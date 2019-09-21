Dha yurt bülteni - 16

Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, ilçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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AK Parti Aydın milletvekilleri, pamuk tarlasıyla incir bahçesi gezdi



AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İncirliova ilçesinde pamuk tarlası ile incir bahçesi gezdi. Posacı, pamukla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek isteyeceğini ifade ederken Yavuz, incire zarar verdiği gerekçesiyle tepki çeken jeotermal enerji konusunu siyasi malzeme yapmaktan kurtaracaklarını ifade etti.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İncirliova'da Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ile birlikte pamuk tarlası ve incir bahçesi gezdi. Oda Başkanı Ali Kaykı, "Pamukta bir taban fiyat oluşacak diye 15 günden beri beklentimiz vardı. Bu beklentimiz gerçekleşmedi" dedi. Kaykı, girdi maliyetlerindeki artışları sıralayıp, yükselmesinin nedenini sordu. Milletvekili Posacı da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ek destek isteyeceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Pamuk bu fiyatlarla, bu maliyetlerle çiftçiler için ciddi sıkıntı olacak. Pamuktan kaçış, diğer ürünlerin de dengesini bozar. Pamuk tarımın, kalsiyumunu düzenleyen bitkidir. Katma değer olarak da birçok sektöre hammadde olan bir bitkidir. Önümüzde bir kampımız var. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den destek isteyeceğiz."

İncirin kent için önemini anlatan Milletvekili Yavuz da jeotermal enerjinin ürüne zarar verdiği iddialarını hatırlatıp, "Jeotermal ile ilgili buraya gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un yanına gittik. 'Jeotermal zararlı mı, değil mi' diye, ilgili bir kurumun araştırma yapmasını istedik. Bunu kamuoyuna anlatmamız gerektiğini söyledik. Bakan hemen konuyla ilgili çalışmayı başlattı. Yıl sonu itibariyle bütün detaylarıyla 'evet jeotermalin incire zararı vardır, insana zararı vardır, bitkiye zararı vardır veya yoktur' ortaya çıkaracak. İnciri ve jeotermali siyasi malzeme olmaktan kurtaracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pamuk tarlasından görüntü

Ali Kaykı ve Rıza Posacı pamukla ilgili konuşması

Metin Yavuz'un incir ile ilgili konuşması

İncir bahçesinden görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Spil Dağı'nda taş ocağı eylemi



MANİSA'daki Spil Dağı'nda bulunan taş ocağının kapatılmasını isteyen bir grup, tepkilerini dile getirdi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Spil Dağı eteklerindeki Aşağıçobanisa ve Sancaklı Çeşmebaşı mahalleleri sınırlarında yer alan 2005'ten bu yana faaliyet gösteren taş ocağını istemeyen yaklaşık 70 kişilik grup, saat 13.00'te, ocak önünde bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ve bazı sendikaların temsilcileri de eyleme destek verdi. Jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Topluluk, 'Sağlıklı çevre için el ele verelim', 'Spil Dağı direnişinden Kazdağları direnişini selamlıyoruz', 'Ormanları yok eden taş ocaklarına dur diyelim' dövizlerini taşıdı. Eylemcilerden Şükrü Durmuş, "Bu çevre katliamının bir an önce durdurulabilmesi için yargı yolunda ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Binlerce dönümlük bağların, zeytin ağaçlarının, meyve ağaçların bulunduğu bölgede çakıl ve mıcır faaliyetini yürüten şirketler, Spil Dağı bölgesinde bulunan Milli Parklar sahasına da girerek koruma altında bulunan ormanlık alanda büyük ölçüde doğa katliamına yol açmışlar. Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda nefes alabilmeleri için ne gerekiyorsa yapağız" dedi.

CHP'Lİ ÖZEL: TÜM DEĞERLERİMİZ İÇİN DİRENMEYE GELDİK

CHP'li Özel, şirketin toz bulutu görünmesin diye gece çalıştığını öne sürerek, "Buradan çıkardıkları taş, çakıl taşı. Buradan çıkacak taş, Türkiye'nin her yerinden çıkar. Ama buranın kirazını, üzümünü, zeytinini ve pamuğunu hiçbir yerde yetiştiremezsin. Onun için biz buna itiraz etmeye, doğa katliamını durdurmaya geldik. Geldiğimizde gördük ki burası gündüzleri çalışmıyor. 6 aydır bu şekildeymiş. Neden? Toz bulutu köyün üstünü kaplıyor, sizler fotoğrafını çekip şikayet ediyorsunuz diye gece çalışıyorlar. Geceleri dozerin ışığı bile görünmüyor dumandan" dedi.

'SPİL DAĞI'NIN SINIRLARININ DARALTILDIĞI KARARIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Her kesimden kişinin tepkili olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada siyasi propaganda yapmıyoruz. Biz burada çocukların geleceğini, havamızı, suyumuzu korumaya geldik. Mesir macununun yapıldığı 41 çeşit ot var, bir tek burada yetişiyor. Hafsa Sultan'ı iyileştiren mesir macunu Spil Dağı'nın eteklerindeki otlardan yapılmıştır. Milli Parkın sınırlarını daraltmak demek, o otların üzerinde tepinmek demek. Bu maden olsun diye sınırı yukarı alıyorlar. Otlar ayaklar altında ezilip, yok olacak. Bundan sonra ne mesir macunu olacak ne de Manisa'nın meşhur üzümü öyle bir üzüm olacak. Tüm değerlerimiz için direnmeye geldik. Spil Dağı'nın sınırlarının daraltıldığı kararın iptal edilmesini istiyoruz. Daha önde Çal Dağı'nda yaptığımız gibi Kazdağları'nda devam eden mücadele gibi, Soma Yırca'da zeytinlikleri koruyup termik santralleri geri püskürttüğümüz gibi mücadele başlatacağız. Bu mücadele, muhtarlarımız ve halk sahiplenirse mutlaka kazanılır. Hep beraber eşlerinizle ve torunlarınızla gelirseniz bu işi durduracağız. Bu iş köylünün sahiplenmesiyle olur."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesinden görüntü

Taş Ocağından görüntü

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel açıklaması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kazada ölen Neşet Ertaş'ın kız kardeşi toprağa verildi

ANKARA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip (77) memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Kaza, önceki gün Ankara-Kırıkkale karayolunun, Mamak Lalahan mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 yıldır Ankara'da yaşayan diyaliz hastası Ayşe Garip, yakınları ile birlikte memleketi Kırşehir'e giderken, araçtan ekmek almak için indi. Yolun karşısındaki markete gitmek isteyen Garip'e, bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. 5 çocuk annesi Ayşe Garip, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip'in cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi. Aliçam Camii'nde kılınan cenaze namazına, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşu temsilcileri ve aile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Garip, babası Muharrem ve kardeşi Neşet Ertaş'ın mezarlarının da bulunduğu Bağbaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeden detaylar

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin araca taşınması

Süre: 1.26 Boyut: 175 MB

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR

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Burhaniye'de ağıl yangını, 42 keçi telef oldu

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Sinan Ulus'a ait ağılda çıkan yangında 42 keçi telef oldu, 80 keçi yaralandı. Ölen keçiler, belediye ekiplerince gömülürken, yaralı hayvanların ise veteriner tarafından tedavisine başlandı.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Çoruk Mahallesi'ndeki Sinan Ulus'a ait ağılda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ağıl kül oldu, 42 keçi öldü, 80 keçi de yaralandı. Belediye ekipleri bugün sabah saatlerinde yanan ağılda temizlik yaptı. Ölen keçiler ve ağılın enkazı kepçelerle kaldırıldı, yaralı hayvanların tedavisine de başlandı. Veteriner hekim Ali Usta tarafından yaralı keçilere iğne ve pansuman yapıldı.

Veteriner Ali Usta, "Yangın sırasında 80 keçide birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşmuş. Biz bunları tedaviye başladık. Tedavi 4- 5 gün sürecek. Tedavinin sonuç vereceğine inanıyorum" dedi.

Çiftlik sahibi Sinan Ulus ise, "Sağımdan sonra ağıldan ayrıldım. Komşular ağılda yangın çıktığını haber verdi. Koşarak geldik. Bu arada itfaiye geldi. 80 keçiyi kurtarabildim. 42 keçi öldü. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Çok üzgünüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Telef olan keçilerin bulunduğu çiftlikten genel ve detay görüntü

-Keçilerin gömülmesi

-Veteriner Ali Usta röp

-Çiftlik sahibi Sinan Ulus röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

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Ayvalık'ta iklim grevi 7 gün sürecek

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkede yapılan iklim grevi gerçekleştirildi. İklim grevinin bir hafta süreceği belirtildi.

İsveçli 6 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg'in başlattığı iklim grevi kısa sürede dünyaya yayıldı. Ayvalık'ta da iklim grevine ilk destek verenler arasında yer alan 13 yaşındaki Ege Edman öncülüğünde geniş katılımlı iklim grevi yapıldı. Ayvalık'ta gerçekleştirilen eylemde eylemde yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekildi. Ayvalık'ta yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman, "Biz insanlar kömürü yerin altından çıkartıyor arabalarda, uçaklarda yakıt olarak, evlerimizde, poşetlerde ve su şişelerimizde plastik olarak kullanıyoruz. Bunlar ve daha birçok fosil yakıtın çıkartılırken ve kullanılırken atmosfere saldığı karbondioksit gazı dünyamızın hızla ısınmasına yol açıyor. Bilim bize diyor ki bu ısınma şimdiden gerçekleşmeye başlayan felaketleri giderek arttıracak ve eğer acilen harekete geçmezsek dünyamızın yok oluşa sürüklenmesine sebep olacakö dedi. Ayvalık'ta iklim grevinin bir hafta boyunca sürmesi planlanıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüşten genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),

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