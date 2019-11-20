DHA YURT BÜLTENİ - 16

Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu (2)

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı mağaralar bölgesinde dalış eğitimi sırasında kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit astsubayın Türk Bayrağına sarılı tabutu hastanenin morgundan cenaze aracı ile alınarak görev yaptığı birliğe getirildi. Burada düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu. İl Müftüsü Abdülcelil Çakar tarafından okunan duanın ardından şehidin özgeçmişi okundu.

OĞLU ASKER SELAMI VERDİ

Şehit astsubayın eşi Amasra İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Gülşah Karataş gözyaşlarına boğuldu. 4 yaşındaki oğlu Bulut Kaan'ın mavi bir kağıda çizdiği aile resmi görüldü. Sürekli resme bakan Bulut Kaan'ın, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesi sırasında annesiyle birlikte ayağa kalkarak, asker selamı vermesi herkesin yürekleri dağladı. Helallik alınması ve duaların okunması sırasında babası için ellerini açan Bulut Kaan ve annesi Gülşah gözyaşlarına boğuldu.

Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şehidin yakınları, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

12 yıl önce göreve başlayan şehit astsubay Hakan Karataş'ın cenazesi tören mangasının omuzlarında ambulansa konuldu. Şehidin cenazesi Zonguldak Havaalanı'nda bekleyen askeri uçakla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Anne Gülşah ve oğlunun resim kağıdına bakması

-Bulut Kaan'ın babasına asker selamı vermesi

-Detay görüntüler

-Anne ve çocuğun dua etmesi ve ağlaması

-Şehidin tabutunun ambulansa konulması

Boyut: 331 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Acil servisteki personele 'eğlence' soruşturması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan devlet hastanesi acil servisi yoğun bakım ünitesinde çalışanlara ait olduğu belirtilen eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması kamuoyunda tepki çekti. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 6 Kasım Çarşamba günü, Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisi yoğun bakım bölümünde meydana geldi. Acil servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin birbirlerini omzuna aldığı ve spreyle üzerlerine köpük sıktığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler tepki çekince konudan haberdar olan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: "Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup, aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler, il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Görüntü Dökümü

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-Hastanedeki eğlenceden görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Akçakale Gümrük Kapısı yeniden açılıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın, önce terör örgütü DEAŞ sonra ise PKK/PYD kontrolüne geçmesi ile olası terör saldırılarının önüne geçmek için beton bloklarla kapatılan sınır kapısını açmak için çalışmalar başladı. Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad'a ulaştırılması planlanan yardımın bu kapıdan geçeceği öğrenildi.

Suriye'deki Tel Abyad ilçesinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinin ardından Akçakale'deki gümrük kapısı geçişe kapatılmış ve olası terör saldırılarını engellemek için beton bloklarla güçlendirilmişti. Daha sonra Tel Abyad, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad teröristlerden arındırıldı. Bugün Akçakale Gümrük Kapısı'nı yeniden faaliyete geçirmek adına buradaki beton blokların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Gümrük sahasının her iki tarafındaki beton bloklar gelen vinçler tarafından yerinden sökülerek TIR'lara yüklenmeye başladı.

Kapının yeniden geçişlere açılması ile Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardımın buradan gitmeye başlayacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ŞANLIURFA, -

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Emine Erdoğan: Otizm görülme olasılığı 68'de 1'e ulaştı (2)

SEZARYEN ORANININ YÜKSEK OLMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldığı 'Beslenmenin Otizm Üzerine Etkisi Projesi' tanıtım toplantısının ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın (SOBE) açılışını gerçekleştiridi. Burada yetkililerden bilgi alan ve eğitim gören çocuklarla sohbet eden Emine Erdoğan, daha sonra İlk Adım Ebe Gebe Okulu tanıtım programına katıldı.

Emine Erdoğan buradaki konuşmasında Türkiye'de sezaryen oranının fazla olmasına dikkat çekti. Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün, kabul edilebilir gördüğü sezaryen ameliyat oranı yüzde 15 ile sınırlıdır. Maalesef ki bugün ülkemizde sezaryen ameliyatı yüzde 53 seviyelerindedir. Bu oran, bize her iki bebekten birinin müdahale ile doğduğunu söylüyor. Halbuki sezaryen, ancak hayat kurtarmak için müracaat edilmesi gereken bir yöntemdir. Bilim ve teknolojinin, insan hayatına müspet katkıları tartışılmaz. Fakat bunun yanında, modern çağın, algılarımız üzerinde yaptığı tahribatlar var. Ne yazık ki sezaryen, doğal doğuma tercih edilen bir kolaylık olarak görülüyor. Oysa bizim neslimiz, sezaryen ameliyat olmayı üzülecek, nadir bir durum olarak kabul ederdi. Bugün, ağrıdan, sancıdan kurtuluşun bir yolu olarak benimseniyor. Kimse sezaryen ameliyatının verdiği zararlardan bahsetmiyor. Batı'daki, doğal doğuma dönüş eğilimini konuşan yok. Şu an en acil ihtiyacımız, doğal doğumla ilgili yaygın olan korku algısının değiştirilmesidir. Bu noktada, bugün açılışını yaptığımız İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun büyük bir hizmete vesile olacağına inanıyorum" dedi.

DOĞUM GİBİ İLAHİ BİR DENEYİM TİCARİLEŞTİRİLİYOR

Kadınların doğal doğumdan kendilerini mahrum bırakmaması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Adeta bir mucize olan gebelik yolculuğunun, gerçek varış noktası doğal doğumdur. Kadınların bu muhteşem deneyimden tıbbi bir zorunluluk olmadıkça, kendilerini mahrum bırakmamalarını diliyorum. Doğumla beraber yaşadığımız içsel yolculuğun, yaratılışı tanıma noktasında daha derin bir bakış açısı kazandırdığını biliyoruz. Buna karşın, bu alanı pençesine alan sektör, doğumu korku dolu bir deneyim olarak sunuyor. Bu nedenle de, saati ve yeri önceden planlanmış doğumlar gerçekleştiriliyor. Hatta bu bazen öyle ileri noktalara gidiyor ki, doğacak çocuğun burcunun belirlenmesi için gün seçmek gibi akla hayale sığmayan tercihler yapılabiliyor. Doğum gibi ilahi bir deneyim, ticarileştiriliyor. Hayat kurtarmak için uygulanması gereken bu ameliyat suistimal ediliyor. Dilimize de maalesef 'sezaryen doğum' olarak yerleşmiş bu uygulamanın adının, aslında 'ameliyat' olduğunu her fırsatta vurgulamalıyız. Sezaryen ameliyatları yalnızca doğal doğumu zedelemekle kalmıyor. Bu şekilde doğan bebeklerde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Uzun vadede obezite ve astım gibi riskler artıyor. Annenin süt miktarında ciddi oranda azalma, bazı hallerde hiç süt gelmemesi gözlemleniyor. Anne sütü gibi bebeği hayata bağlayan bir gıdadan mahrum yavrular yapay gıdalarla hayata tutunmaya çalışıyor. Sezaryen ameliyatından sonraki gebelikler riskli hale geldiği gibi, hamile kalma oranında da düşüşler kaydediliyor. Yeni neslin yarısının, sezaryen ile doğmuş olması, durup üzerinde uzun uzun düşünmemizi gerektiren başlı başına bir sorundur."

'ASLIMIZI YENİDEN HATIRLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Aslımızı yeniden hatırlamaya ihtiyacımız olduğunu ifade eden Erdoğan, "Doğadan kopuk ve doğayla ahengi bozulmuş yaşam tarzlarının hızla artması, insanın aslında kendisine açtığı bir savaştır. Kendinden uzaklaşmasıdır. Öğrendiğimiz tüm yanlışları unutarak, aslımızı yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var. Bu noktada tecrübe paylaşımının çok önemli olduğuna inanıyorum. Doğumunu doğal yollardan gerçekleştirmiş annelerin, deneyimlerini yeni anne adaylarına anlatmaları, sürece duyulması gereken güveni tazeleyecektir. Bu yönde etkinliklerin düzenlenmesinin de faydalı olacağına inanıyorum. Doğal doğum sayesinde hastaneden hemen ayrılabilen anneler, bebekleriyle daha hızlı iletişim kurabildiklerini, doğum kilolarından çok daha hızlı kurtulabildiklerini anlatmalılar. Doğum kanalında bebeğin, faydalı bakterileri alarak çok daha güçlü bir bağışıklığa sahip olduğu gerçeği, çocukları için her şeyin en iyisini isteyen anneleri doğal doğuma teşvik edecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Emine Erdoğan'ın konuşması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kozan'da kaza: 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana Yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Topaloğlu yönetimindeki 01 AAE 253 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmaya hazırlanan Recep Söylemez'in kullandığı 01 DTC 29 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Adeviye Söylemez (63), Ümmühan Şahbaz ve Selvinaz Öksüz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen 2 araç olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazaya karışan araçlar

-Yaralı kadının sedyeye alınması

-Ambulansa taşınması

SÜRE: 36" BOYUT: 67 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL-KOZAN,(Adana),

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Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri'de boş arazide elektrik direğinin yanında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin, elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öğle saatlerinde Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Hitit sokak yanındaki arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 45 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve hünez kimliği belirlenemeyen kişinin, elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden genel görüntü

Polis ekiplerinin akıma kapılarak ölen kişinin cesedi üzerinde inceleme yapması

Elektrik şirketi ekiplerinin olay yerine gelmesi ve akımını kontrol etmesi

Cesedin taşınması

Diğer görüntüler

Süre: 6.16 Boyut: 700 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ANKARA,

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