DHA YURT BÜLTENİ-14

Tarım işçilerinin barakasında yangın çıktı, 13 çocuk kurtarıldı

Kilis'te, zeytin hasadında çalışan Suriyeli tarım işçilerinin yaşadığı barakada çıkan yangında, içerideki 13 çocuk, kurtarıldı. Çocuklardan 4'ünün hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Şıhmehmet Mahallesi'nde zeytin bahçesine çalışmaya gelen Suriyeli 7 ailenin yaşadığı barakada öğle saatlerinde yangın çıktı. Anne-babaları zeytin hasadı için bahçeye giden 13 çocuğun içeride olduğu barakadan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 13 çocuğu, AFAD ve polis ekiplerinin yardımı ile yanmaktan kurtardı. Yangını haber alıp, korkarak olay yerine koşan anne ve babalar gözyaşı döktü. Hazır tutulan ambulanslarla hastaneye kaldırılan çocuklardan 4'ünün hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Olay yerinden görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Alınan tedbirler

Dumandan etkilenen çocuklara müdahale

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

=========================

İzmir'de AK Parti'li kadınlar 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı açıp, yürüdü

İzmir'de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yağmur altında yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar yürüyen kadınlara, zaman zaman yoldan geçen erkekler de sloganlarla destek verdi.

AK Partili kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürüyüş düzenledi. İzmir'de de AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüyen kadınlar, 'Kadına uzanan eller kırılsın', 'Kadına şiddete hayır' sloganları attı. 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı arkasında yürüyen kadınlara, zaman zaman erkekler de sloganlarla destek verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da kadınlara destek verdi. Konak Meydanı'nda açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Dünyada 'kadın' ve 'şiddet' kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümleler ile, ülkemizde ya da yurtdışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık" dedi.

'TAVİZSİZ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Büyükdağ, "Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının, köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz" diye konuştu. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partilerin tutarlı ve ortak tavır içinde olması gerektiğini ifade eden Büyükdağ, "Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. AK Kadınlar, olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" dedi. Kadınlar, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

AK Parti Kadın Kolları üyelerinin yürüyüşü

Pankart ve dövizlerden görüntü

Kadın kolları il başkanı açıklaması

Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

=======================

Öğretmenler için 50 kilometre pedal çevirdiler

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bisiklet kulübü üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Kırmıtlı Kuş Cenneti'ne bisiklet turu gerçekleştirdi.

İl merkezinden başlayarak, yaklaşık 50 kilometre pedal çeviren katılımcılar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliği'nin de katkılarıyla, doğadaki yaban hayvanlarını besledi.

Kulüp başkanı ve aynı zamanda Gençlik Ofisi Lideri Yunus Emre Uzunkaya, daha önce 'Tarihini temiz tut sağlık için pedalla' projesi kapsamında Toprakkale, Karaçay ve Düziçi gibi bir çok doğal ve tarihi alanlara tur düzenlediklerini, gidilen yerlerde katılımcılara bölgenin tarihi hakkında bilgiler verdiklerini belirtti. Uzunkaya, "Bu hafta, 25 kişinin katılımıyla öğretmenler gününü kutlamak üzere bir tur düzenledik. Amacımız, buraya gelip doğayla iç içe olmak ve çevre temizliği yapmaktır" dedi.

BALIKLAR VE KUŞLAR BESLENDİ

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise, yanlarında getirdikleri 10 kilo salam, 20 kilo unlu mamul ile besleme etkinliği yaptıklarını belirterek, "Yaklaşabildiğimiz sokak hayvanlarına paraziter ilaçlama uygulaması yaptık. Yine yanımızda getirdiğimiz taze bayatlarla Ceyhan ırmağındaki balıkları besledik. Buradaki ekosistemin en temel yapı taşı balıklarımızdır. Çünkü balık olmazsa kuş olmaz. Kuş olmazsa kuşların sindirim sitemiyle taşınan bu yemyeşil doğamız çoğalmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Yeniköy Mesire alanına giriş

Ceyhan nehri üzerinden bisikletle geçilmesi

Bisikletle ilerleyen katılımcılardan detay

Bisiklet Kulübü Başkanı Yunus Emre Uzunkaya'nın konuşması

Türk bayrağı açarak Öğretmenler günü kutlaması yapan katılımcılar

-Ceyhan nehrine balıklar için ekmek atılması

Doğadaki canlılar için salam bırakılması

Ali Laçinbala'nın bisikletli besleme ile ilgili konuşması

Köpeklerin beslenmesi ve ilaçlanması

Ali Laçinbala, HAYTAP'ın destekleri ile ilgili konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

=======================

Evini uyuşturucu çoğaltım tesisine çeviren şüpheli, yakalandı

Bursa'da uyuşturucu maddeleri çoğaltmak ve ticaretini yapmak için evine tesis kuran B.T.(58), polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, B.T.'nin evinde uyuşturucu maddeleri çoğalttığı bilgisine ulaştı. B.T.'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Eve operasyon düzenleyen ekipleri, B.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 950 gram uyuşturucu imalinde kullanılan madde, 20 kilo 100 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde çoğaltmada kullanılan kimyasal madde ve malzeme, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

-------------------

-Operasyon anınandan görüntüler

-Tesisten detaylar

-şüphelinin sevk olması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=======================

Kadın astsubaylar, 'Kadına Şiddete Dur De' yazısını trafoya resmetti

Bursa'da kadın astsubaylar, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla trafo üzerinde bulunan 'Kadına Şiddete Dur De' yazısını resmetti.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile yeni bir projeye imza attı. Kadına şiddete dur demek için daima görev başında olan Jandarma ekiplerinin destekleriyle gerçekleşen projede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık çalışması yapıldı. İş birliği kapsamında harekete geçen 7 kadın astsubay, Bursa'nın İnegöl İlçesinde belirlenen trafoya, grafiti sanatıyla "Kadına Şiddete Dur Deö yazısını resmetti. Jandarma Albay Asayiş Şube Müdürü Güney Yücedağ, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı'nın da katıldığı projede kadına şiddetle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin mesajı verilirken, kadının saygınlığının her zaman korunması gerektiği vurgulandı.

Görüntü dökümü;

-Kadın astsubayların sprey çalışması

-Kadın astsubayların şiddete dikkat çekmesi

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/İNEGÖL,(Bursa),

========================

Polis evinde ararken o tatilde çıktı

Antalya'da Ali Haydar Ertaş'tan (59) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Polis, itfaiye yardımı ile eve pencereden girip, kontrol etti. Ancak Ertaş'ın Eskişehir'e akrabalarına gittiği ortaya çıktı.

Polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda 6 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairesinde tek başına yaşayan Ali Haydar Ertaş'tan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile pencereden eve giren polis, Ali Haydar Ertaş'a ulaşamadı. Ertaş'ın, Eskişehir'e bir yakınına misafirliğe gittiği öğrenildi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, tutanak tutup ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

İtfaiyenin merdiveni açması

Polis ve itfaiyenin merdivenle 3 kat balkondan içeri girmesi

Polisin içeride daire önünde beklemesi

Komşuların polisle konuşması

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

=============================

Tunceli'de 24 öğretmene İspanya seyahati

Tunceli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurayla isimleri belirlenen öğretmenler, 1000'er lira para ve İspanya seyahati ile ödüllendirildi.

Vali Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında dün akşam kentte görev yapan öğretmenlerle yemekte bir araya geldi. Vali Sonel, etkinlikte eğitimcileri para ve tatil ile ödüllendirdi. Programda kurayla isimleri belirlenen 24 öğretmen biner lirayla ödüllendirilirken, 24 öğretmen de şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde 5 günlük tatile gönderilecek. Programda konuşan Vali Sonel, Tunceli'nin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur kenti haline geldiğini ifade ederek, kentin artık turizmle, sporla anılan bir şehre dönüştüğünü söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında önceki yıllarda öğretmenleri Fransa ve Çek Cumhuriyeti'ne tatille gönderdiklerini hatırlatan Vali Sonel, bu yıl da 24 öğretmene para ödülü ve 24 öğretmeni de İspanya'ya tatile göndereceklerini söyledi.

Görüntü dökümü

-----------------

Öğretmenler günü kutlamasından görüntü

Vali Sonel'in öğretmenlere verdiği yemekten görüntü

Kura çekimi

Vali ve konukların halay çekmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

======================

Edirne'de 'Kadına şiddete hayır' yürüyüşü

Edirne'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle toplanan kadınlar ellerinde 'Kadına şiddete hayır' yazan pankart ve dövizler ile mor ve siyah balonlarla yürüyüp kadına şiddeti protesto ettiler.

Edirne'de Kadın Dayanışma Platformu Üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Edirne Belediyesi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadının bir araya gelerek kortej oluşturmasının ardından ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Ölmek istemiyoruz', 'Kadın katliamı isyanımızdır', 'Ölmek istemiyoruz' yazılı pankart ve dövizler ile şiddeti önlemenin simgesi olan ellerinde mor ve siyah balonlarla düdük çalıp slogan atarak, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Hülya Bodur, "Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlali. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali, suçtur. Ülkemizin imzaladığı, kadına yönelik şiddete karşı yasal yaptırımlar ve uluslararası sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, şiddeti önlemenin en önemli aşamalarından biridir. Kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar şiddete dikkat çekmek için ellerindeki mavi ve siyah balonları gökyüzüne bıraktı. Daha sonra Trakya Üniversitesi , tiyatro topluluğu öğrencileri kadına şiddeti anlatan sokak tiyatrosu oyununu sahneledi.

Görüntü dökümü:

Kalabalığın yürümesi

Slogan atması

Kalabalıktan detay

Pankartlardan detay

Hülya Bodur'un açıklaması

Balonların gök yüzüne bırakılması

Sokak tiyatrosu oyunu

Farlı açılrda etaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,