehabilitasyon çalışmaları süren gölde incelemelerde bulundu. Vali Taşbilek, "Bilim adamlarımızın bize göstereceği yolla, gölümüzün düzenlenmesiyle ilgili doğru bir çalışma yapacağız. Çalışma sonrasında burada yaşayan vatandaşlarımızı da dinleyerek, her türlü tedbiri alacağız" dedi.

PROF. DR. BEKTAŞ: ZAMAN GÖSTERECEK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün eski doğal haline dönmesinin zaman alacağını söyleyerek, "Kazı sırasında gölün doğal yapısı muhtemelen bozulmuştur. Çünkü bilinçli bir kazı yapılmamış. Orası sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde dengede idi. Gelen su ile buharlaşan su arasında bir denge vardı. Gölün beslenme yolları kapandıysa eğer, doldurduktan sonra o su kaçar gider. Yapılan çalışmalarla gölün, doğal yol ile yoksa taşınacak suyla mı eski hale geleceğini zaman gösterecek" diye konuştu.

PROF. DR. KANDEMİR: 12 BİN YILLIK DEĞER YOK EDİLDİ

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, ise, define araması sırasında suyu boşaltılan Dipsiz Göl'ün son buzul döneminde oluştuğunu ve en az 12 bin yaşında olduğunu belirtti. Kandemir, "Böyle kıymetli bir oluşuma, kendi kafalarına göre hiçbir uzmana danışmadan nasıl müdahalede bulunuyorlar? Buzul göller, dünyadaki en temiz sulardır ve küresel ısınmanın konuşulduğu şu günlerde gelecek kuşakların belki de ihtiyaç duyacağı böyle bir kaynak fütursuzca yok edildi. 12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir" dedi.

MERAK EDİP GÖLE GELDİLER

Hafta sonu yaylada gezintiye çıkan vatandaşlar da, tepkiler ve tartışmalara konu olan Dipsiz Göl'deki çalışmaları inceledi. Vatandaşlar eski haline dönüştürülecek göl çevresinde cep telefonlarıyla sıkça fotoğraf da çekti. Akıbetini merak ettiği göl için yaylaya çıkan Muhammed Şengül, "Burası bizim yaylamız, Çocukluğumuz burada geçti. Burayı merak edip geldik, gölü kapatmışlar, çalışmalar sürüyor. Burası çok doğaldı; eski haline gelmesini umuyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Şengül ise "Burası bizim gölümüz, doğal güzelliğimizdi. Böyle güzelim bir doğayı tahrip etmeye kimsenin hakkı yok. Burası vatandaşın gezeceği bir yerdi. Dipsiz gölün tahrip edilmesi vatandaşın tepkisini çekmiştir eski haline getirilmesini isteriz" diyerek gölün son halinin kendilerini üzdüğünü kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gölde yürütülen çalışmalar

-Merak edip gelenlerden görüntüler

-İş makinesi çalışmaları

-Muhabir anosu (Selçuk Başar)

-Vatandaşlarla röportaj

-Genel detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE,

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Kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor (2)

KAYIP GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde kaybolan Müslüm Hızal(30), dün öğle saatlerinden beri devam eden arama çalışmaları sonunda arkadaşları ile piknik yaptıkları yere çok yakın bir noktada ölü bulundu. Talihsiz gencin bölgedeki orman arazilerinde yapılan aramalarda bulunamaması üzerine bölgeye dalgıçlar çağırılarak aramalar denizde yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar tarafından bölgedeki kayalık alanın alt kısmında yapılan çalışmada Müslüm Hızal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Hızal'ın denize düştüğü, akıntı ile kayalıkların altına sürüklendiği tahmin ediliyor. Gencin cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kocaeli),

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HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Suriye'de siyasi çözümden yanayız

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Mersin 3'üncü Olağan Kongresi'nde konuştu. Temelli, Suriye'de siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongreye HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin yanı sıra, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Temelli, konuşmasının büyük bir bölümünü Suriye konusuna ayırdı.

Suriye'de çözümün siyasetten geçtiğini dile getiren Temelli, "İçeride ve dışarıda savaşa karşı çıkmalıyız. Suriye'de siyasi çözüm, Türkiye'de demokratik çözümün gereğini yapmak zorundayız. Bugün Suriye'de siyasi çözüm için mücadele edenleri görmek zorundayız. Suriye'de siyasi çözüm Suriye halklarının bir arada vereceği karardan ve anayasanın birlikte var edilmesinden geçiyor" dedi. Kongrelerin başarılı geçmesini dileyen Temelli, "Bizim yolumuz demokrasiden yana. Bizim yolumuz eşitlikten, özgürlükten yana" diye konuştu.

Konuşmaların ardından faaliyet raporlarının okunması ile kongreye geçildi. Mehmet Alış ve Gülbahar Şöfer HDP İl Eşbaşkanlığı'na seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongre salonunda ayrıntı görüntü

-Sezai Temelli konuşurken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten belediyelere ziyaret

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da merkez ilçe belediyelerini ziyaret etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için geldiği Adana'da belediyelere yaptığı ziyaretleri sürdürdü. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret eden Çelik, Kocaispir'e başarı dileklerinde bulundu. Çelik, seçim döneminin ardından hizmet döneminin başladığını belirterek, "Yüreğir bizim için çok kıymetli bir yer. Bu ilçenin her sokağında, her kaldırımında bir anımız var. Vatandaşlarımızla en çok buluştuğumuz ilçelerin başında geliyor. Kocaispir kardeşimizin kazanması beni ziyadesiyle memnun etti. Daha önce Yüreğir'de pel çok hizmete imza attık. Yeni dönemde de çok daha büyük hizmetlere imza atacağız" dedi.

Kocaispir ise vatandaşların kendilerine verdiği görevin farkında olduğunu ifade ederek, "İnşallah bizi görevlendirenlere layık olacak bir başkanlık görevini ifa etmek istiyorum. Bu anlamda her zaman sahalardayız. Seçimlerde Cumhur İttifakı adayıydık ama seçimlerden sonra tüm Yüreğir'in belediye başkanı olma bilinciyle görevdeyiz" diye konuştu.

'HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI'

Çelik daha sonra Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile bir araya gelen Çelik, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada konuşan Çelik, yerel seçimlerin ardından vatandaş iradesinin tecelli ettiğini dile getirerek, "Artık hizmet dönemi başladı. Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bugün de merkez ilçe belediyelerini ziyaret ediyoruz. Akay'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız için, Seyhanımız için iyi işlere imza atmasını temenni ediyorum" dedi.

Akay ise Türkiye'nin ve Adana'nın içerisinde bulunduğu sorunları el birliğiyle çözeceklerini belirterek, "Bugün burada devletin de gücünü aldığımız için memnunuz. Devlet kademeleriyle iç içeyiz ve birlikteyiz" diye konuştu.

Çelik son olarak CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e bir ziyaret gerçekleştirerek, programını tamamladı.

Görüntü Dökümü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklaması

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir açıklaması

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay açıklaması

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,